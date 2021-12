Os melhores jogos gratuitos de 2021

Parece que há um número ilimitado de videogames para jogar agora, mas nem todo mundo pode se dar ao luxo de ter uma conta bancária ilimitada. Alguns dos jogos mais populares do mundo não exigem que você compre o jogo; seus desenvolvedores ganham dinheiro com compras no jogo, como cosméticos e passes de batalha.

Ainda há muitos jogos grátis para jogar, então reunimos uma lista dos maiores e melhores jogos grátis que tiveram um ano monumental em 2021.

Counter-Strike: Global Offensive

Imagem via Valve

Existem muitos jogos gratuitos para jogar na Steam, mas nenhum jogo foi capaz de manter seu lugar no topo como CS:GO. Durante 2021, o jogo atingiu em média 613.530 jogadores na Steam, o que é maior do que a maioria dos picos de jogos populares como Apex Legends, GTA V e Destiny 2. De janeiro a abril, o jogo teve sua terceira, quarta, quinta e sexta maiores médias mensais de todos os tempos, ficando atrás de abril e maio de 2020.

CS:GO também ultrapassou a marca de um milhão de jogadores de pico todos os meses deste ano, de janeiro a maio. O único outro jogo na Steam que chegou perto do pico de um milhão de jogadores neste ano foi o New World durante seu mês de lançamento, com 913.027 jogadores relatados em seu momento mais alto.

Fortnite

Imagem via Epic Games

Fortnite ainda é um dos maiores jogos do ano quando se trata de base de jogadores e números de streaming, e a quantidade de conteúdo no jogo é tão grande quanto. O modo Battle Royale continua a ser uma escolha popular para os jogadores, e seus modos criativos realmente permitem que a base do jogador explore maneiras divertidas de manter o jogo interessante.

Se você esteve afastado do jogo por um tempo, agora é provavelmente o melhor momento para voltar a ele no início do Capítulo Três. Com uma nova ilha, mecânica de jogo como deslizar e acampar, armas e um passe de batalha cheio de itens para ganhar, incluindo uma fantasia de Homem-Aranha, Fortnite não está diminuindo a velocidade em nenhum aspecto.

League of Legends

Imagem via Riot Games

League of Legends ainda é o esport mais popular do mundo e pontuou isso com números recordes na iteração de 2021 do Mundial. Como um jogo, ele ainda tem uma enorme base de fãs dedicada, comprometida em dominar campeões e empurrar torres. É tão popular que gerou uma versão móvel, Wild Rift, um jogo de cartas, Legends of Runeterra, um autobattler, Teamfight Tactics e agora uma série de sucesso da Netflix, Arcane.

O jogo tem uma quantidade enorme de campeões, mas, felizmente, para novos jogadores, você pode ganhar campeões em uma taxa muito rápida por meio do primeiro conjunto de missões e da moeda que você ganha.

VALORANT

Imagem via Riot Games

Por anos a Riot Games tinha apenas um jogo sob sua bandeira, o LoL, mas tudo mudou com o desenvolvimento do Projeto A, agora conhecido como o popular jogo de tiro multijogador VALORANT. O núcleo do jogo é familiar para os fãs de CS:GO, mas se destaca por sua coleção impressionante e brilhante de agentes com suas próprias habilidades especiais.

VALORANT continua a crescer como um todo, com um nível de frescor e mudança consistente que pode ser considerado ausente em CS:GO. Além de novos agentes, a equipe da Riot adicionou novos mapas, mudanças de armas e habilidades e modos de jogo, bem como uma enorme coleção de cosméticos. Este foi o primeiro ano completo do VALORANT e 2022 pode ser ainda maior.

Menções Honrosas

Call of Duty: Warzone

Apex Legends

Destiny 2

Dota 2

Halo Infinite Muliplayer

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 20 de dezembro.