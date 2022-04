Quase quatro anos após seu anúncio inicial, Diablo Immortal está finalmente se preparando para um lançamento completo. Inicialmente planejado como um título para celular, Diablo Immortal mudou ao longo do caminho, e os desenvolvedores decidiram disponibilizar o jogo também no PC.

Durante o anúncio de Diablo Immortal na BlizzCon 2018, a maioria dos fãs não esperava um título mobile da franquia Diablo. Isso ocorreu principalmente por causa do legado do jogo, que foi construído principalmente no PC.

Os desenvolvedores ouviram o feedback da comunidade e tornaram o jogo mais acessível para jogadores que jogam em várias plataformas. Embora os veteranos da franquia precisem esperar um pouco mais por uma verdadeira sequência da série principal de Diablo, o tempo deve voar enquanto eles navegam por novas aventuras.

Diablo Immortal terá jogo cruzado?

Diablo Immortal terá jogo cruzado em todas as plataformas. Isso significa que os jogadores poderão continuar sua jornada em plataformas móveis depois de progredir no PC e vice-versa. Isso aborda uma das maiores reclamações sobre Diablo Immortal, mas também o torna bastante acessível.

O jogo fará sua estreia no PC com um novo método de entrada, o WASD, que permite aos jogadores mover seus personagens com as tradicionais teclas de atalho direcionais. Diablo Immortal também suportará entradas de controle e mouse/teclado.

Diablo Immortal está atualmente programado para ser lançado em 2 de junho. A versão para PC do jogo ficará disponível como um “beta aberto”, no entanto, indicando que a Blizzard ainda pode ter algum trabalho a fazer para aprimorar a versão para PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de abril.