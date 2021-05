Quais são as 13 regiões de Runeterra em League of Legends?

Runeterra, o lar de toda a história do universo de League of Legends, é um continente dividido. Treze nações diferentes procuram sobreviver e progredir através da estrutura e paisagem em constante mudança do continente. E embora algumas regiões sejam mais proeminentes na história do jogo do que outras, cada nação de Runeterra tem seu lugar no universo do LoL como um todo.

Desde as nações com forte ênfase no militarismo e expansão até aquelas que simplesmente buscam viver em seu próprio canto do universo, aqui estão as 13 regiões de Runeterra e como cada uma se encaixa na história e na tradição de League .

Demacia

Imagem via Riot Games

A joia da coroa de Runeterra, Demacia é conhecida por sua história real e de prestígio. Uma nação de leis rígidas e militarismo galopante, Demacia sempre colocou a honra e a justiça acima de tudo. Mas a orgulhosa nação de Demacia tem experimentado turbulência e inquietação recentemente. Nos últimos tempos, Demacia lutou com uma revolução interna liderada pelo notório caçador de magos, Sylas, enquanto as famílias nobres do reino se recusaram a nomear o Príncipe Jarvan IV para o trono. Com mais mudanças políticas chegando a Runeterra do que nunca, a robusta nação de Demacia precisará resolver suas lutas internas e se adaptar a um mundo em mudança antes que seja tarde demais.

Campeões relacionados: Garen, Lux, Jarvan IV, Fiora, Sylas

Noxus

Imagem via Riot Games

Um dos impérios mais poderosos de Runeterra, Noxus é uma nação faminta por guerra, brutal e imperialista que busca expandir suas fronteiras por meio de conquistas sem paralelo. Mas para aqueles dentro do império, Noxus é um lugar de poder onde todos os cidadãos podem ascender à glória apenas por seu mérito e talento. Os noxianos valorizam a força, a glória e a habilidade natural, e aqueles que mais buscam isso serão vistos por uma lente positiva dentro das fronteiras da nação.

Campeões relacionados: Darius, Swain, Draven, Katarina, Sion

Ionia

Imagem via Riot Games

Uma terra de paz e majestade, Ionia é uma nação amplamente isolacionista que luta pelo equilíbrio em todas as coisas. Mas quando Noxus atacou Ionia 12 anos atrás, esse equilíbrio foi muito perturbado. Agora, como as terras de Ionia vivem em um estado de paz contestada, várias facções da região apresentam pontos de vista conflitantes sobre o futuro de Ionia. A Ordem Kinkou, liderada por Shen e Akali, se esforça para retornar às tendências pacíficas e pacifistas de Ionia, enquanto a Ordem das Sombras, liderada pelo notório traidor e assassino Zed, busca transformar Ionia em um estado militarista que pode decretar vingança contra Noxus e todos aqueles que procurariam prejudicar as terras sagradas de Ionia.

Campeões relacionados: Irelia, Shen, Kennen, Karma, Akali

Piltover

Imagem via Riot Games

O bastião da criação e invenção em Runeterra, Piltover é o lar de todas as coisas tecnológicas e focadas no avanço. Seus habitantes incluem algumas das melhores mentes que o continente tem a oferecer. Embora possa não ter o mesmo nível de força militar que outras nações de Runeterra, Piltover mais do que compensa isso, ostentando uma economia em expansão para acompanhar seu crescimento cultural natural.

Campeões relacionados: Caitlyn, Vi, Jinx, Ezreal, Jayce

Zaun

Imagem via Riot Games

Por trás do charme de Piltover está seu segredo escuro e aberto: Zaun. A cidade de Zaun fica nos vales naturais e desfiladeiros abaixo de Piltover e serve como um espelho para a capital do progresso de Runeterra. Esse mesmo desejo de experimentar e progredir como sociedade está presente em Zaun, assim como em Piltover. Mas na cidade escura abaixo, as restrições sobre o que pode e o que não pode ser feito são praticamente inexistentes. O avanço tecnológico desenfreado geralmente produz consequências voláteis em Zaun, tornando a cidade como um todo perigosa e indesejável para o cidadão comum despreparado.

Campeões relacionados: Dr. Mundo, Ekko, Urgot, Warwick

Bandle City

Imagem via Riot Games

Bandle City é o lar dos Yordles de Runeterra. A própria cidade existe além do plano material e só foi vista por alguns pares de olhos mortais. A única maneira de chegar a Bandle City é encontrar portais em constante mudança nas profundezas de Runeterra e realizar um certo conjunto de tarefas e movimentos para entrar. E mesmo assim, as visões que estão além do mundo material são enganosas para o olho estrangeiro despreparado.

Campeões relacionados: Teemo, Tristana, Lulu, Corki

Freljord

Imagem via Riot Games

A tundra congelada de Freljord é um lugar cruel e destruído. Lá, tribos guerreiras lutam pela sobrevivência e poder em meio ao inverno amargo e sem fim. Enquanto a tribo governante Avarosa, liderada por Ashe, luta pela unidade e paz, a Garra do Inverno, liderada por Sejuani, busca conquistar Freljord através da guerra e sede de sangue. Enquanto isso, nas sombras, o misterioso Praeglacius, liderado por Lissandra, visa enterrar Freljord, e eventualmente toda Runeterra, no gelo.

Campeões relacionados: Ashe, Braum, Volibear, Sejuani, Lissandra

Monte Targon

Imagem via Riot Games

O Monte Targon é o pico mais alto de Runeterra e aqueles que o escalam geralmente buscam sabedoria ou conhecimento imbuído das estrelas. A escalada ao topo do Monte Targon foi considerada quase impossível, mas a pequena coleção de mortais que alcançou o ápice raramente fala do que viu. Enquanto alguns retornam ao sopé da montanha com uma expressão vazia nos olhos, outros, como o ex-oficial demaciano Taric, ficam imbuídos do poder das próprias estrelas.

Campeões relacionados: Leona, Diana, Pantheon, Taric

As Ilhas das Sombras

Imagem via Riot Games

Uma calamidade mágica condenou as Ilhas das Sombras a uma eternidade de sofrimento quando a barreira entre o Reino Material e o Mundo Espiritual foi permanentemente quebrada. Nos tempos atuais, a terrível Névoa Negra se derrama das Ilhas das Sombras, e aqueles que se atrevem a entrar na Névoa logo se encontrarão sufocados com sua maldição mágica. Os espíritos mortos inquietos das Ilhas das Sombras prosperam na Névoa e, à medida que ela se expande por Runeterra, os espíritos mais poderosos estão encontrando maneiras de causar terror e caos em todo o continente.

Campeões relacionados: Thresh, Senna, Karthus, Yorick

Águas de Sentina

Imagem via Riot Games

Como uma das verdadeiras “cidades livres” de Runeterra, Águas de Sentina está completamente além do olhar vigilante de qualquer governo ou regulamentação comercial. Por causa disso, os habitantes da cidade incluem os mais baixos dos baixos. De piratas fanfarrões a cultistas e vagabundos em geral, Águas de Sentina abriga o pior que Runeterra tem a oferecer. No que é em grande parte uma cidade portuária sem lei, viajantes cansados ​​que buscam uma trégua do mundo em geral devem manter os olhos abertos em Águas de Sentina, já que o crime e as falcatruas correm desenfreados por toda a região.

Campeões relacionados: Miss Fortune, Gangplank, Graves, Twisted Fate

Ixtal

Imagem via Riot Games

Talvez a mais magicamente intensa das regiões de Runeterra, os habitantes de Ixtal dominaram a magia elemental e a usam como uma barreira para manter os intrusos e adversários em potencial afastados. Os magos usuários de magia de Ixtal usaram suas habilidades para sobreviver a ataques de invasores extraplanares, como os monstros do Vazio, usando a combinação engenhosa de magia elemental com as fronteiras naturais da nação para sobreviver. Hoje, Ixtal se considera a única nação verdadeira de Runeterra. Tendo lutado contra os ataques mais devastadores da história do continente, Ixtal vê outras nações como insolentes e sem valor.

Campeões relacionados: Qiyana, Neeko, Nidalee, Zyra

Shurima

Imagem via Riot Games

O outrora brilhante império de Shurima é uma sombra de seu antigo eu. Há muito tempo, a terra era governada por grandes guerreiros conhecidos como “Os AScendentes”, um grupo de lutadores devotados que foram infundidos com o poder dos deuses. Sob seu comando, o império de Shurima floresceu e se expandiu. Mas quando o jovem imperador conhecido como Azir tentou ascender há cerca de 3.000 anos, o tiro saiu pela culatra e o império de Shurima desmoronou como resultado. Agora, os habitantes da terra contam mitos sobre a antiga glória de Shurima.

Campeões relacionados: Renekton, Nasus, Azir, Cassiopeia

O Vazio

Imagem via Riot Games

Os habitantes do Vazio têm um objetivo: devorar toda Runeterra. As abominações encontradas nos planos infinitos do Vazio estão focadas apenas na destruição total de Runeterra e seu povo. Mortais vivos que atravessaram o Vazio raramente retornam vivos à superfície.

Campeões relacionados: Kha’Zix, Kai’Sa, Rek’Sai, Kog’Maw

