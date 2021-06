Novo modo Ultimate Spellbook do LoL em teste no APT substitui feitiço de invocador pela ultimate de outro campeão

O que aconteceria se Fiddlesticks também tivesse o ultimate de Morgana? Os fãs de League of Legends descobrirão em breve.

O Líder de Produto de Modos, Hannah “HBBONG” Lee, detalhou o novo modo Ultimate Spellbook em uma postagem do Reddit, explicando que ele chegou ao APT para “testes estendidos”. O modo com seleção às cegas substitui um de seus espaços de feitiço de invocador por uma ultimate de outro campeão, dando aos jogadores a chance de usar combos nunca antes vistos.

Os jogadores podem escolher o campeão que quiserem sem se preocupar com banimentos. Depois de carregado no jogo, você terá 30 segundos para escolher um dos três ultimates aleatórios que ocuparão seu segundo slot de feitiço de invocador. Embora você não seja capaz de escolher a sua própria ultimate, haverá um leque de 39 campeões que podem emprestar o deles, como Ahri, Karthus, Lee Sin ou Mordekaiser. Depois de selecionar seu “Ult-ernate Summoner Spell”, você não pode alterá-lo pelo o resto da partida.

A ultimate que você selecionar pode ser usada após um tempo de recarga de 135 segundos, mesmo se você não estiver no nível seis. E a habilidade irá subir de nível junto com a ultimate do seu campeão, enquanto também se beneficia da aceleração de feitiço de invocador. Ultimates que escalam com DdA agora também escalarão com PdH e vice-versa. E aquelas que escalam com Vida também escalam com DdA e PdH, o que deve fazer com que qualquer escolha de ultimate valha a pena, não importa com qual campeão você está jogando.

Seu ritmo será semelhante ao Todos por Um, começando todos os jogadores no nível três e com mais ouro inicial, junto com o aumento da EXP passiva e ouro e compartilhando o ouro das tropas com outros jogadores na rota. Os dragões elementais estão fora deste modo, com o velho Dragão de Mordekaiser assumindo o seu lugar.

Não está claro quando o modo chegará aos servidores ativos, com HBBONG explicando que “não será lançado imediatamente.” Mas provavelmente será parte de um evento futuro, especialmente porque o “mapa parece diferente”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de junho.