LoL volta ao Velho Oeste com novas skins para Katarina, Leona, Mordekaiser, Talon e Varus

Boas-vindas de volta ao Velho Oeste, invocadores. A Riot Games revelou cinco novas skins da linha Velho Oeste, que devem aumentar o poder de fogo das batalhas de League of Legends.

Katarina, Leona, Mordekaiser, Talon e Varus são os próximos escolhidos para fazer parte da linha de skins Velho Oeste. Desta vez, temos ternos alinhados com lâminas afiadas de um lado e belos vestidos com demônios letais do outro, além de um homem monstruoso que chega ao deserto.

O Velho Oeste chegou quente no PBE! 🤠



🤠☀Leona Velho Oeste

🤠3️⃣Varus Velho Oeste

🤠⚔Katarina Velho Oeste

🤠💀Mordekaiser Velho Oeste

🤠🗡Talon Velho Oeste

✨🗡Talon Velho Oeste de Prestígio pic.twitter.com/SQK2uY0kti — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) April 26, 2022

O cabelo de fogo é o maior destaque da skin de Katarina, que está armada com duas adagas flamejantes. Ela veste seu próprio traje especial e salta de um inimigo para outro facilmente. Sua animação de retorno toca uma música sinistra enquanto ela usa um cartaz de procurado para treinar sua mira.

Leona, por outro lado, veste um vestido preto e branco e usa o cabelo branco estilizado. Seu escudo gigante se molda em formato de borboleta ao ativar a habilidade Eclipse e sua espada está pronta para atingir qualquer caubói que ouse atrapalhar seus planos. Na animação de retorno, ela faz aparecer uma montaria branca, na qual sai galopando em direção à fonte.

Tanto Varus quanto Talon estão vestindo trajes clássicos do Velho Oeste, mas cada campeão tem seu jeito individual de chamar atenção no saloon. O arco de Varus tem um brilho celeste e penas ao redor, enquanto a lâmina de Talon brilha nos mesmos tons vermelho-sangue da linha de skins demoníacas. A Sombra da Lâmina também terá a skin de Prestígio desta coleção, que transforma os tons de preto e vermelho no clássico branco e dourado.

Mordekaiser finalmente entra em cena como um monstro saído diretamente do inferno, com armadura de aço e um peitoral que lembra uma forja. Ele tem até uma fivela temática que lembra um touro, além de carregar uma clava gigantesca e flamejante.

A nova leva dessa linha de skins será lançada em 12 de maio, um dia depois de a atualização 12.9 do LoL chegar aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 26 de abril.