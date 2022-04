Octolings serão jogáveis em Splatoon 3?

Uma das franquias mais lendárias da Nintendo tem novidades: Splatoon 3 será lançado em 9 de setembro. O jogo se passará em um novo mundo, chamado Splatlands, e haverá alguns elementos familiares de jogos anteriores da franquia, além de todo o conteúdo novo.

Armas como Killer Wail e Big Bubbler farão parte do jogo e contarão com novos designs. Os jogadores poderão aproveitar todo o conteúdo mais recente de Splatoon em um modo multijogador 4×4 e uma nova campanha.

Esse novo conteúdo faz com que personalizar os personagens seja mais divertido, e muitos fãs podem estar se perguntando se o conteúdo do DLC de Splatoon 2 ficará disponível também em Splatoon 3.

Será possível jogar com Octolings em Splatoon 3?

Embora a Nintendo ainda não tenha confirmado oficialmente, os Octolings estão na arte de capa de Splatoon 3. A expansão que contém os Octolings, a Octo Expansion, também foi adicionada à assinatura do Nintendo Switch Online com Pacote Adicional. Os fãs que tiverem a assinatura premium do serviço não precisarão comprar a expansão para habilitar os Octolings em Splatoon 2. Pensando nisso, as chances de Octolings serem jogáveis em Splatoon 3 são altas.

Como faltam apenas alguns meses para o lançamento do jogo, é provável que tenhamos mais notícias sobre ele ao longo desses meses. A Nintendo costuma divulgar prévias e conteúdo relacionado aos seus novos jogos semanalmente, então a oficialização dos Octolings em Splatoon 3 pode fazer parte desse conteúdo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de abril.