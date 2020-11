As histórias do Mundial 2020 que gostaríamos que fossem diferentes

A edição de 2020 do estágio mais alto de League of Legends, o Campeonato Mundial, começou em 25 de setembro com a fase de entrada. O tempo voa quando os melhores times do mundo começam a se enfrentar, porém, e o torneio terminou em 31 de outubro com a DAMWON Gaming erguendo o troféu, colocando a LCK de volta no topo do jogo internacional.

Apesar da falta de uma audiência ao vivo (fora das finais), o Mundial 2020 foi entregue em termos de conteúdo, jogos do LoL de qualidade e histórias. Enquanto alguns talentos inesperados encontraram uma maneira de mostrar seu verdadeiro potencial, outros não conseguiram corresponder ao esperado.

Embora cada jogador em cada equipe seja um dos melhores competidores em sua posição, o nervosismo pode ser um fator considerável em torneios como o Mundial. Considerando que todos os jogadores e times vêm para o evento com grandes esperanças, um desempenho decepcionante quando mais importa pode fazer com que os times deixem o palco com o coração partido. Embora você possa dizer que algumas das atuações decepcionantes sejam simplesmente por um dia ruim, o Mundial é potencialmente o último lugar que você deseja que isso aconteça.

Alguns fãs podem pensar que um time não pode se recuperar de uma performance de esmagamento no palco principal, mas pode facilmente ter o efeito oposto também. Os jogadores e equipes neste nível do LoL procuram constantemente uma fonte de motivação. O desejo de resgatar as falhas do passado do Mundial 2020 pode ser sua arma mais mortal na temporada de 2021.

Aqui estão várias histórias do Mundial 2020 que podem não ter funcionado como os jogadores ou equipes esperavam.

Os veteranos do NA não conseguiram enfrentar o desafio

Os participantes do Mundial pela primeira vez costumam desmoronar sob pressão, mas é para isso que os veteranos estão lá. Além de trazer experiência para a mesa, os veteranos são responsáveis ​​por aproveitar ao máximo os jogadores de destaque, e ver o contrário acontecer pode destruir as chances de sobrevivência de um time.

Quando os veteranos são os que mostram sinais de fraqueza quando é mais importante, porém, os novatos só podem dar cobertura por algum tempo.

Suspensão dupla

Foto via Riot Games

Os fãs de Doublelift estavam prontos para que ele finalmente mostrasse seu melhor desempenho até agora na história do Mundial este ano. Mas essas expectativas serão adiadas até o próximo. Após sua surpreendente transferência para a TSM, a equipe conseguiu o título de 2020 da LCS Summer Split, o primeiro da organização desde 2017.

Doublelift começou o Mundial 2020 consistente em seu farm, mas ele parecia nervoso. Ele começou a ser pego fora de posição e parecia que não conseguia ler a situação da rota como sempre faz, levando a ainda mais erros. O nível de comunicação com sua dupla de longa data, Biofrost, também parecia relativamente menor do que o normal. Os experimentos da TSM na função de suporte produziram melhores resultados com Treatz durante a Summer Split, mas foi decidido que a experiência do Biofrost nos Mundiais poderia ajudá-los mais no longo prazo.

Essa decisão aparentemente não funcionou e as constantes superextensões do Doublelift na rota o mataram nos piores momentos. Ele nunca teve seus feitiços de invocador quando ele mais precisava e em média o pior AMA entre todos os atiradores no Mundial, de acordo com a o site de estatísticas de LoL, gol.gg.

Bjergsen

Foto de Colin Young-Wolff via Riot Games

A queda da TSM não foi inteiramente do Doublelift. Enquanto a equipe carecia da química que exibiu durante o Summer Split, os veteranos da TSM decepcionaram o jovem talento que jogou com toda a força. Os esforços de Broken Blade e Spica foram deixados em suspenso devido ao desempenho atipicamente ruim dos veteranos da equipe.

Bjergsen se viu lutando com bastante frequência durante os estágios de rota e repetidamente foi atingido por disparos de habilidade que o forçaram a voltar à base, fazendo-o perder muito recurso. Suas rotações ao redor do mapa falharam com o resto de sua equipe e a maioria de suas tentativas resultou em ele ficando ainda mais para trás.

Embora qualquer jogador possa simplesmente ter dias de folga e um desempenho pior do que o normal, Bjergsen e Doublift não tiveram esse luxo no Mundial 2020. Os dois jogadores experientes da NA tiveram que levar os jovens do time à glória, que agora é um sonho que irá tem que viver para lutar outro dia. O fato de que a TSM entrou nos livros de história ao se tornar o primeiro seed no. 1 a fechar o torneio com zero vitórias pode tornar mais difícil para o time se recuperar. Mas se uma fênix pode renascer das cinzas, a TSM também pode.

Solo

Foto via Riot Games

Este foi um ano inesquecível para quase todas as equipes da NA. A FlyQuest caiu em um dos grupos mais difíceis do torneio, mas o jogo que venceram contra a Top Esports mostrou que eles tinham o que era preciso para avançar para a próxima fase do torneio. Como um dos jogadores mais velhos do torneio, já havia dúvidas se Solo seria capaz de acompanhar o sangue jovem. Embora 2020 tenha sido o primeiro Campeonato Mundial de Solo, o veterano da rota superior chegou ao torneio com um histórico consistente da temporada regular.

A maioria dos problemas da FlyQuest originava-se da rota superior. Solo começou o torneio de forma confiante, mas não conseguiu encontrar seu ritmo, o que o quebrou com o tempo. Embora parecesse estar abrindo espaço para sua equipe no mapa, ele morreu muitas vezes. Durante a partida da FlyQuest contra a TES, em particular, o desempenho de Solo no início do jogo permitiu que a equipe chinesa o matasse com facilidade, deixando-o como uma bola de neve fora de controle.

A quarta seed da Europa não conseguiu passar da fase de entrada

Se você fosse analisar o jogo da MAD Lions por meio de estatísticas, poderia atribuir o desempenho deles a um empate infeliz ou aos nervos no palco.

O quarto time classificado da LEC entrou na fase de entrada com grandes esperanças apenas para ser eliminado pelo Papara SuperMassive, o campeão da TCL. Isso não teria sido um grande problema se o SuperMassive chegasse à fase de grupos, mas eles acabaram sendo varridos pelos Unicorns of Love após eliminar a MAD Lions e adicionar sal a uma ferida recente.

O início promissor da MAD Lions na fase de entrada foi rapidamente ofuscado quando eles começaram a desmoronar contra a SuperMassive devido aos limites limitados de Shad0w e Orome. Ficou claro que a equipe não teve tempo para contornar a pressão constante da rota superior da SuperMassive e Orome teve que sobreviver na rota enquanto encarregado de ser o tanque.

Enquanto Orome foi capaz de absorver a pressão e se tornar o tanque dedicado da MAD, sua falta de experiência definitivamente apareceu com o tempo. Ele apenas parecia desconfortável durante a série.

Shad0w desempenhou um bom papel na série como Graves, que foi um dos campeões mais populares do meta mundial. Mas também era evidente que Graves não tinha o que a MAD Lions precisava contra uma equipe como a SuperMassive. O jovem caçador tentou sua sorte com Lillia e Sett, mas foi superado por KaKAO quando se tratava de farm e eficácia geral no mapa.

Isso não significa que a MAD Lions é uma equipe sem esperança, no entanto. Em termos de jogabilidade, a MAD foi uma das escalações mais consistentes do torneio. O elenco pode, sem dúvida, se tornar um grande candidato com um pool de campeões mais amplo que permitiria que eles se adaptassem a diferentes estilos de jogo.

A região europeia estava tão perto, mas longe demais

Quando a chave da fase eliminatória do Mundial foi determinada logo após o término da fase de grupos em 8 de outubro, a maioria dos fãs ficou surpresa ao ver como os times estavam espalhados. A parte superior da chave apresentava todas as equipes chinesas no torneio com a Fnatic, enquanto a parte inferior apresentava as equipes coreanas e a G2.

A única vez que duas seleções europeias chegaram a se enfrentar em uma final mundial foi em 2011 e a região só chegou à final duas vezes depois disso. O palco estava montado para um conto regional, mas foi cancelado antes mesmo de poder decolar.

Embora a G2 tenha avançado para as semifinais com uma raspagem limpa sobre a Gen.G, a Fnatic perdeu para a Top após manter uma vantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco. A Fnatic parecia que ia passar para as semifinais para manter vivo o sonho da final europeia, mas a TES decidiu acordar e fazer uma varredura reversa na Fnatic.

A G2 caiu nas semifinais contra o inevitável campeão, a DAMWON Gaming, desaparecendo como a última esperança da região europeia.

Saiu do fase de entrada para isso?

Foto via Riot Games

O nível de competição na fase de entrada deste ano foi o mais alto de todos os tempos. Cada região significava negócios e as equipes estavam repletas de talentos impressionantes. Enquanto a Team Liquid e a PSG Talon conseguiram chegar ao evento principal ficando em primeiro lugar em seus grupos, quatro equipes tiveram que passar por uma chave de eliminação para avançar para o evento principal.

A equipe que todos estavam de olho nesta fase era a MAD Lions, mas eles se viram fora da competição durante a primeira rodada após uma longa batalha contra a SuperMassive. Os campeões turcos pareciam ter o número da MAD e provaram ser fortes candidatos para o evento principal, até que enfrentaram a Unicorns of Love.

A UOL varreu a SUP para avançar para o evento principal e parecia impressionante ao fazê-lo. Eles não eram considerados candidatos a vencer o torneio, mas a UOL certamente tinha potencial para derrubar times com mais posições iniciais.

A atuação da UOL no palco principal não se aproximou da forma como atuou na fase de entrada. A equipe claramente lutou para acompanhar o resto do grupo. TES, DRX e FlyQuest não deram nenhuma chance ao representante da CIS e nenhum deles perdeu um jogo contra a UOL.

Certamente parecia que a UOL no palco principal era composto por jogadores totalmente diferentes que pareciam estar fora de seu elemento. Embora a MAD não estivesse nem perto de chegar ao evento principal, ainda deixou os fãs se perguntando se um time da MAD Lions em um bom dia seria a melhor opção para sair dessa chave pelo bem da competição.

Uma história de Cinderela interrompida

Foto via Riot Games

A Suning chegou ao Mundial 2020 como a terceira melhor equipe da China com um histórico instável. Ninguém duvidou de sua habilidade, mas eles eram uma das equipes mais inconsistentes que se dirigiam para o torneio. A Suning era um time que podia vencer qualquer um, mas também podia perder para os adversários mais inesperados.

O último não aconteceu, no entanto. A Suning começou o torneio forte ao liderar seu grupo, apenas para se ver na parte superior da chave da fase eliminatória contra seus rivais chineses. A Suning teve que passar por dois times que tiveram uma temporada melhor em seu campeonato nacional e a maioria dos torcedores acreditava que eles perderiam o torneio antes da final.

A Suning fez um trabalho rápido com a JD Gaming e a Top, no entanto. Seu desempenho mostrou que as colocações na LPL não significavam nada e eles eram simplesmente o melhor time da China no Mundial 2020. A Suning eliminou os dois competidores domésticos do torneio enquanto perdia apenas um jogo contra cada um deles.

A história de Cinderela foi interrompida pela DWG, no entanto. Embora o azarão chinês tenha vencido a DWG, eles não foram fortes o suficiente para resistir à pressão e perderam por 3 a 1 na final. Enquanto sua corrida mágica para as finais foi definitivamente impressionante por si só, a Suning não foi capaz de coroar sua corrida com um título que a tornasse imortal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 09 de novembro.