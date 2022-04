Todas as classes de personagens, habilidades e melhorias de Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego Star Wars: The Skywalker Saga incluiu um novo sistema para dividir os personagens por suas habilidades, além de possibilitar melhorias a essas habilidades pela primeira vez na história dos jogos de Lego. Ao todo, são 380 personagens em Lego Star Wars: The Skywalker Saga, divididos em dez classes diferentes.

Embora o novo sistema de classes facilite na hora de encontrar os personagens que estamos procurando, isso também significa que saber as habilidades de cada classe é essencial para concluir os níveis e explorar o mundo de Star Wars no modo Galaxy Free Play. Confira um resumo de todas as classes, habilidades e melhorias possíveis em Lego Star Wars: The Skywalker Saga.

Melhorias básicas

Esta série de melhorias pode ser feita a todas as classes de personagem e é essencialmente composta por aspectos básicos, como vida e velocidade. Para adquirir essas melhorias, você precisa de quantidades variadas de studs e Kyber Bricks.

As habilidades que podem ser aprimoradas na árvore básica de melhorias são as seguintes:

Sprint (Corrida), que aumenta a velocidade de corrida do jogador.

(Corrida), que aumenta a velocidade de corrida do jogador. Fast build (Construção rápida), que aumenta a velocidade com que o jogador constrói estruturas.

(Construção rápida), que aumenta a velocidade com que o jogador constrói estruturas. Counter cash (Compensação por revidar), que concede um bônus de studs ao contra-atacar em combate.

(Compensação por revidar), que concede um bônus de studs ao contra-atacar em combate. Extra health (Vida adicional), que pode ser comprada três vezes, concedendo até três barras adicionais de vida.

(Vida adicional), que pode ser comprada três vezes, concedendo até três barras adicionais de vida. Collectible detector (Detector de Colecionáveis), que detecta mais tipos de colecionáveis a cada melhoria. Quando for aprimorada ao nível máximo, esta habilidade pode detectar Minikits, Ships, Kyber Bricks e Datacards.

(Detector de Colecionáveis), que detecta mais tipos de colecionáveis a cada melhoria. Quando for aprimorada ao nível máximo, esta habilidade pode detectar Minikits, Ships, Kyber Bricks e Datacards. Attract studs (Atrair studs), que atrai studs de longe, a uma distância que aumenta a cada nível.

Ship enhancements (Melhorias às naves), que aumenta o poder de ataque das suas naves.

(Melhorias às naves), que aumenta o poder de ataque das suas naves. Ranged weapon power (Poder de arma à distância), que aumenta o dano de blasters e outras armas de ataque à distância.

(Poder de arma à distância), que aumenta o dano de blasters e outras armas de ataque à distância. Melee attack power (Poder de ataque corpo a corpo), que aumenta o dano causado por sabres de luz e outros ataques corpo a corpo.

(Poder de ataque corpo a corpo), que aumenta o dano causado por sabres de luz e outros ataques corpo a corpo. Health recovery speed (Velocidade de recuperação de vida), que acelera a recuperação de vida, fazendo com que comece antes e recupere mais rapidamente.

Todos os tipos e habilidades de cada classe de personagem

As outras melhorias disponíveis em Lego Star Wars: The Skywalker Saga são específicas para as diferentes classes de personagens e suas habilidades únicas.

Jedi

No combate, os personagens da classe Jedi dependem da força, de truques mentais e de seus poderosos sabres-de-luz. Isso inclui personagens como Obi-Wan Kenobi, Rey e Luke Skywalker.

Os personagens da classe Jedi podem jogar objetos usando a força. Eles também podem fazer três truques mentais Jedi. São eles:

Influence (Influência), que permite que os jogadores controlem o personagem no qual este truque for usado.

(Influência), que permite que os jogadores controlem o personagem no qual este truque for usado. Panic (Pânico), que faz com que o personagem afligido ataque toda e qualquer pessoa próxima a ele.

(Pânico), que faz com que o personagem afligido ataque toda e qualquer pessoa próxima a ele. Distract (Distrair), que faz o personagem dançar e pode distrair todos ao redor com sua coreografia.

Sabres-de-luz podem ser usados de várias formas no combate. Eles podem bloquear ataques ou projéteis, ser jogados na direção dos oponentes ou usados em ataques diretos. Você também pode usar os sabres-de-luz para escalar certas paredes ou abrir buracos nelas.

Todas as habilidades de Jedi que podem ser aprimoradas estão listadas abaixo.

Force Flinger (Jogar com a Força), que aumenta o dano causado por objetos jogados usando a força.

(Jogar com a Força), que aumenta o dano causado por objetos jogados usando a força. Jedi Reflexes (Reflexos de Jedi), que fortalece os contra-ataques no combate e causa dano aos inimigos próximos.

(Reflexos de Jedi), que fortalece os contra-ataques no combate e causa dano aos inimigos próximos. Trick Time (Hora do Truque), que aumenta a duração dos truques mentais Jedi Panic (Pânico) e Distract (Distrair).

(Hora do Truque), que aumenta a duração dos truques mentais Jedi Panic (Pânico) e Distract (Distrair). Mind Master (Mestre da Mente), que aumenta o alcance do efeito dos truques mentais Jedi Panic (Pânico) e Distract (Distrair).

Herói (Hero)

Os Heróis são aqueles que lutam pelo que é certo, geralmente ao lado dos Jedi. Eles costumam usar armas, naves e a própria inteligência. Essa categoria inclui personagens como Leia, Poe Dameron e Padmé.

Heróis podem acessar os Terminais deles e também podem pegar roupas que os inimigos deixam cair para usar habilidades de Vilões. Quando tiverem visuais completos, eles podem até acessar áreas destinadas exclusivamente aos Vilões.

Eles também têm armas que se prendem a certos contêineres, barras, ganchos e outros itens. As habilidades que podem ser aprimoradas são as seguintes:

Improved Shield Generator (Gerador de Escudo Aprimorado), que aumenta o escudo das naves pilotadas pelos Heróis.

(Gerador de Escudo Aprimorado), que aumenta o escudo das naves pilotadas pelos Heróis. Armored Disguise (Disfarce Armadurado), que aumenta a defesa das peças de armadura equipadas, reduzindo o dano recebido pelos personagens.

(Disfarce Armadurado), que aumenta a defesa das peças de armadura equipadas, reduzindo o dano recebido pelos personagens. Rebel Heart (Coração Rebelde), que aumenta a frequência com que inimigos soltam corações de recuperação ao morrerem.

(Coração Rebelde), que aumenta a frequência com que inimigos soltam corações de recuperação ao morrerem. Hero Terminal Expert (Especialista em Terminal de Herói), que permite ignorar a etapa de concluir um Terminal, caso assim deseje, ou receber mais studs na conclusão da etapa.

Catador de Lixo (Scavenger)

Esses personagens são aqueles que procuram peças no lixo e as utilizam para criar coisas novas. Eles têm a habilidade única de criar ferramentas para ajudar em suas viagens. Wicket, Kuiil e Rey (antes de ser Jedi) são alguns dos personagens desta categoria.

Catadores de Lixo podem criar Breaker Blasters para atravessar paredes, Gliders (Planadores) para voar para novas áreas e Net Launchers (Lançadores de Redes) para prender redes a certas áreas e escalar. As habilidades de Catadores de Lixo que podem ser aprimoradas estão listadas abaixo.

Crafty (Criativo), que adiciona novas opções de cores a todas as ferramentas dos Catadores de Lixo.

(Criativo), que adiciona novas opções de cores a todas as ferramentas dos Catadores de Lixo. Expert Climber (Especialista em Escalada), que aumenta a velocidade de escalada.

(Especialista em Escalada), que aumenta a velocidade de escalada. Better Breaker Blaster (Breaker Blaster Melhorado), que aumenta o alcance e o dano do Breaker Blaster.

(Breaker Blaster Melhorado), que aumenta o alcance e o dano do Breaker Blaster. Advanced Gliding (Voo Planado Avançado), que aumenta a velocidade do planador.

Canalha (Scoundrel)

Os Canalhas são furtivos e intuitivos. Eles dependem de armas comuns e da própria esperteza. Personagens como Han Solo, Lando Calrissian e Chewbacca se encaixam nesta categoria.

Canalhas têm a habilidade única de identificar pontos fracos em diversas estruturas e construções ao longo do jogo. As melhorias possíveis são as seguintes:

Business Opportunist (Oportunista de Negócios), que concede um desconto de stud em Rumores e Pistas.

(Oportunista de Negócios), que concede um desconto de stud em Rumores e Pistas. Charged Shot (Tiro Carregado), que desbloqueia uma opção de tiro mais poderoso, que também pode ricochetear em superfícies.

(Tiro Carregado), que desbloqueia uma opção de tiro mais poderoso, que também pode ricochetear em superfícies. Combat Slide (Deslize de Combate), que permite que os Canalhas deslizem ao correr, podendo causar dano a inimigos e objetos.

(Deslize de Combate), que permite que os Canalhas deslizem ao correr, podendo causar dano a inimigos e objetos. Piercing Rounds (Munição de Perfuração), que perfura a cobertura dos inimigos em ataques à distância.

Caçador de Recompensas (Bounty Hunter)

Esses personagens são os que estão dispostos a caçar qualquer alvo, se pagar bem o suficiente. O Mandalorian, Boba Fett e Greedo são exemplos de personagens desta classe.

Caçadores de Recompensas são os únicos personagens que podem quebrar estruturas de ouro em Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Os tiros de suas armas podem ser usados para aquecer o outro e, depois, derretê-lo.

Eles também têm Granadas de Choque, que podem ser usadas para atordoar inimigos. As habilidades de Caçadores de Recompensas que podem ser aprimoradas estão listadas abaixo.

Enemy Detector (Detector de Inimigos), que detecta inimigos através de paredes e outras superfícies do tipo.

(Detector de Inimigos), que detecta inimigos através de paredes e outras superfícies do tipo. Hidden Bounties (Recompensas Escondidas), que concede studs após derrotar um inimigo.

(Recompensas Escondidas), que concede studs após derrotar um inimigo. Scattershot (Tiro Disperso), que faz as armas lançarem raios que se espalham por um alcance maior.

(Tiro Disperso), que faz as armas lançarem raios que se espalham por um alcance maior. Shock Grenade (Granada de Choque), que permite que os Caçadores de Recompensas atirem Granadas de Choque para atordoar inimigos e desabilitar escudos.

Vilão (Villain)

Os Vilões são personagens do mal, que usam todo tipo de arma para obter vantagem. Personagens como General Grievous, Tarkin e Droides de Batalha entram nesta categoria.

Além de seu próprio arsenal de armas e granadas, esses personagens também têm acesso a Caixas de Armas para obter armas mais poderosas. Os Vilões também têm acesso a áreas especiais e podem abrir portas nos Terminais de Vilões.

Vilões são os personagens que você deve usar para destruir estruturas prateadas no jogo. Isso pode ser confuso, pois os Caçadores de Recompensas também têm granadas, mas só as que os Vilões lançarem podem destruir as estruturas prateadas. As habilidades que podem ser aprimoradas são as seguintes:

Demolitions Expert (Especialista em Demolições), que faz com que granadas causem dano a um alcance maior.

(Especialista em Demolições), que faz com que granadas causem dano a um alcance maior. Extra Ammo (Munição Extra), que concede mais munição às armas encontradas nas Caixas de Armas.

(Munição Extra), que concede mais munição às armas encontradas nas Caixas de Armas. Defense Droid (Droide de Defesa), que permite que os jogadores peçam reforços na batalha usando um robô de treinamento que ataca os inimigos.

(Droide de Defesa), que permite que os jogadores peçam reforços na batalha usando um robô de treinamento que ataca os inimigos. Villain Terminal Expert (Especialisat em Terminal de Vilões), que permite ignorar ou concluir os Terminais de Vilões em troca de studs.

Lado Sombrio (Dark Side)

Esses personagens também usam a força e os sabres de luz, mas de uma forma maligna. Anakin Skywalker, Kylo Ren e Darth Maul são exemplos de personagens desta classe.

Assim como os Jedi, os personagens do Lado Sombrio também usam a força, truques mentais e seus sabres de luz. Eles têm acesso aos mesmos três truques mentais que os Jedi têm.

Porém, o Lado Sombrio difere dos Jedi em certas habilidades que causam medo nos outros. Suas quatro habilidades que podem ser aprimoradas são as seguintes:

Fear the Dark Side (Tema o Lado Sombrio), que aumenta a chance de civis fugirem do seu personagem e a distância da fuga.

(Tema o Lado Sombrio), que aumenta a chance de civis fugirem do seu personagem e a distância da fuga. Power Push (Empurrão Poderoso), que empurra inimigos e objetos a distâncias mais longas.

(Empurrão Poderoso), que empurra inimigos e objetos a distâncias mais longas. Force Crush (Ataque da Força), que causa dano repetidamente a inimigos que você pegar com a força.

(Ataque da Força), que causa dano repetidamente a inimigos que você pegar com a força. Dark Rise (Ascensão Sombria), que aumenta o poder de Force Lift (Subida com a Força).

Droide Astromecânico (Astromech Droid)

Esses são os Droides que podem hackear, invadir e navegar de forma segura em qualquer área, desde que não ataquem primeiro. Os Droides costumam ser ignorados pelos personagens de Star Wars, mas têm habilidades incrivelmente úteis. Tanto R2-D2 quanto BB-8 se encaixam nesta classe.

Droides Astromecânicos podem usar Sockets, entrar em seções furtivas e invadir novas áreas. Eles também têm habilidades que podem ser aprimoradas.

Distraction (Distração), que projeta um holograma que distrai inimigos próximos.

(Distração), que projeta um holograma que distrai inimigos próximos. Droid Barge (Golpe do Droide), que permite que Droides causem dano a inimigos esbarrando neles.

(Golpe do Droide), que permite que Droides causem dano a inimigos esbarrando neles. Astromech Socket Expert (Especialista Astromecânico em Sockets), que permite que os Droides ignorem Sockets ou obtenham studs adicionais ao concluí-los.

(Especialista Astromecânico em Sockets), que permite que os Droides ignorem Sockets ou obtenham studs adicionais ao concluí-los. Super-Charged (Sobrecarga), que concede um ataque que causa dano e atordoa inimigos próximos através de uma onda de choque.

Droide de Protocolo (Protocol Droid)

O outro tipo de Droide que está presente como classe em Lego Star Wars: The Skywalker Saga é o Droide de Protocolo. C-3PO e o droide presente em toda aterrissagem de nave, H1-NT, são dois exemplos dessa classe.

Esses Droides podem falar qualquer idioma, concluir certos Terminais, resolver quebra-cabeças, digitar senhas e acessar novas áreas. As quatro habilidades que podem ser aprimoradas são as seguintes:

Destructive Disassembly (Desmontar e Destruir), que faz com que os Droides lancem uma onda de choque ao desmontar, causando dano a todos os inimigos próximos.

(Desmontar e Destruir), que faz com que os Droides lancem uma onda de choque ao desmontar, causando dano a todos os inimigos próximos. Paid Translator (Tradutor Profissional), que concede studs adicionais ao traduzir idiomas alienígenas.

(Tradutor Profissional), que concede studs adicionais ao traduzir idiomas alienígenas. Polished Plating (Revestimento Brilhante), que faz com que tiros de armas inimigas tenham uma chance de desviar.

(Revestimento Brilhante), que faz com que tiros de armas inimigas tenham uma chance de desviar. Turret Tune-up (Ajuste de Torre), que permite que tiros de Protocol Terminal Turrets (Torres de Protocolo do Terminal) ricocheteiem em superfícies e aumenta a chance de eles acertarem inimigos e causarem dano a eles.

Extra

Alguns personagens não se encaixam bem em nenhuma categoria. São eles que você vai encontrar na classe Extra. Essa também é a única classe que não tem melhorias e habilidades especiais próprias, mas as melhorias básicas ainda se aplicam a eles e eles também costumam ter habilidades básicas. Esta categoria inclui personagens como Jabba the Hutt, Watto e Gonk Droid.

Artigo publicado originalmente em inglês por Kacee Fay no Dot Esports no dia 15 de abril.