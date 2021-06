Battlefield 2042 revelado oficialmente

A Electronic Arts e a DICE revelaram oficialmente Battlefield 2042, a mais recente parte da icônica série de atirador multijogador que é Battlefield. A primeira filmagem oficial foi exibida em um trailer hoje, que estreou no canal oficial do Battlefield no YouTube.

Battlefield 2042 vai ver um retorno para o cenário de um futuro próximo, pela primeira vez desde Battlefield 4 lançado em 2013. Desde então, a série revisitou a I Guerra Mundial, em Battlefield 1, e depois da Segunda Guerra Mundial no Battlefield V. A revelação mostrou uma mistura de veículos terrestres e aéreos, que tem sido um marco na jogabilidade do Battlefield por mais de uma década, bem como ambientes destrutíveis.

O jogo foi não oficialmente referido como Battlefield 6 já há algum tempo, mas o título de Battlefield 2042 foi anunciado oficialmente. Esta é uma referência ao Battlefield 2142 , o jogo de 2006 da DICE que viu o Battlefield acontecer em um cenário de guerra futurista, ambientado durante a “Guerra Fria do século 22”, enquanto as facções lutam pelas terras viáveis ​​restantes em uma nova era do gelo. O Battlefield 2042 servirá evidentemente como um antecessor ou precursor dos eventos de 2142.

O Battlefield 2042 incluirá sete mapas para até 128 jogadores, de acordo com vazamentos que apareceram poucas horas antes do anúncio. Em vez de classes como Assault e Support vistas em jogos anteriores, os jogadores irão operar uma classe chamada Especialista com uma especialidade e características únicas junto com um armamento personalizável.

Battlefield 2042 será lançado em 22 de outubro para consoles atuais e de última geração, bem como para PC. Haverá uma revelação do jogo em 13 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 09 de junho.