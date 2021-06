A EA acidentalmente vaza capturas de tela do Battlefield 6 na Origin antes da transmissão oficial

A arte da capa oficial do Battlefield 6 e um monte de outras imagens vazaram na Origin, a plataforma de distribuição oficial de jogos da Electronic Arts para PC.

As imagens confirmam que o novo jogo de tiro está acontecendo em um cenário futurista daqui a 21 anos, em 2042. Rússia e Estados Unidos estão à beira da guerra em Battlefield 6, de acordo com o vazamento, e o jogo será lançado em 15 de outubro, que confirmaria o que a EA disse em uma teleconferência de resultados com os investidores.

First direct-feed Battlefield screenshots have appeared on Origin https://t.co/blszJYfmHA — Nibel (@Nibellion) June 9, 2021

As imagens que vazaram mostravam tanques de guerra, helicópteros e um soldado mergulhando no que parecia ser um traje com um capacete futurista.

“As guerras por procuração acontecem há décadas, gerando veteranos de combate experientes, mas deslocados”, disse o vazamento. “Esses especialistas usam suas habilidades para moldar o futuro, um futuro pelo qual vale a pena lutar.” Também há detalhes sobre como o jogo online funcionará.

“Battlefield 2042 apresenta 7 mapas vastos para até 128 * jogadores. Personalize armas, dispositivos e veículos em batalha para mudar a balança a seu favor. Invoque um cão robótico construído para a batalha, use um gancho ou vista seu próprio macacão de asas. Escolha seu papel no campo de batalha e forme esquadrões feitos à mão por meio do novo sistema de especialistas. Com base nas quatro classes do Battlefield, os especialistas têm uma especialidade e característica únicas, mas o resto do armamento é totalmente personalizável.”

Todos esses vazamentos foram confirmados hoje, já que a EA lançou uma stream de revelação exclusiva para Battlefield 6, que foi ao vivo às 11h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 09 de junho.