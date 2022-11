While you can use almost every mount in your inventory for flying across the old zones of Azeroth, Outland, Draenor, and Shadowlands, your flying in the Dragon Isles will be explicitly tied to four Dragonriding drakes you’ll acquire as you progress through the main campaign of Dragonflight. Completing the main storyline of each zone will award you with one Dragonriding mount. You’ll unlock Renewed Proto-Drake in the Waking Shores, Windborne Velocidrake in Ohn’ahran Plains, Highland Drake in Azure Span, and Cliffside Wylderdrake in Thaldraszus.

Unlike traditional mounts, Dragonriding drakes can be customized by changing their skin color, skin scale type, pattern, horns, horn color, horn style, tail, throat, body armor, armor color, snout, crest, jaw, brow, hair color, eyesight, eye color, and eye style. You’ll need to unlock most customizations by doing professions, quests, raids, renown, and Dragonflight dungeons.

Below, you’ll find all Dragonriding drake customizations and the main methods to unlock them.

All Dragonriding drake customizations and how to unlock them in WoW Dragonflight

Before you can start customizing your Dragonriding drakes, you’ll need to know that you can only change their appearance at the Rostrum of Transformation. The primary source of all customization options will be Drakewatcher Manuscripts, which will come from doing different activities like dungeons, quests, and leveling up Renown.

Renewed Proto-Drake customization options

Skin Color customizations

Color Source Cost Black Scales True Friend with Wrathion and Sabellian 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Earth Blue Scales Iskaara Tuskarr Renown (level 19) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Frost Bronze Scales Valdrakken Accord Renown (level 21) 400 Dragon Isles Supplies and 1 Awakened Order Green Scales Maruuk Centaur Renown (level 19) 400 Dragon Isles Supplies and 1 Awakened Air

Skin Scale Type customizations

Skin Scale Type Source Cost Heavy Drop from Echo of Doragosa in Algeth’ar Academy (any difficulty) for Renewed Proto-Drake Free Light Default Free

Pattern

Pattern Source Cost Predator Inscription Inscription materials Harrier Dragonscale Expedition Renown (level 14) 100 Dragon Isles Supplies Skyterror Drop from Decatriarch Wratheye in Brackenhide Hollow (any difficulty) Free

Horns

Horns Source Cost Swept Dragonscale Expedition Renown (level 14) 100 Dragon Isles Supplies Curled Rare drop from Dragon Racer’s Purse Free Coiled Drop from Dragonhunter Igordan Free Ears Drop from Sharpfang and Scav Notail Free Bovine Inscription Inscription materials Thorn Iskaara Tuskarr Renown (level 13) 100 Dragon Isles Supplies Impaler Drop from Lookout Mordren Free Gradient Quest reward for Mad Mordigan and The Crystal King Free

Horn Color

Horn Color Source Cost White Default Free

Horn Style

Horn Style Source Cost Light Default Free Heavy Drop from Klozicc the Ascended Free

Tail

Tail Source Cost Bare Default Free Spiked Quest reward Free Spiked Club Dragonscale Expedition Renown (level 14) 100 Dragon Isles Supplies Club Drop from Ancient Hornswog Free Finned World Drop Free Maned Quest Reward Covering Their Tails Free Spined Quest reward for Training Wings Free

Throat

Throat Source Cost Bare Default Free Spiked Quest reward for The Black Locus Free Finned Quest reward Free

Body Armor

Body Armor Source Cost Saddle Default Free

Armor Color

Armor Color Source Cost Gold and red Achievement Waking Shores: Gold Free Silver and blue Inscription Inscription materials Green and Gold Default Free Silver and Purple Valdrakken Accord Renown (level 26) 750 Dragon Isles Supplies, 20 Draconium Ore, and 10 Tallstrider Sinew Gold and Red Achievement Waking Shores: Gold Free Steel and Yellow Fishing Free

Snout

Snout Source Cost Toothy Default Free Snub World drop Free Razor Quest reward for Home Is Where the Frogs Are Free Shark World drop Free Beaked Drops from Kyrakka and Erkhart Free

Crest

Jaw

Jaw Source Cost Bare Default Free Thick Spined Reputation Reward with Cobalt Assembly Low 100 Dragon Isles Supplies Horned Quest reward Free Hairy Quest reward Free Spiked Dragonscale Expedition Renown (level nine) 50 Dragon Isles Supplies Think Spined Dragonriding racing world quests Free Broad Spiked Quest Reward Free Finned Quest reward Free

Brow

Brow Source Cost Bare Default Free Curved Spiked Quest Reward Free Thick Spiked Quest Reward Free Hairy Quest Reward Free Spinned Dragonscale Expedition Renown (level nine) 50 Dragon Isles Supplies

Hair Color

Hair Color Source Cost Black Default Free Blue Reputation reward with Cobalt Assembly (Maximum) 600 Dragon Isles Supplies Brown Quest reward Free Gray Drops from Eaglemaster Niraak Free Purple World drop Free Red Inscription Inscription materials

Eyesight

Eyesight Source Cost Both Default Free Neither Default Free Right Default Free Left Default Free

Eye Color

Currently, there are over 40 color customizations in the game that depend on the Eye Style you’re using.

Eye Style

Eye Style Source Cost Slit Default Free Glow Default Free Cross Default Free

Windborne Velocidrake customization options

Skin Color customizations

Color Source Cost Black Scales True Friend with Wrathion and Sabellian (Reputation with 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Earth Blue Scales Iskaara Tuskarr Renown (level 19) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Frost Bronze Scales Valdrakken Accord Renown (level 21) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Order Green Scales Default Free

Skin Scale Type customizations

Skin Scale Type Source Cost Heavy Drop from Echo of Doragosa in Algeth’ar Academy (any difficulty) Free Light Default Free

Pattern

Pattern Source Cost None Default Free Windswept Fishing Free Reaver Drop from Balakar Khan Free

Horns

Horns Source Cost Sleek Quest reward Free Wavy Drop from Kyrakka and Erkhart Free Cluster Drop from Char Free Curved Quest reward for In Defense of Vakthrosl Free Curled Rare drop from Dragon Racer’s Purse Free Stag World drop Free Swept Quest reward for Mad Mordigan and The Crystal King Free Split Quest reward Free

Horn Color

Horn Color Source Cost Brown Default Free Gray World drop Free White World drop Free Yellow Maruuk Centaur Renown (level six) 50 Dragon Isles Supplies

Back

Back Source Cost Bare Default Free Fin Reputation with Cobalt Assembly Empty 50 Dragon Isles Supplies Mane Treasure Free Plate Quest reward Free Spikes World drop Free Feathers Quest reward Free

Tail

Tail Source Cost Bare Quest reward Free Fin Quest reward for Driven Mad Free Hair Quest reward Free Spikes Maruuk Centaur Renown (level 15) 100 Dragon Isles Supplies Club Drop from the Grand Hunt Bosses Free Feathers Drops from Balakar Khan Free

Throat

Throat Source Cost Bare Default Free Fin Quest reward Free Hair Quest reward Free Plate World drop Free Feathers Quest reward Free

Body Armor

Body Armor Source Cost Saddle Default Free

Armor Color

Armor Color Source Cost Brown and yellow Default Free Silver and blue Inscription Free Steel and orange Fishing Free Gold and red Waking Shores: Gold Free Silver and purple Valdrakken Accord Renown (level 26) 750 Dragon Isles Supplies, 20 Draconium Ore, and 10 Tallstrider Sinew

Snout

Snout Source Cost Horn Default Free Long Maruuk Centaur Renown (level 15) 100 Dragon Isles Supplies Wolf Quest reward Free Hooked Rare drop from Dragon Racer’s Purse Free Beaked Reputation with Cobalt Assembly Medium 200 Dragon Isles Supplies

Crest

Snout Source Cost None Default Free Large Fin Drop from Skewersnout Free Small Fin World drop Free Hair Drop from Decatriarch Wratheye Free Spined Fishing Free Feathers World drops Free

Jaw

Jaw Source Cost Bare Default Free Finned ears World drop Free Thorns Quest reward Free Horned Maruuk Centaur Renown (level six) 50 Dragon Isles Supplies

Fur Color

Fur Color Source Cost Tan Quest reward Free Black Maruuk Centaur Renown (level six) 50 Dragon Isles Supplies Gray Quest reward Free White Achievement Free Red Default Free

Eyesight

Eyesight Source Cost Both Default Free Neither Default Free Right Default Free Left Default Free

Eye Color

Currently, there are over 40 color customizations in the game that depend on the Eye Style you’re using.

Eye Style

Eye Style Source Cost Slit Default Free Glow Default Free Cross Default Free

Highland Drake customization options

Highland Drake, other than regular customizations has one full transformation that will entirely change the drake.

Skin color customizations

Color Source Cost Black Scales True Friend with Wrathion and Sabellian (Reputation with 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Earth Blue Scales Default Free White Scales Unknown Unknown Green Scales Maruuk Centaur Renown (level 19) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Air Bronze Scales Valdrakken Accord Renown (level 21) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Order

Skin Scale Type customizations

Skin Scale Type Source Cost Heavy Drop from Echo of Doragosa in Algeth’ar Academy (any difficulty) Free Light Default Free

Pattern

Pattern Source Cost Stripped World drops Free Large Spotted Iskaara Tuskarr Renown 100 Dragon Isles Supplies Small Spotted Drop from Umbrelskul in the Azure Archives dungeon Free Scaled Quest reward for Glowing Arcane Jewel Free

Horns

Horns Source Cost Grand Thorn Unknown Unknown Curled Black Horns Rare drop from Dragon Racer’s Purse Free Thorn Iskaara Tuskarr Renown (level 13) 100 Dragon Isles Supplies Heavy Quest reward for Cache and Release Free Coiled World drop Free Stag World drop Free Tan Unknown Unknown Sleek Unknown Unknown Swept World drop Free Hooked Quest reward Free

Throat

Throat Source Cost Bare Default Free Spined Inscription Inscription materials

Back

Back Source Cost Curled Back Horns Rare drop from Dragon Racer’s Purse Free Fin Drop from Vakril Free Spine Quest reward for What Once Was Ours Free

Tail

Tail Source Cost Bladed Iskaara Tuskarr Renown (level 13) 100 Dragon Isles Supplies Hooked Rare drop from Dragon Racer’s Purse Free Vertical Finned Cobalt Assembly Renown High 400 Dragon Isles Supplies Spiked Club World drop Free Club World drop Free Maned Quest Reward Covering Their Tails Free Spiked Quest reward Free

Body Armor

Body Armor Source Cost Saddle Default Free

Armor Color

Armor Color Source Cost Gold and Black Friend with Wrathion and Sabellian 750 Dragon Isles Supplies20 Draconium Ore and six Primal Bear Spine Silver and Blue Inscription Inscription materials Green and Bronze Default Free Silver and Purple Valdrakken Accord Renown (level 26) 750 Dragon Isles Supplies20 Draconium Ore and 10 Tallstrider Sinew Gold and Red Waking Shores: Gold Free Steel and Yellow Fishing Free

Crest

Crest Source Cost None Default Free Fin World drop Free Triple Fin Cobalt Assembly reputation Medium 200 Dragon Isles Supplies Spines Cobalt Assembly reputation High 25 Dragon Isles Supplies Plates Quest reward for Vengeance, Served Hot Free Hair World drop Free Single Horn Dungeon reward Free Swept Spiked World quest Free Multi-Horned Iskaar Tuskarr Renown (level seven) 50 Dragon Isles Supplies Horned Quest reward Free

Hair Color

Hair Color Source Cost Black Inscription Inscription materials Brown Azure Span: Gold Free White Default Free

Mouth

Mouth Source Cost Closed Default Free Toothy World Drop Free

Nose

Nose Source Cost Bare Default Free Horn Quest reward Free

Chin

Chin Source Cost Bare Default Free Spikes Quest reward Free Hair Quest reward Free Spines World drop Free

Jaw

Jaw Source Cost Bare Default Free Hair World drop Free Fin Quest reward Free Spines Quest reward Free

Brow

Brow Source Cost Bare Default Free Crest World drop Free Plates Quest reward Free Bushy IskaaraTuskarr Renown (level seven) 50 Dragon Isles Supplies

Eyesight

Eyesight Source Cost Both Default Free Neither Default Free Right Default Free Left Default Free

Eye Color

Currently, there are over 40 color customizations in the game that depend on the Eye Style you’re using.

Eye Style

Eye Style Source Cost Slit Default Free Glow Default Free Cross Default Free

Ears

Ears Source Cost Fin Default Free Thorns World drop Free Horn Quest reward Free Ears World Drop Free

Cliffside Wylderdrake customization options

Skin Color

Color Source Cost Black Scales True Friend with Wrathion and Sabellian 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Earth Blue Scales Iskaara Tuskarr Renown (level 19) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Frost Bronze Scales Valdrakken Accord Renown (level 21) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Order Green Scales Maruuk Centaur Renown (level 19) 400 Dragon Isles Supplies and one Awakened Air

Skin Scale Type

Skin Scale Type Source Cost Standard Default Free Eclipse Quest reward Free

Legs

Legs Source Cost Bare Default Free Spikes Quest reward Free

Tail

Tail Source Cost Bare Default Free Spikes Drop from Dragonhunter Igordan Free Barb Quest reward Free Large Spikes World quests Free Fin Cobalt Assembly Reputation High 400 Dragon Isles Supplies Blunt Spiked Drop from Dragonhunter Igordan Free Spear Valdrakken Accord Renown (level 15) 100 Dragon Isles Supplies

Horn Color

Horn Color Source Cost Dark World drop Free Light Default Free

Horn Style

Horn Style Source Cost Light Default Free Heavy Drop from Ancient Hornswog Free

Back

Back Source Cost Bare Default Free Hair Default Free Spikes World drop Free

Body Armor

Body Armor Source Saddle Default

Pattern

Pattern Source Cost Wide Stripes Drop from Primal Tsunami Free Narrow Stripes World drop Free Scaled Valdrakken Accord Renown (level 15) 100 Dragon Isles Supplies

Armor Color

Armor Color Source Cost Silver and Blue Inscription Free Gold and Black Friend with Wrathion and Sabellian 750 Dragon Isles Supplies, 20 Draconium Ore, and six Primal Bear Spine Silver and Purple Valdrakken Accord Renown (level 26) 750 Dragon Isles Supplies, 20 Draconium Ore, and 10 Tallstrider Sinew Gold and Orange Thaldraszus: Gold Free Steel and Yellow Fishing Free

Brow

Brow Source Cost Spikes World quest Free Plates Valdrakken Accord Renown (level nine) 25 Dragon Isles Supplies

Chin

Chin Source Cost Dual Horn World drop Free

Nose

Nose Source Cost Horn Drop from Dragonhunter Igordan Free Ridges Quest reward Free

Eyesight

Eyesight Source Cost Both Default Free Neither Default Free Right Default Free Left Default Free

Eye Color

Currently, there are over 40 color customizations in the game that depend on the Eye Style you’re using.

Eye Style

Eye Style Source Cost Slit Default Free Glow Default Free Cross Default Free

Crest

Crest Source Cost Fin Dungeon reward Free Hair World drop Free Plates Quest reward Free Spikes Quest reward Free Triple Horn Inscription Free Conical Fishin Free

Ears

Ears Source Cost Ears World drop Free Hairy World drop Free Horn World drop Free

Jaw

Jaw Source Cost Fin World drop Free

Hair Color