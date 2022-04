Quando lança Diablo Immortal?

Mais de três anos depois do anúncio de Diablo Immortal, a Blizzard Entertainment finalmente revelou sua data de lançamento.

Em 2 de junho, o jogo será lançado para dispositivos Android e iOS, junto com um beta aberto para PC. Embora ele tenha sido anunciado anteriormente como um título exclusivo para mobile, a Blizzard surpreendeu os fãs em 25 de abril com o anúncio de um beta para PC.

Você já pode fazer o pré-registro para baixar o jogo na Google Play Store e na App Store da Apple. Caso você tenha mais interesse no beta aberto da versão de PC, será preciso se inscrever através da Battle.net.

Diablo Immortal se passa entre Diablo II e Diablo III e permite jogar com seis classes diferentes: Bárbaro, Cruzado, Caçador de Demônios, Monge, Necromante e Arcanista. Estando disponível para PC e mobile, o jogo terá compatibilidade completa com multiplataforma, o que significa que jogadores das duas plataformas podem jogar juntos e que você pode retomar em um dispositivo a campanha que estiver jogando no outro. O jogo também terá suporte a controles tanto no PC quanto no mobile.

O diretor do jogo, Wyatt Cheng, disse em uma transmissão ao vivo que esse será o “jogo mais ambicioso da franquia Diablo até hoje”. Cheng explicou que levar a experiência de Diablo ao máximo possível de jogadores era o objetivo de Diablo Immortal. O jogo foi feito do zero para dispositivos móveis e será lançado também para PC, aumentando ao máximo o número de pessoas que podem ter acesso ao novo título.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 25 de abril.