Tudo o que você precisa saber sobre Diablo Immortal

Diablo Immortal foi anunciado pela primeira vez durante a BlizzCon 2018. Com os fãs esperando uma sequência de Diablo 3 na época, o jogo não foi bem recebido entre o público presente. Afinal, as raízes da franquia Diablo estavam profundamente na plataforma PC.

Embora toda a experiência possa ser apelidada de desanimadora, os desenvolvedores aproveitaram a oportunidade para reunir todo o feedback de que precisavam e se concentraram em melhorar Diablo Immortal. Os testes alfa e beta só aumentaram o nível de otimismo em torno de Diablo Immortal, e o jogo está finalmente se aproximando de seu lançamento completo.

Sim, Diablo Immortal chegará ao PC. Os jogadores poderão baixar o jogo gratuitamente quando ele for lançado em todas as plataformas.

Quando Diablo Immortal será lançado?

Diablo Immortal será lançado para iOS, Android e PC em 2 de junho. A versão para PC será rotulada como “beta aberto” por enquanto. Isso significa que a versão para PC pode receber mais atualizações na forma de correções de erros e ajustes nos primeiros meses.

Diablo Immortal suportará o jogo cruzado. Você pode criar seu personagem no PC e usá-lo em seu dispositivo móvel e vice-versa. Isso significa que os jogadores poderão continuar sua jornada em vários dispositivos sem perder nenhum progresso.

Haverá microtransações em Diablo Immortal?

Diablo Immortal é um jogo gratuito. Como a maioria dos jogos gratuitos, também depende de compras no aplicativo quando se trata de monetização.

As compras no jogo incluirão gemas, itens de reforjamento e brasões. Pode até haver um passe de batalha, já que os fãs de Diablo não são estranhos às temporadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de abril.