Wordle game help: 5-letter words with ‘S’ and ‘U’

Wordle is a game that was created in such a simple way that many fans used its bases to develop other similar versions but with different themes.

Even after being acquired by the New York Times, the game remains so simple that a person who downloaded the Wordle page today could continue playing worry-free until 2027.

And if you like the game but are struggling after finding just the letters ‘S’ and ‘U’ as part of the correct answer, here is a list of five letter words with ‘S’ and ‘U’ in them, sorted in alphabetical order.

Five-letter words with ‘S’ and ‘U’ to try on Wordle

abuse

abuts

adsum

adust

aglus

agues

aitus

alums

amuse

ankus

aquas

arcus

argus

arums

ascus

astun

atuas

aulas

aulos

aunes

aunts

auras

aures

auris

autos

babus

bajus

balus

bapus

bauds

bauks

baurs

beaus

bhuts

blubs

blues

blurs

blush

bogus

bolus

bonus

bosun

bouks

bouns

bouse

bousy

bouts

brush

brusk

brust

bruts

buats

bubas

bubus

bucks

budas

budis

budos

buffs

bufos

buhls

buhrs

buiks

buist

bukes

bulbs

bulks

bulls

bulse

bumfs

bumps

bunas

bunds

bungs

bunks

bunns

bunts

buoys

buras

burbs

burds

burgs

burks

burls

burns

burps

burrs

bursa

burse

burst

busby

bused

buses

bushy

busks

busky

bussu

busti

busts

busty

butes

butts

camus

casus

cauks

cauls

caums

caups

causa

cause

chubs

chugs

chums

chuse

clous

clubs

clues

comus

conus

coups

cours

cruds

crues

cruse

crush

crust

crusy

cubes

cuffs

cuifs

cuish

cuits

cukes

culls

culms

cults

cunts

curbs

curds

cures

curfs

curls

curns

currs

curse

cursi

curst

cusec

cushy

cusks

cusps

cusso

cutes

cutis

daubs

dauds

daurs

dauts

debus

doucs

douks

doums

doups

douse

douts

drubs

drugs

drums

druse

drusy

duads

duals

duans

duars

duces

ducks

ducts

dudes

duels

duets

duffs

dufus

duits

dukas

dukes

dules

dulls

dulse

dumas

dumbs

dumps

dunes

dungs

dunks

dunsh

dunts

dupes

duras

dures

durns

duros

durrs

durst

dusks

dusky

dusts

dusty

duxes

ecrus

embus

emeus

ensue

eruvs

etuis

eughs

euros

eusol

exuls

fauns

fauts

favus

fetus

feuds

ficus

flubs

flues

flush

focus

fouds

fouls

fours

fraus

frugs

frush

frust

fubsy

fucks

fucus

fuels

fuffs

fugus

fujis

fulls

fumes

funds

fungs

funks

furls

furrs

fused

fusee

fusel

fuses

fusil

fussy

fusts

fusty

fuzes

gauds

gaums

gaups

gaurs

gauss

genus

geums

gibus

giust

glues

glugs

glums

gluts

gouks

gouts

grubs

grues

guans

guars

gucks

gudes

guess

guest

guffs

gugas

guids

guise

gulas

gules

gulfs

gulls

gulps

gumps

gunks

gurls

gurns

gursh

gurus

gushy

gusla

gusle

gusli

gussy

gusto

gusts

gusty

gutsy

guyse

gyrus

habus

hakus

hapus

hauds

haufs

hauls

hause

hilus

hocus

houfs

hours

house

houts

hucks

huers

huffs

huhus

huias

hulas

hules

hulks

hulls

humas

humfs

humps

humus

hunks

hunts

hurds

hurls

hurst

hurts

hushy

husks

husky

husos

hussy

ictus

iglus

ileus

incus

inust

issue

jauks

jaups

jehus

jesus

jougs

jouks

jours

joust

jubas

jubes

jucos

judas

judos

jujus

jukes

jukus

jumps

junks

jupes

justs

jutes

juves

kagus

khuds

knubs

knurs

knuts

korus

kudos

kudus

kufis

kuias

kukus

kulas

kumys

kuris

kurus

kusso

kutas

kutis

kutus

kuzus

lassu

lauds

laufs

leuds

lieus

lobus

locus

lotus

louis

louns

loups

lours

louse

lousy

louts

luaus

lubes

luces

lucks

ludes

ludos

luffs

luges

lulls

lulus

lumas

lumps

lunas

lunes

lungs

lunks

lunts

lupus

lures

lurks

luser

lushy

lusks

lusts

lusty

lusus

lutes

luxes

magus

manus

masus

mauds

mauls

mauts

menus

meous

meuse

minus

modus

momus

mopus

motus

moues

mouls

moups

mouse

moust

mousy

mucks

mucus

muffs

muggs

muids

muils

muirs

muist

mules

mulls

mulse

mulsh

mumms

mumps

mumsy

mumus

mungs

munis

munts

muons

muras

mures

murks

murls

murrs

musar

musca

mused

muser

muses

muset

musha

mushy

music

musit

musks

musky

musos

musse

mussy

musth

musts

musty

mutes

mutis

mutts

muxes

negus

neuks

neums

nevus

nexus

nidus

nisus

nodus

nouls

nouns

noups

nudes

nuffs

nukes

nulls

numbs

nurds

nurls

nurrs

nurse

nutso

nutsy

ombus

oncus

onkus

oulks

oumas

oupas

ouphs

ousel

ousts

ouzos

patus

pauas

pauls

pause

phuts

pilus

pious

piums

plues

plugs

plums

plush

poufs

pouks

pours

pouts

praus

pseud

pubes

pubis

puces

pucks

pudsy

pudus

puers

puffs

puhas

pujas

pukes

pukus

pulas

pules

pulis

pulks

pulls

pulps

pulse

pulus

pumas

pumps

punas

pungs

punks

punts

pupas

pupus

pures

puris

purls

purrs

purse

pursy

puses

pushy

pusle

pussy

putts

quads

quags

quais

quash

quasi

quass

quats

quays

quest

queys

quids

quims

quins

quips

quist

quits

quods

quops

qursh

rakus

ramus

ratus

rauns

rebus

reuse

rimus

risus

roues

rouls

roums

roups

rouse

roust

routs

rubes

rubus

rucks

rudas

rudds

rudes

ruers

ruffs

ruins

rukhs

rules

rumes

rumps

runds

runes

rungs

runts

rurps

rurus

rusas

ruses

rushy

rusks

rusma

russe

rusts

rusty

ruths

sadhu

sagum

sajou

salue

samfu

sarus

sauba

sauce

sauch

saucy

saugh

sauls

sault

sauna

saunt

saury

saute

sauts

scaud

scaup

scaur

schul

scoug

scoup

scour

scout

scrub

scrum

scuba

scudi

scudo

scuds

scuff

scuft

scugs

sculk

scull

sculp

sculs

scums

scups

scurf

scurs

scuse

scuta

scute

scuts

scuzz

sebum

sedum

segue

serum

setup

shaul

shiur

shlub

shout

shoyu

shrub

shrug

shtum

shtup

shuck

shule

shuln

shuls

shuns

shunt

shura

shush

shute

shuts

sieur

simul

sinus

sirup

situp

situs

skuas

skugs

skulk

skull

skunk

slubb

slubs

slued

slues

sluff

slugs

sluit

slump

slums

slung

slunk

slurb

slurp

slurs

sluse

slush

sluts

smout

smugs

smurs

smush

smuts

snafu

snout

snubs

snuck

snuff

snugs

snush

solum

solus

sorus

souce

souct

sough

souks

souls

soums

sound

soups

soupy

sours

souse

south

souts

soyuz

spaul

speug

spout

sprue

sprug

spuds

spued

spuer

spues

spugs

spule

spume

spumy

spunk

spurn

spurs

spurt

sputa

squab

squad

squat

squaw

squeg

squib

squid

squit

squiz

staun

stoun

stoup

stour

stout

strum

strut

stubs

stuck

studs

study

stuff

stull

stulm

stumm

stump

stums

stung

stunk

stuns

stunt

stupa

stupe

sture

sturt

suave

subah

subas

subby

suber

subha

succi

sucks

sucky

sucre

sudds

sudor

sudsy

suede

suent

suers

suets

suety

sugan

sugar

sughs

suids

suing

suint

suite

suits

sujee

sukhs

sulci

sulfa

sulfo

sulks

sulky

sully

sulus

sumac

summa

sumos

sumph

sumps

sunks

sunna

sunns

sunny

sunup

super

supes

supra

surah

sural

suras

surat

surds

sured

surer

sures

surfs

surfy

surge

surgy

surly

surra

suses

sushi

susus

sutor

sutra

sutta

swoun

swung

syrup

tabus

talus

tapus

tatus

tauts

taxus

tegus

thous

thuds

thugs

tofus

tolus

tonus

torus

touks

touns

tours

touse

tousy

touts

trues

trugs

truss

trust

tsuba

tuans

tubas

tubes

tucks

tufas

tuffs

tufts

tuism

tules

tumps

tunas

tunds

tunes

tungs

turds

turfs

turks

turms

turns

turps

tushy

tusks

tusky

tutus

tuxes

udals

udons

ukase

ulans

ulnas

ulvas

umbos

unais

unaus

unces

uncos

uncus

units

unsay

unset

unsew

unsex

unsod

updos

upsee

upset

upsey

uraos

urase

ureas

urges

ursae

ursid

urson

urvas

usage

users

usher

using

usnea

usque

usual

usure

usurp

usury

uveas

vagus

varus

vatus

vauts

venus

virus

vrous

vuggs

vughs

vulns

wamus

wauks

wauls

waurs

whups

wudus

wulls

wurst

wuses

wushu

wussy

xerus

yauds

yaups

yeuks

youks

yours

youse

yuans

yucas

yucks

yufts

yugas

yukes

yukos

yules

yumps

yurts

yuzus

zebus

zobus

zouks

zulus

zupas

zurfs

All the words on this list are accepted by Wordle and will give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right.

Another good tip to get it right as early as possible is to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Beware of words that may have repeated letters and don’t forget to try words you already know first, since Wordle tends to choose more common words as the right answer.

These tips should help you complete your latest Wordle task.