Tudo o que sabemos sobre Splatoon 3 até agora

Splatoon tem sido um título popular para a Nintendo desde seu lançamento em 28 de maio de 2015.

A série conquistou os corações dos fãs de longa data da Nintendo com sua jogabilidade inovadora e suas cores. E em 9 de setembro, os fãs da franquia poderão embarcar em uma nova aventura com o próximo jogo Splatoon 3.

Com tantas informações para descompactar sobre o próximo terceiro jogo, aqui está tudo o que você precisa saber sobre Splatoon 3 e seus novos recursos.

Novas mecânicas de jogo serão apresentadas em Splatoon 3

Captura de tela via Nintendo

Splatoon 3 apresentará duas novas mecânicas de movimento e uma nova arma que reforçará o nível de jogabilidade das iterações anteriores de Splatoon.

A primeira mecânica de movimento que chega ao Splatoon 3 é o rolo de lula. O rolo de lula permitirá que os Inklings girem no ar após o lançamento de sua tinta. A segunda mecânica de movimento é a onda de lula. A onda de lulas rapidamente atira os jogadores em uma parede.

Com duas novas mecânicas no jogo, a última nova mudança no jogo sendo adicionada é uma arma que se assemelha a um arco. Este arco permitirá que os jogadores disparem três tiros de tinta simultaneamente, dando-lhe mais oportunidades de abater inimigos no seu caminho para a vitória.

Splatoon 2: Octo Expansion DLC agora é gratuito para jogar

Com o próximo lançamento de Splatoon 3, a Nintendo revelou que os membros do pacote de expansão Nintendo Switch Online e Splatoon poderão desfrutar da Octo Expansion sem custo adicional. Isso dará aos jogadores uma oportunidade extra de treinar antes que o terceiro jogo seja lançado ainda este ano.

A Octo Expansion estava originalmente disponível apenas como uma compra separada e que você precisava comprar para jogar. Agora, novos jogadores poderão jogar através do pacote de expansão como Agente 8, uma Octoling vazia de suas memórias anteriores, enquanto ela navega em uma misteriosa instalação subterrânea de testes. Os jogadores serão tratados com mais de 80 missões repletas de um novo conjunto de desafios que certamente reforçarão a experiência de jogo de Splatoon.

Splatoon 3 foi revelado pela primeira vez em 2021 com o lançamento de seu primeiro trailer antes de outro trailer ser lançado no final de 2021, apresentando uma breve prévia da nova mecânica do jogo. Agora, com uma data oficial de lançamento para Splatoon 3, os fãs ávidos têm uma data para acompanhar sua empolgação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 22 de abril.