Wordle game help: 5-letter words with ‘O’ and ‘S’ 

Wordle can be played virtually anywhere, with players only needing to access the New York Times website and can do so from both PC and mobile devices.

The game is usually quick for more used players, but the only time limit is midnight when another secret word will be chosen for the next day. That way players can take as much time as they want to play their games.

Even though it’s been all day, you might be feeling stuck after finding out just which secret word has the letters ‘O’ and ‘S’, in which case we have some five-letter words with ‘O’ and ‘S’, sorted alphabetically so you have less trouble filtering your choices by the letters you’ve already eliminated.

Five-letter words with ‘O’ and ‘S’ to try on Wordle

acros

adios

aeons

afros

agios

agons

agros

aloes

altos

ambos

ammos

amoks

anoas

apods

arose

arson

arvos

ascon

ascot

askoi

askos

atoms

autos

aviso

avows

awols

axons

azons

basso

besom

besot

bigos

biogs

bison

blobs

blocs

blogs

blots

blows

boars

boast

boats

bobos

bocks

bodes

boffs

bogus

bohos

boils

bolas

bolds

boles

bolls

bolos

bolts

bolus

bombs

bonds

bones

bongs

bonks

bonus

boobs

books

booms

boons

boors

boost

boots

boras

bores

borks

borts

bosks

bosky

bosom

boson

bossy

bosun

botas

botts

bouse

bousy

bouts

bowls

bowse

boxes

boyos

bozos

brios

broos

brose

brosy

brows

buoys

calos

camos

canso

capos

ceros

chaos

chocs

chops

chose

chows

cions

cisco

clods

clogs

clons

clops

close

clots

cloys

coals

coast

coats

cobbs

cocas

cocks

cocos

codas

codes

coeds

coffs

cohos

coifs

coils

coins

coirs

cokes

colas

colds

coles

colts

comas

combs

comes

comms

comps

cones

conks

conns

conus

coofs

cooks

cools

coons

coops

coots

copes

copse

copsy

cords

cores

corks

corms

corns

corps

corse

cosec

coses

coset

cosey

cosie

costa

costs

cotes

coups

coves

cowls

coxes

cozes

crocs

crops

cross

crows

cusso

dados

datos

decos

demos

dhows

didos

dinos

diols

dipso

disco

doats

dobes

docks

dodos

doers

doest

doffs

doges

doits

dojos

doles

dolls

dolts

domes

donas

dongs

donsy

doobs

dooms

doors

dopas

dopes

dores

dorks

dorms

dorps

dorrs

dorsa

dosai

dosas

dosed

doser

doses

dosha

dotes

doums

douse

douts

doves

downs

dowse

dozes

drops

dross

duros

ebons

echos

eidos

enols

enows

eosin

erose

escot

estop

ethos

euros

exons

expos

fados

fanos

faros

feods

fidos

filos

finos

flocs

floes

flogs

flops

floss

flows

foals

foams

focus

fohns

foils

foins

foist

folds

folks

fonds

fonts

foods

fools

foots

forbs

fords

fores

forks

forms

forts

fossa

fosse

fouls

fours

fowls

foxes

froes

frogs

frons

frosh

frost

frows

gaols

gesso

ghost

giros

gismo

globs

gloms

glops

gloss

glost

glows

goads

goals

goats

gobos

goers

goest

gogos

gojis

golds

golfs

gongs

goods

goofs

goons

goops

goose

goosy

gores

gorms

gorps

gorse

gorsy

goths

gouts

gowds

gowks

gowns

goxes

grogs

groks

gross

grosz

grots

grows

gusto

gynos

gypos

gyros

halos

helos

heros

hoars

hobos

hocks

hocus

hoers

hoggs

hoise

hoist

hokes

holds

holes

holks

holms

holos

holts

homas

homes

homos

hones

hongs

honks

hoods

hoofs

hooks

hoops

hoots

hopes

horas

horks

horns

horse

horst

horsy

hosed

hosel

hosen

hoser

hoses

hosey

hosta

hosts

hours

house

howes

howfs

howks

howls

hoyas

hypos

hyson

icons

idols

ikons

infos

iotas

irons

jatos

jocks

joeys

johns

joins

joist

jokes

joles

jolts

jones

jooks

jotas

jouks

joust

jowls

jucos

judos

kaons

kayos

kenos

kilos

kinos

kiosk

knobs

knops

knosp

knots

knows

koans

kobos

koels

kohls

kojis

kolas

kolos

konks

kooks

kophs

koras

kotos

kudos

kusso

lasso

lenos

lidos

limos

linos

lions

lipos

loads

loafs

loams

loans

lobes

lobos

lochs

locis

locks

locos

locus

lodes

loess

lofts

loges

logos

loids

loins

lolls

longs

loofs

looks

looms

loons

loops

loose

loots

lopes

lords

lores

loris

losel

loser

loses

lossy

lotas

lotos

lotus

louis

loups

lours

louse

lousy

louts

loves

lowes

lowse

loxes

ludos

makos

manos

mason

mayos

memos

meous

meows

meson

milos

misdo

misos

moans

moats

mocks

modes

modus

mohos

moils

moist

mojos

mokes

molas

molds

moles

molls

molts

molys

momes

momus

monas

monks

monos

moods

mooks

mools

moons

moors

moose

moots

mopes

moras

mores

morns

morse

morts

mosey

mosks

mosso

mossy

moste

mosts

motes

moths

motts

moues

mouse

mousy

moves

moxas

mozos

muons

musos

nanos

neons

nocks

nodes

nodus

noels

noggs

noils

noirs

noise

noisy

nolos

nomas

nomes

nomos

nonas

nones

nonis

nooks

noons

noose

noris

norms

nosed

noses

nosey

notes

nouns

novas

nowts

nutso

oases

oasis

oasts

oaths

oaves

obese

obeys

obias

obits

oboes

obols

oches

odahs

odist

odors

odyls

ogams

ogees

ogles

ogres

ohias

oinks

okays

okehs

okras

oleos

olios

ollas

omasa

omens

omers

omits

onset

oozes

opahs

opals

opens

opsin

orals

orcas

ordos

orles

ornis

orris

orzos

oscar

osier

osmic

osmol

ossia

ostia

ottos

ouphs

ousel

ousts

ouzos

ovals

ovens

overs

owies

owsen

oxers

oxids

oxims

oyers

paseo

peons

pepos

pesos

pesto

phons

phots

pions

pious

pisco

pisos

plods

plops

plots

plows

ploys

pocks

poems

poesy

poets

pogos

poise

pokes

poles

polis

polls

polos

polys

pomes

pomos

pomps

ponds

pones

pongs

poods

poofs

poohs

pools

poons

poops

popes

popsy

pores

porks

ports

posed

poser

poses

posey

posit

posse

posts

potsy

poufs

pours

pouts

poxes

praos

proas

probs

prods

profs

progs

proms

props

prose

proso

pross

prost

prosy

prows

psoae

psoai

psoas

pyros

qophs

quods

ratos

redos

renos

repos

resod

resow

riots

roads

roams

roans

roars

roast

robes

rocks

rodes

roils

roles

rolfs

rolls

romps

roods

roofs

rooks

rooms

roose

roost

roots

ropes

rosed

roses

roset

roshi

rosin

rosti

rotas

rotes

rotis

rotls

rotos

roues

roups

rouse

roust

routs

roves

ryots

sabot

sagos

sajou

salol

salon

salvo

sambo

santo

sapor

sargo

sarod

saros

savor

savoy

schmo

scion

scoff

scold

scone

scoop

scoot

scopa

scope

scops

score

scorn

scots

scour

scout

scowl

scows

scrob

scrod

scudo

secco

segno

segos

senor

sepoy

serow

servo

seton

sexto

shako

sheol

shero

shmoe

shoal

shoat

shock

shoed

shoer

shoes

shogi

shogs

shoji

shojo

shone

shook

shool

shoon

shoos

shoot

shops

shore

shorl

shorn

short

shote

shots

shott

shout

shove

shown

shows

showy

shoyu

sicko

silos

sixmo

skoal

skols

skort

skosh

slobs

sloes

slogs

sloid

slojd

slomo

sloop

slope

slops

slosh

sloth

slots

slows

sloyd

smock

smogs

smoke

smoky

smolt

smorg

smote

snobs

snogs

snood

snook

snool

snoop

snoot

snore

snort

snots

snout

snows

snowy

soaks

soaps

soapy

soars

soave

sobas

sober

socas

soces

socko

socks

socle

sodas

soddy

sodic

sodom

sofar

sofas

softa

softs

softy

soggy

soils

sojas

sojus

sokes

sokol

solan

solar

solas

soldi

soldo

soled

solei

soles

solid

solon

solos

solum

solus

solve

soman

somas

sonar

sonde

sones

songs

sonic

sonly

sonny

sonsy

sooey

sooks

sooth

soots

sooty

sophs

sophy

sopor

soppy

soras

sorbs

sords

sored

sorel

sorer

sores

sorgo

sorns

sorry

sorts

sorus

soths

sotol

sough

souks

souls

sound

soups

soupy

sours

souse

south

sowar

sowed

sower

soyas

soyuz

sozin

spado

spode

spoil

spoke

spoof

spook

spool

spoon

spoor

spore

sport

spots

spout

sprog

steno

stoae

stoai

stoas

stoat

stobs

stock

stogy

stoic

stoke

stole

stoma

stomp

stone

stonk

stony

stood

stook

stool

stoop

stope

stops

stopt

store

stork

storm

story

stoss

stots

stott

stoup

stour

stout

stove

stowp

stows

strop

strow

stroy

sudor

sulfo

sumos

swobs

swoon

swoop

swops

sword

swore

sworn

swots

swoun

sycon

synod

sysop

tacos

taros

tasso

telos

those

thous

tiros

toads

toast

tocks

tocos

toeas

toffs

tofts

tofus

togas

toils

toits

tokes

tolas

toles

tolls

tolts

tolus

tombs

tomes

tones

tongs

tonus

tools

toons

toots

topes

tophs

topis

topos

toras

torcs

tores

toros

torrs

torse

torsi

torsk

torso

torts

torus

tosas

totes

tours

touse

touts

towns

toyos

trios

trogs

trois

trots

trows

troys

tsubo

typos

tyros

udons

umbos

uncos

undos

updos

verso

vinos

viols

visor

vlogs

voces

voids

voles

volks

volts

votes

vrows

whops

whose

whoso

winos

woads

wolds

wolfs

wombs

wonks

wonts

woods

woofs

wools

woops

woosh

words

works

worms

worse

worst

worts

yocks

yodhs

yogas

yoghs

yogis

yokes

yolks

yomps

yonis

yonks

yoofs

yores

yours

youse

yowes

yowls

zeros

zoeas

zones

zonks

zooks

zooms

zoons

zoris

zouks

All the words on this list are accepted by Wordle and will give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right. Another good tip to get it right as early as possible is to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Beware of words that may have repeated letters and don’t forget to try words you already know first, since Wordle tends to choose more common words as the right answer.

These tips should help you complete your latest Wordle task.