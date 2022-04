Todos os times que se classificaram para o MSI 2022

O primeiro evento internacional de League of Legends do ano é o Mid-Season Invitational, que neste ano acontece em Busan, na Coreia do Sul.

Apesar dos rumores de que o evento seria cancelado devido ao aumento de casos de COVID-19 no país, o MSI 2022 será realizado em Busan, no Centro de Exposições e Convenções (BEXCO), que tem capacidade para 4.002 pessoas. O evento será entre 10 e 29 de maio e terá plateia no local.

Busan é a segunda cidade mais populosa da Coreia do Sul e é considerada “o lar dos esports”, de acordo com a Riot. A final da StarCraft: Brood War ProLeague aconteceu na cidade de 2004 a 2010 e a G-Star, maior convenção de jogos do mundo, é realizada anualmente por lá.

Será a primeira vez que o MSI acontece na Coreia do Sul e o primeiro evento internacional de LoL no país desde o Mundial de 2018.

O MSI 2022, assim como o evento do ano passado, conta com o melhor time de 11 regiões e inclui uma fase de grupos, uma fase hexagonal e uma fase eliminatória. A LCL (CEI) não enviará um representante, pois o primeiro split da LCL neste ano foi cancelado após a Rússia invadir a Ucrânia.

Confira todos os times que participam do Mid-Season Invitational 2022.

A definir (LPL, China)

O time será definido em 17 de abril.

A definir (LEC, Europa)

O time será definido em 10 de abril.

T1 – (LCK, Coreia do Sul)

Com o lendário Faker na rota do meio, os esforços da T1 para montar um elenco capaz de vencer deram bons resultados nesse primeiro split. O time se classificou para o MSI 2022 com honras após um inédito split perfeito na LCK, sem nenhuma derrota. Com a vantagem de estar em casa em Busan, na Coreia do Sul, a T1 será o principal adversário dos outros times em maio.

A definir (LCS, América do Norte)

O time será definido em 24 de abril.

A definir (PCS, Sudeste Asiático

O time será definido em 17 de abril.

A definir (VCS, Vietnã)

O time será definido em 24 de abril.

A definir (LLA, América Latina)

O time será definido em 16 de abril.

A definir (TCL, Turquia)

O time será definido em 9 de abril.

A definir (CBLOL, Brasil)

O time será definido em 23 de abril.

A definir (LJL, Japão)

O time será definido em 10 de abril.

A definir (LCO, Oceania)

O time será definido em 11 de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 04 de abril.