Preciso ter Nintendo Switch Online para jogar o multijogador de Splatoon 3?

Splatoon 3 finalmente tem uma data oficial de lançamento. Até o dia 9 de setembro chegar, provavelmente a Nintendo vai divulgar mais detalhes do jogo aos poucos.

O jogo será lançado com um novo mundo, chamado Splatlands, onde os jogadores podem batalhar uns contra os outros no deserto escaldante em times de quatro pessoas. Além do multijogador online, também haverá uma campanha narrativa.

Embora não seja necessário ter nada além de uma cópia de Splatoon 3 para jogar a campanha, o multijogador exige algumas etapas adicionais.

Como jogar o multijogador de Splatoon 3?

Para jogar o multijogador de Splatoon 3, será preciso ter uma assinatura ativa do Nintendo Switch Online.

O custo de um mês de assinatura individual do Nintendo Switch Online é R$20. Você pode economizar um pouco mais se optar pela assinatura de três meses ou pela anual. O pacote de três meses de Nintendo Switch Online custa R$40 e o de 12 meses custa R$100.

Ao aprimorar sua conta com a assinatura do Nintendo Switch Online, você vai poder acessar as opções online de Splatoon 3 no menu principal do jogo. Caso você perca acesso às funcionalidades online enquanto sua assinatura ainda estiver ativa, é provável que o servidor tenha caído e que você precise esperá-lo voltar ao ar para tentar novamente.

Além de habilitar as funcionalidades online, assinantes do Nintendo Switch Online têm acesso a promoções na Loja da Nintendo e a versões de consoles clássicos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de abril.