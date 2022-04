Os melhores battle royale, ranqueados

Os videogames evoluíram de um passatempo para uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo. Dos jogos feitos no primeiro computador aos fliperamas e consoles de jogos, e agora com inclusões de alta tecnologia, como o uso de realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV), a indústria de jogos percorreu um longo caminho para se estabelecer como uma indústria multibilionária que é hoje.

Com a evolução da própria indústria veio a evolução dos videogames como um todo. Os videogames tornaram-se uma maneira de contar uma história, seja por meio de títulos com narrativa direta, jogos de quebra-cabeça que proporcionam uma experiência incompreensível e informativa ou jogos competitivos que trazem os melhores jogadores para lutar e vencer.

Um dos gêneros mais populares na cena é o battle royale. A princípio, claro, o som da palavra “batalha” já deixa claro que ela está ligada à competição. E a parte “royale”? Bem, é isso que torna o gênero o mais competitivo possível, com o conceito de último em pé sendo incutido nele.

O gênero de jogos battle royale originou-se do filme japonês de 2000, Battle Royale. O tema do filme gira em torno de um concurso de quem fica por último em uma zona que encolhe com o passar do tempo. Os competidores são mortos se ficarem fora da zona especificada. A competição só termina quando há um único sobrevivente, então os jogadores também podem matar os outros competidores para permanecer como o único competidor e ser declarado o vencedor.

Desde então, o tema do filme foi adaptado para um cenário e mecânica de videogame. Tudo começou em 2010, com um mod de Minecraft chamado Survival Games. Além disso, outros jogos como DayZ, Z1 e ARMA 2 abriram caminho para o gênero solidificar sua própria marca no mundo dos jogos.

Agora, o gênero é um dos mais respeitados e conhecidos na história dos jogos. Classificamos os melhores jogos de battle royale ou aqueles cuja jogabilidade é muito parecida com o battle royale em termos de melhor qualidade de jogo, popularidade entre os fãs e impacto geral para trazer o gênero para onde está hoje.

10) Totally Accurate Battlegrounds (TABG)

Totally Accurate Battlegrounds ou TABG pode parecer uma paródia para os principais jogos de battle royale como Fortnite e PUBG. Mas, na realidade, a experiência que o TABG oferece é muito mais do que divertida.

O formato usual de battel royale de 60 jogadores no jogo pode ser visto em outros títulos. Mas o caos visto especialmente quando você se envolve com seus oponentes faz do TABG, TABG. A física e as ações do jogador totalmente precisas, porém exageradas, realmente trazem o lado da paródia do jogo para proporcionar uma experiência divertida.

9) Firestorm

Firestorm é o spin-off battle royale do título de FPS da DICE, Battlefield V. Um dos maiores pontos fortes do jogo são os gráficos pesados. Eles podem fazer você sentir que está entrando em uma aventura de jogo que o levará ao limite, ser o único sobrevivente após uma partida cansativa exibindo o aspecto de sobrevivência do Battlefield V.

Juntamente com a ideia geral de sobrevivência trazida pelas tecnicalidades oferecidas pelo Battlefield V, como os elementos de áudio e visuais do jogo, a narrativa de Firestorm é de alto nível. A competição começa assim que os jogadores são deixados em vários destinos no mapa, quando a captura de itens de alto nível entra em jogo. Já vai ditar como a história vai passar até que apenas um seja declarado o verdadeiro sobrevivente do mapa.

8) Worms Rumble

A série de jogos Worms começou a conquistar os corações dos fãs de jogos já em 1995. A partir daí, os jogadores sabiam que essas criaturas não seriam apenas aquelas típicas que você encontraria no jardim, mas também estariam lá para lutar. E uma maneira de esses vermes se provarem verdadeiros guerreiros é colocá-los em um cenário de battle royale.

Em Worms Rumble, 32 jogadores lutarão pelo primeiro lugar em vários modos, como Death Match, Last Worm Standing e Last Squad Standing. Mas o que torna o jogo mais interessante são suas armas estranhas, mas memoráveis, incluindo lançadores de ovelhas, torretas e armas de plasma. Se você gostaria de experimentar uma experiência incomum, mas divertida, no battle royale, este jogo pode ser uma boa escolha.

7) Forza Horizon 4 Eliminator Mode

Forza Horizon 4 é um jogo de corrida. Mas o quarto título da franquia introduziu o modo Eliminator, que forneceu um uso mais exclusivo para as Ferraris e Porsches além da pista de corrida: através de uma extravagância de battle royale.

Este modo permite que 72 pilotos compitam entre si, determinando o último piloto no final. Com o passar do tempo, o mapa que os carros explorarão encolhe enquanto todos os pilotos correm, e os perdedores são eliminados ao longo do caminho. Você sempre sentirá Forza neste modo, mas a emoção do battle royale torna o jogo mais emocionante.

6) Spellbreak

O gênero MOBA geralmente usa habilidades mágicas em comparação com os jogos battle royale, onde armas de fogo e armamentos têm sido o padrão na maioria das vezes. Mas o título de battle royale da Proletariat, Inc., Spellbreak, mistura o elemento de fantasia com o mantra do último em pé, criando uma maravilhosa experiência de battle royale.

Neste jogo, os feitiços seriam a principal linha de ataque e defesa dos jogadores. Esses feitiços também podem dar a você a capacidade de voar, se teletransportar ou ficar invisível, além de criar explosões. Há também classes elementares que os jogadores podem escolher: vento, fogo, gelo, relâmpago, pedra e tóxico. Spellbreak quebra o estilo habitual de jogos de battle royale com tema de exército e oferece uma experiência mais única de se tornar o último lançador de feitiços em pé.

5) Fall Guys: Ultimate Knockout

Se você quer ser competitivo, mas divertido ao mesmo tempo, Fall Guys é um dos melhores jogos a se considerar. Não é o seu jogo de battle royale habitual, trazendo uma série de minijogos a cada partida onde você precisa se qualificar entre os melhores jogadores para avançar até que apenas uma jujuba fique de pé no final.

Além disso, a estética colorida e alegre que oferece aos jogadores o torna atraente para todos os tipos de jogadores. De jogadores competitivos hardcore a jogadores casuais que só querem se divertir, todos podem experimentar e aproveitar a experiência que Fall Guys possui. Apenas esteja pronto com as diferentes pistas de obstáculos que você pode encontrar. Mesmo se você perder, porém, será definitivamente delicioso.

4) Call of Duty: Warzone

A série Call of Duty já era uma das franquias mais estabelecidas antes mesmo de Warzone ser lançado. E quando a Activision anunciou que lançaria seu primeiro jogo de battle royale, é claro, a expectativa e o hype dos fãs rugiram em toda a comunidade de jogos.

E o jogo não decepcionou, combinando com o alvoroço que gerou antes mesmo de ser lançado.

Call of Duty: Warzone introduziu novos elementos ao gênero, como a mecânica de armamento, onde os jogadores podem comprar classes personalizadas no jogo. As partidas podem hospedar até 150 jogadores, que é um dos maiores números de participantes em uma única partida de qualquer jogo do gênero. Verdadeiramente, Warzone cimentou sua marca no battle royale, especialmente quando atingiu 100 milhões de jogadores em abril de 2021.

3) Apex Legends

Para atiradores táticos, VALORANT abriu caminho para personagens que possuem habilidades que podem ser usadas como arma adicional durante as partidas. Mas para o gênero battle royale, foi Apex Legends que proporcionou essa experiência aos jogadores. E o resultado? Bem, o jogo estabeleceu uma conexão incrível entre os jogadores e os personagens, chamados de Lendas, tornando-se uma experiência totalmente diferente em comparação com outros jogos de battle royale.

Apex é uma das obras-primas da desenvolvedora Respawn Entertainment. Ele renovou o universo Titanfall em algo especial. O estilo futurista e a estética do jogo também o tornaram atraente para quase todas as idades, para aproveitar o que o Apex tem a oferecer.

2) Fortnite

As cores vibrantes de Fortnite às vezes podem fazer você esquecer que está realmente entrando em um campo de batalha extenuante, onde precisa vencer os inimigos para ser o último de pé. E com as skins que foram feitas a partir de colaborações com outras franquias de super-heróis e ficção, bem como de outros jogos, a Epic Games tornou a experiência do battle royale de Fortnite mais alegre e competitiva ao mesmo tempo.

Quando se fala em battle royale, Fortnite e PUBG podem ser os maiores nomes que surgem. E a vibração lúdica do primeiro, com o aspecto competitivo do gênero, o tornou um dos videogames mais populares do mundo.

1) PlayerUnkown’s Battlegrounds (PUBG)

Por último, mas não menos importante em nossa lista, está o que pode ser considerado o padrinho final dos jogos de battle royale. Se você diz battle royale, este é o jogo que vem à mente. E sim, não é outro senão os PlayerUnkown’s Battlegrounds.

PUBG dominou a cena de jogos quando foi lançado em 2017 e detém o recorde de maior número de jogadores na Steam, que aconteceu em janeiro de 2018. Mesmo não sendo um título gratuito, durou mais que quase todos os jogos disponíveis quando ganhou popularidade, especialmente em plataformas como a Steam. Mas quando se tornou disponível em dispositivos móveis, sua popularidade atingiu um outro nível.

PUBG mudou o cenário dos jogos e abriu caminho para mais títulos de battle royale serem lançados nos próximos anos. Como diz o famoso slogan, “Winner Winner Chicken Dinner” e, verdadeiramente, PUBG é o verdadeiro vencedor em nossa lista por causa do impacto que causou na indústria de videogames.

Artigo publicado originalmente em inglês por David Gealogo no Dot Esports no dia 27 de abril.