Ark: Survival Ascended: Full Scorched Earth Dinosaur ID list

Scorched Earth has plenty of creatures to find and tame, but you can spawn them in yourself in Ark: Survival Ascended if you don’t fancy searching far and wide.

Ark: Survival Ascended offers the ability to use console commands to spawn in wild or tamed dinosaurs and has access to plenty of other tricks, but you need admin access to use this feature.

With admin access, you are free to summon any creature you want in Scorched Earth, but you need the creature IDs—and we’ve done the hard work by gathering them for you.

Full creature ID list for Scorched Earth in Ark: Survival Ascended

You can see all the Creature IDs for Scorched Earth in Ark: Survival Ascended below, including all the new creatures added on the map.

Creature ID Achatina Achatina_Character_BP_C Ankylosaurus Ankylo_Character_BP_C Araneo SpiderS_Character_BP_C Archaeopteryx Archa_Character_BP_C Argentavis Argent_Character_BP_C Arthropleura Arthro_Character_BP_C Carnotaurus Carno_Character_BP_C Coelacanth Coel_Character_BP_C Daeodon Daeodon_Character_BP_C Deathworm Deathworm_Character_BP_C Direwolf Direwolf_Character_BP_C Doedicurus Doed_Character_BP_C Dung Beetle DungBeetle_Character_BP_C Equus Equus_Character_BP_C Gallimimus Galli_Character_BP_C Giant Bee Bee_Character_BP_C Hyaenodon Hyaenodon_Character_BP_C Iguanadon Iguanodon_Character_BP_C Jerboa Jerboa_Character_BP_C Jug Bug Jugbug_Character_BaseBP_C

Jugbug_Oil_Character_BP_C

Jugbug_Water_Character_BP_C Kaprosuchus Kaprosuchus_Character_BP_C Kentrosaurus Kentro_Character_BP_C Lymantria Moth_Character_BP_C Lystrosaurus Lystro_Character_BP_C Manticore Manticore_Character_BP_C Mantis Mantis_Character_BP_C Megalania Megalania_Character_BP_C Megalosaurus Megalosaurus_Character_BP_C Megatherium Megatherium_Character_BP_C Microraptor Microraptor_Character_BP_C Morellatops camelsaurus_Character_BP_C Moschops Moschops_Character_BP_C Oasisaur Oasisaur_Character_BP_C Onyc Bat_Character_BP_C Ovis Sheep_Character_BP_C Paraceratherium Paracer_Character_BP_C Parasaur Para_Character_BP_C Phoenix Phoenix_Character_BP_C Procoptodon Procoptodon_Character_BP_C Pulmonoscorpius Scorpion_Character_BP_C Purlovia Purlovia_Character_BP_C Raptor Raptor_Character_BP_C Rex Rex_Character_BP_C Rock Elemental RockGolem_Character_BP_C Sabertooth Saber_Character_BP_C Tapejara Tapejara_Character_BP_C Terror Bird TerrorBird_Character_BP_C Thorny Dragon SpineyLizard_Character_BP_C Thylacoleo Thylacoleo_Character_BP_C Titanoboa BoaFrill_Character_BP_C Titanomyrma Ant_Character_BP_C

FlyingAnt_Character_BP_C Titanosaur Titanosaur_Character_BP_C Troodon Troodon_Character_BP_C Unicorn Equus_Character_BP_Unicorn_C Vulture Vulture_Character_BP_C Wyvern Wyvern_Character_BP_Base_C Yutyrannus Yutyrannus_Character_BP_C

