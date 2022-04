Você deve comprar Baús do Mestre Artesão em League of Legends?

As caixas douradas brilhantes do LoL valem a pena?

No início deste mês, a Riot Games introduziu um novo sistema para um dos prêmios mais raros de League of Legends, os Baús do Mestre Artesão. Este sistema veio junto com uma série de mudanças no conteúdo mítico do jogo, marcando uma revisão no sistema de recompensas dentro do jogo.

Há um incentivo ainda maior para adquirir Baús do Mestre Artesão com o novo sistema, pois você pode ganhar uma coleção de itens gratuitos ao abrir baús durante seus dias normais de jogo. Os jogadores que abrem esses baús especiais ativam uma trilha cíclica de recompensas que reinicia após 25 Baús do Mestre Artesão serem abertos. Aqui estão os intervalos em que os itens especiais são dados através dessa trilha:

Cinco Baús: cinco Essências Míticas, fragmento de skin aleatório

10 Baús: cinco Essências Míticas

15 Baús: cinco essências míticas, fragmento de skin aleatório no valor de 975 RP e acima

20 Baús: cinco Essências Míticas

25 Baús: 10 Essências Míticas, fragmento de skin aleatório no valor de 1.350 RP e acima

Ao todo, os jogadores que abrirem 25 Baús do Mestre Artesão também ganharão 30 Essências Míticas raras e três fragmentos de skin aleatórios que aumentam de valor à medida que você avança. Infelizmente para quem quer avançar nessas recompensas, esses baús são extremamente raros em comparação com o seu equivalente básico normal.

Por exemplo, os jogadores não podem mais comprar um Baú do Mestre Artesão com uma Gema através da aba de espólio em seu cliente. Em vez disso, eles devem confiar na sorte de diferentes orbes ou comprá-los por RP. Um único Baú do Mestre Artesão custa 165 RP, enquanto o baú e o pacote de chaves custam 225 RP. Os jogadores também podem comprar esses baús em um pacote de 10 com chaves por 2.250 RP. Ao todo, 25 Baús Obra-prima custarão 5.625 RP.

Captura de tela via Riot Games

Em última análise, comprar Baús do Mestre Artesão pode não valer o seu dinheiro, especialmente porque é tudo baseado na sorte. Pode haver uma chance maior de uma skin de campeão em um Baú do Mestre Artesão, mas isso não significa que será uma skin de valor alto. Você também precisa percorrer 15 baús para ganhar a chance de uma skin de 975 RP e, mesmo assim, pode não ser uma skin que você usará.

A menos que você esteja nele pela emoção do acaso, provavelmente será melhor gastar seu dinheiro em uma skin que você realmente deseja.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 19 de abril.