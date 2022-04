Diablo Immortal foi revelado no final de 2018, durante a BlizzCon. Mas o anúncio surpreendeu a maioria dos fãs e com certeza não era o que eles esperavam. Os fãs mais dedicados da franquia esperavam uma continuação, mas o que a Blizzard estava preparando era um jogo mobile.

Já faz quase quatro anos que Diablo Immortal foi anunciado, e o jogo já passou por diversas mudanças desde então. Como o anúncio inicial de Diablo Immortal não foi bem-recebido pelos fãs, era essencial que os desenvolvedores prestassem atenção no que a comunidade tinha a dizer, e parece que finalmente temos novas informações.

Diablo Immortal será lançado para PC?

Segundo o último vídeo divulgado pela Blizzard, Diablo Immortal ficará disponível para PC, não apenas para dispositivos móveis. Uma das maiores reclamações sobre o jogo era ser um título exclusivo para mobile.

Diablo Immortal terá compatibilidade com controles, além de suporte a mouse e teclado, um esquema de controle WASD e um novo sistema de entrada. Ele terá progressão multiplataforma completa, incluindo para salvar o progresso, o que significa que você poderá retomar a jornada de onde parou em qualquer um dos seus dispositivos. Por exemplo, continuar no celular a campanha que começou no PC.

Diablo Immortal será lançado para iOS, Android e PC. A versão de PC, no entanto, entrará como um “beta aberto”, provavelmente porque a Blizzard pretende fazer mais ajustes para deixá-la no mesmo nível das versões mobile.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de abril.