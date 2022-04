O próximo caçador do Vazio do LoL pode ter vazado

Após semanas de teasers e especulações, os fãs de League of Legends podem ter tido um primeiro vislumbre da próxima campeã duelista do Vazio indo para Summoner’s Rift através de alguns vazamentos nas mídias sociais. O criador de conteúdo do LoL, Ryscu, lançou um vídeo mostrando o possível visual da campeã no jogo, bem como seu possível nome: Bel’Veth.

No vídeo, Bel’Veth assume a forma de uma criatura semelhante a uma arraia manta, colorida no roxo familiar e ameaçador do Vazio. Também é revelado que ela tem duas formas, com a primeira apresentando uma cabeça humanóide com barbatanas largas e uma cauda balançando. Quando ela usa sua ultimate, no entanto, ela se transforma completamente, transformando sua cabeça humanóide em um enorme monstro com chifres.

Os espectadores também podem ouvir algumas de suas possíveis citações no jogo que seguem o mesmo tema que os teasers sugeriram, com ela dizendo: “cada pedaço deste mundo alimentará nossa metamorfose”. Ao longo dos diferentes roteiros de campeões e vídeos de desenvolvedores da Riot, diz-se que a nova caçadora do Vazio está chegando para fazer o mundo se submeter à sua vontade.

“Aqueles que o fizerem de boa vontade serão recompensados por se tornarem parte do Mar de Lavanda, em constante expansão, colidindo como ondas contra as estruturas defensivas dos inimigos.”, disseram os desenvolvedores no último Mapa dos Campeões. “Entreguem-se à sua Imperatriz e deixem que ela se alimente de suas essências, para que vocês possam se tornar parte da nova evolução de Runeterra.”

Ela também está supostamente se juntando ao universo cosmético Arcade como uma Chefona Final, enfrentando os heróis do mundo. Faria sentido que ela se juntasse aos vilões, já que ela está sendo rapidamente configurada como a próxima grande vilã de Runeterra na história. Seu lançamento também pode sugerir que um evento baseado no Vazio está se aproximando, já que Kassadin acabou de receber uma atualização visual e um conto com Kai’Sa, Taliyah e o Vazio foi lançado há algum tempo e até apareceu no trailer da temporada 2022 de LoL.

Esses vazamentos não foram confirmados pela Riot. Mas “a equipe de Campeões está preparando algo”, de acordo com a Riot.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 20 de abril.