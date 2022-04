Skins da EDG do Mundial do LoL reveladas oficialmente

Rumores de que as skins do Campeonato Mundial de League of Legends para a Edward Gaming chegariam ao Rift em breve estão circulando desde que uma splash art vazou na semana passada. E agora, a Riot Games compartilhou uma prévia oficial de como as skins ficam no jogo.

Como fez para todos os times que ganharam o Mundial, a Riot criou cinco skins com a ajuda dos jogadores da EDG, que também colocaram suas assinaturas na animação de retorno do campeão de sua escolha.

Os rumores são reais, as skins da Campeã Mundial @EDG_Edward estão chegando no PBE!



O tema da linha de skins do Mundial 2021 parece estar ligado ao tema dragão da EDG, assim como uma noite escura e estrelada. Com adornos prateados e azuis, cada campeão mantém as características que os tornam únicos, além de ter algumas características compartilhadas que os unem sob uma única linha de skin. Escamas de dragão, estrelas prateadas e brilhos por toda parte, e a imperdível Copa do Invocador são apenas algumas das características compartilhadas pelos cinco campeões escolhidos para a linha de skins EDG.

As skins de dragão prateado da EDG também terão um croma em preto e vermelho, cores que representam a camisa do Mundial 2021 da equipe. Aqui está uma prévia das cinco skins da EDG do Mundial 2021.

EDG Zoe

Captura de tela via Riot Games

O Aspecto do Crepúsculo mantém sua personalidade lúdica inata mesmo nesta skin comemorativa. O tema da noite estrelada combina bem com o tema básico do crepúsculo de Zoe, e as expressões do Aspecto durante o retorno são um lembrete de quão caprichosa e divertida o campeã pode ser. A campeã foi escolhida por Scout, que a trouxe várias vezes ao Rift no Mundial 2021 e, mantendo a tradição, colocou sua assinatura na animação de retorno da campeã.

EDG Viego

Captura de tela via Riot Games

Jiejie escolheu o Rei Destruído para sua skin comemorativa. A armadura de escamas de dragão e a escuridão da noite envolvem Viego em um traje real que eleva seu conceito e habilidades cruéis a uma forma mais majestosa do que nunca. Sua ultimate parece enfatizar aqueles caídos sob sua lâmina, destacando várias armas deixadas no campo, incluindo a própria espada do Rei Destruído. Mas o elemento mais espetacular desta skin é o retorno, que destaca os jogos vencidos e perdidos pela EDG nas finais contra a DWG KIA.

Graves EDG

Imagem via Riot Games

Cabelo branco e uma arma coberta de escamas de dragão, esse é o Graves de Flandre. O Foragido da rota topo tem muitos traços em comum com as outras skins EDG, incluindo uma espada surpreendente em seu W, e o que parece ser cinco espadas plantadas no terreno durante seu (E). Na animação de retorno, Graves abre uma maleta e, antes de erguer a Copa do Mundial, saca as armas de Lucian apenas para jogá-las fora.

EDG Yuumi

Imagem via Riot Games

Para sua skin do Mundial de 2021, Meiko escolheu Yuumi e usou seu próprio gato como inspiração. A Gata Mágica pousa no Rift com uma pequena coroa sobre a cabeça, mas sem escamas de dragão para cobrir sua pele. Ao usar sua ultimate, Yuumi canaliza sete ondas de dano que marcam seus oponentes com um emblema semelhante a um dragão. Ao fazer isso, uma estrela pode ser vista viajando do livro de Yuumi até o final da habilidade, viajando por cinco pontos antes que a Copa do Invocador apareça. Essas paradas representam as cinco vezes que Meiko participou de um Campeonato Mundial do LoL, sendo a última viagem a vitoriosa, de acordo com um post no Weibo. Durante a animação de retorno, Yuumi é inicialmente vista brincando com um peixe dentro da Copa do Invocador, mas então uma mão carinhosa a pega, a coloca dentro do troféu e a acaricia gentilmente enquanto a assinatura de Meiko aparece embaixo.

EDG Aphelios

Imagem via Riot Games

Viper escolheu Aphelios para a linha de skin comemorativa, bem, Aphelios e Alune. A Arma dos Devotos e sua irmã se encaixam perfeitamente nos temas da linha de skins do dragão e da noite. Cada arma de Aphelios e suas animações têm um dragão ou suas escamas nelas, desde a marca de Calibrum até os dragões duplos de Gravitum e a ultimate que mostra um dragão espiralando em torno da aparência de Alune. Cada detalhe desta skin é perfeitamente trabalhado para dar aos irmãos uma postura digna do título de campeões mundiais.

Embora as skins tenham sido indicadas há algum tempo, ainda não está claro quando a Riot as lançará no cliente. Mas considerando o lançamento de imagens no jogo, eles podem atingir o Rift já na atualização antes do início do MSI.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 26 de abril.