Wordle game help: 5-letter words with ‘I’

Wordle is a game that entertains many players every day. Word games have never been more prevalent on the internet than Wordle players sharing their results daily. Every day a new secret word is chosen for all players to guess.

This makes the game more difficult some days than others.

If you’ve only found the letter ‘I’ of the correct answer so far and don’t know what to guess next, here are some five-letter words with ‘I’, sorted alphabetically.

Five-letter words with ‘I’ to try on Wordle

aalii

abaci

abide

aboil

abris

acais

acari

acids

acidy

acing

acini

acmic

acrid

actin

adieu

adios

adits

admin

admit

admix

aecia

aegis

aerie

affix

afire

afrit

again

aggie

agile

aging

agios

agism

agist

agita

agria

ahing

aided

aider

aides

ailed

aimed

aimer

aioli

aired

airer

airns

airth

airts

aisle

aitch

aiver

aiyee

ajies

ajiva

alcid

algid

algin

alias

alibi

alien

alifs

align

alike

aline

alist

alive

aliya

alkie

aloin

amain

ambit

amias

amice

amici

amide

amido

amids

amies

amiga

amigo

amine

amino

amins

amirs

amiss

amity

amnia

amnic

amnio

amrit

anile

anils

anima

anime

animi

anion

anise

antic

antis

anvil

aphis

apian

aping

apish

apsis

archi

areic

argil

arias

ariel

arils

arise

aroid

arris

arsis

asdic

aside

askoi

aspic

aspis

assai

astir

aswim

atigi

atilt

atria

atrip

attic

audio

audit

aulic

aurei

auric

auris

auxin

avail

avian

avion

aviso

avoid

await

awing

axial

axile

axils

axing

axiom

axion

axite

ayins

azide

azido

azine

azoic

azuki

bails

baing

bairn

baith

baits

baiza

baize

balti

barfi

baric

basic

basil

basin

basis

bassi

batik

bedim

beedi

befit

begin

beige

beigy

being

belie

bemix

benni

bewig

bezil

bhaji

biali

bialy

bibbs

bibes

bible

bicep

bices

biddy

bided

bider

bides

bidet

bidis

bield

biers

biffs

biffy

bifid

biggy

bight

bigly

bigos

bigot

bijou

biked

biker

bikes

bikie

bilbo

bilby

biles

bilge

bilgy

bilks

bills

billy

bimah

bimas

bimbo

binal

bindi

binds

biner

bines

binge

bingo

binit

bints

biogs

biome

biont

biota

biped

bipod

birch

birds

birks

birle

birls

birrs

birse

birth

bises

bisks

bison

bitch

biter

bites

bitsy

bitts

bitty

bizes

blain

blimp

blimy

blind

bling

blini

blink

bliny

blips

bliss

blite

blitz

bocci

bogie

boils

boing

boite

boric

bovid

braid

brail

brain

bravi

briar

bribe

brick

bride

brief

brier

bries

brigs

brill

brims

brine

bring

brink

brins

briny

brios

brisk

briss

brith

brits

britt

broil

bruin

bruit

buffi

build

built

burfi

burin

byssi

cabin

cacti

cadis

caids

cains

caird

cairn

calif

calix

camia

camis

campi

canid

capiz

capri

carpi

cauri

cavie

cavil

cebid

cedis

ceiba

ceili

ceils

celli

cerci

ceria

ceric

cesti

chain

chair

chais

chiao

chias

chica

chick

chico

chics

chide

chief

chiel

child

chile

chili

chill

chimb

chime

chimp

china

chine

ching

chino

chins

chips

chirk

chirm

chiro

chirp

chirr

chiru

chits

chive

chivy

choil

choir

choli

cibol

cider

cigar

ciggy

cilia

cimex

cinch

cines

cinqs

cions

circa

circs

cires

cirri

cisco

cissy

cists

cited

citer

cites

civet

civic

civie

civil

civvy

claim

clavi

click

cliff

clift

climb

clime

cline

cling

clink

clips

clipt

cnida

coati

cobia

cocci

coifs

coign

coils

coins

coirs

colic

colin

combi

comic

comix

conic

conin

coqui

corgi

coria

cosie

covin

cozie

cribs

crick

cried

crier

cries

crime

crimp

cripe

crisp

crits

croci

cubic

cubit

cuifs

cuing

cuish

culti

cumin

cunit

cupid

curia

curie

curio

cutie

cutin

cutis

cylix

cynic

daily

dairy

daisy

danio

daric

dashi

davit

deair

debit

defis

deice

deify

deign

deils

deism

deist

deity

delis

demic

demit

demoi

denim

deshi

desis

devil

devis

dexie

dhikr

dhobi

dhoti

dhuti

dials

diary

diazo

diced

dicer

dices

dicey

dicky

dicot

dicta

dicty

didie

didos

didst

diene

diets

diffs

dight

digit

diked

diker

dikes

dills

dilly

dimer

dimes

dimly

dinar

dined

diner

dines

dinge

dingo

dings

dingy

dinks

dinky

dinos

dints

diode

diols

dippy

dipso

diram

direr

dirge

dirks

dirls

dirts

dirty

disci

disco

discs

dishy

disks

disme

ditas

ditch

dites

ditsy

ditto

ditty

ditzy

divan

divas

dived

diver

dives

divot

divvy

diwan

dixit

dizen

dizzy

djinn

djins

dobie

dogie

doily

doing

doits

dolci

domic

dosai

dowie

doxie

drail

drain

dribs

dried

drier

dries

drift

drill

drily

drink

drips

dript

drive

droid

droit

druid

duits

dulia

duomi

dwine

dying

edict

edify

edile

edits

eejit

eerie

eider

eidos

eight

eikon

ejido

eking

elain

elemi

elfin

elide

elint

elite

eloin

email

emics

emirs

emits

emoji

ennui

enoki

entia

envoi

eosin

epics

equid

equip

erica

ervil

ethic

etics

etuis

evict

evils

evite

exile

exine

exing

exist

exits

eying

eyrie

eyrir

facia

fails

faint

fairs

fairy

faith

fakie

fakir

faqir

farci

feign

feint

feist

felid

feria

fermi

fetid

fiars

fiats

fiber

fibre

fices

fiche

fichu

ficin

ficus

fidge

fidos

fiefs

field

fiend

fiery

fifed

fifer

fifes

fifth

fifty

fight

filar

filch

filed

filer

files

filet

filks

fille

fillo

fills

filly

filmi

films

filmy

filos

filth

filum

final

finca

finch

finds

fined

finer

fines

finis

finks

finny

finos

fiord

fique

fired

firer

fires

firms

firns

firry

first

firth

fiscs

fishy

fists

fitch

fitly

fiver

fives

fixed

fixer

fixes

fixit

fizzy

flail

flair

flick

flics

flied

flier

flies

fling

flint

flips

flirs

flirt

flite

flits

fluid

fogie

foils

foins

foist

folia

folic

folio

frail

friar

fried

frier

fries

frigs

frill

frise

frisk

frith

frits

fritt

fritz

frizz

fruit

fugio

fujis

fundi

fungi

fusil

fuzil

gaddi

gadid

gadis

gaily

gains

gaits

gamic

gamin

garni

gelid

genic

genie

genii

genip

geoid

ghazi

giant

gibed

giber

gibes

giddy

gifts

gigas

gighe

gigot

gigue

gilds

gills

gilly

gilts

gimel

gimme

gimps

gimpy

ginch

ginks

ginny

gipon

gipsy

girds

girls

girly

girns

giron

giros

girsh

girth

girts

gismo

gists

gitch

gites

given

giver

gives

gizmo

glair

glial

glias

glide

gliff

glime

glims

glint

glitz

going

gojis

gonia

gonif

gopik

grail

grain

gride

grids

grief

griff

grift

grigs

grill

grime

grimy

grind

grins

griot

gripe

grips

gript

gripy

grist

grith

grits

groin

guide

guids

guild

guile

guilt

guiro

guise

gummi

gwine

gynie

habit

hadji

hafiz

haick

haika

haiks

haiku

hails

haint

hairs

hairy

hajis

hajji

hakim

halid

happi

heigh

heils

heirs

heist

helio

helix

hemic

hemin

hicks

hided

hider

hides

highs

hight

hijab

hijra

hiked

hiker

hikes

hilar

hillo

hills

hilly

hilts

hilum

hilus

himbo

hinds

hinge

hinky

hinny

hints

hiply

hippo

hippy

hired

hiree

hirer

hires

hissy

hists

hitch

hived

hives

hoick

hoise

hoist

homie

hongi

houri

humic

humid

hying

hyoid

iambi

iambs

ichor

icier

icily

icing

icker

icons

ictic

ictus

ideal

ideas

ident

idiom

idiot

idled

idler

idles

idols

idyll

idyls

igged

igloo

iglus

ihram

ikats

ikons

ileac

ileal

ileum

ileus

iliac

iliad

ilial

ilium

iller

image

imago

imams

imaum

imbed

imbue

imide

imido

imids

imine

imino

immix

imped

impel

impis

imply

impro

inane

inapt

inarm

inbox

inbye

incog

incur

incus

index

indie

indol

indow

indri

indue

inept

inert

infer

infix

infos

infra

ingle

ingot

inion

inked

inker

inkle

inlay

inlet

inned

inner

input

inrun

inset

inter

intis

intro

inure

inurn

invar

iodic

iodid

iodin

ionic

iotas

irade

irate

irids

iring

irked

iroko

irone

irons

irony

isbas

isled

isles

islet

issei

issue

istle

itchy

items

ither

ivied

ivies

ivory

ixias

ixnay

ixora

ixtle

izard

izars

jails

jerid

jibba

jibbs

jibed

jiber

jibes

jiffs

jiffy

jiggy

jihad

jills

jilts

jimmy

jimpy

jingo

jinks

jinni

jinns

jirds

jived

jiver

jives

jivey

joins

joint

joist

juice

juicy

juvie

kadis

kafir

kaiak

kaifs

kails

kains

kakis

kalif

kamik

kanji

karri

kauri

kefir

keirs

kelim

kepis

kevil

khadi

khaki

kiack

kiang

kibbe

kibbi

kibei

kibes

kibla

kicks

kicky

kiddo

kiddy

kiefs

kiers

kilim

kills

kilns

kilos

kilts

kilty

kinas

kinds

kines

kings

kinin

kinos

kiosk

kippa

kirks

kirns

kissy

kists

kited

kiter

kites

kithe

kiths

kitty

kivas

kiwis

klick

klieg

kliks

knife

knish

knits

koine

kojis

korai

krais

krait

krill

krubi

kubie

kufis

kukri

kulfi

kumis

kylin

kylix

kyrie

laari

labia

laich

laics

laigh

laird

lairs

lairy

laith

laity

lamia

lanai

lapin

lapis

laris

lassi

lathi

layin

legit

lenis

levin

lewis

lexis

liana

liane

liang

liard

liars

libel

liber

libra

libri

lichi

licht

licit

licks

lidar

lidos

liege

liens

liers

lieus

lieve

lifer

lifts

ligan

liger

light

liked

liken

liker

likes

lilac

lilts

liman

limas

limba

limbi

limbo

limbs

limby

limed

limen

limes

limey

limit

limns

limos

limpa

limps

linac

lindy

lined

linen

liner

lines

liney

linga

lingo

lings

lingy

linin

links

linky

linns

linny

linos

lints

linty

linum

lions

lipas

lipid

lipin

lipos

lippy

liras

lirot

lisle

lisps

lists

litai

litas

liter

lites

lithe

litho

litre

lived

liven

liver

lives

livid

livre

locie

locis

logia

logic

login

logoi

loids

loins

looie

loris

lotic

louie

louis

lucid

ludic

lungi

lupin

lurid

lweis

lying

lyric

lysin

lysis

lytic

mafia

mafic

magic

maids

maile

maill

mails

maims

mains

mairs

maist

maize

makis

malic

mamie

mania

manic

maqui

maria

matin

mavie

mavin

mavis

maxim

maxis

mbira

media

medic

medii

meiny

melic

merit

mesic

metis

miaou

miaow

miasm

miaul

micas

miche

micky

micra

micro

middy

midge

midis

midst

miens

miffs

miffy

miggs

might

miked

mikes

mikra

mikva

milch

milds

miler

miles

milia

milks

milky

mille

mills

milos

milpa

milts

milty

mimed

mimeo

mimer

mimes

mimic

minae

minas

mince

mincy

minds

mined

miner

mines

mingy

minim

minis

minke

minks

minny

minor

mints

minty

minus

mired

mires

mirex

mirid

mirin

mirks

mirky

mirth

mirza

misdo

miser

mises

misos

missy

mists

misty

miter

mites

mitis

mitre

mitts

mixed

mixer

mixes

mixup

mizen

mochi

moils

moira

moire

moist

monic

monie

motif

movie

moxie

mucid

mucin

mufti

mujik

mulie

munis

murid

music

myoid

mysid

nabis

nadir

naevi

naiad

naifs

nails

naira

nairu

naive

naric

naris

neifs

neigh

neist

newie

nicad

nicer

niche

nicks

nicol

nidal

nided

nides

nidus

niece

nieve

niffs

niffy

nifty

nighs

night

nihil

nikah

nills

nimbi

niner

nines

ninja

ninny

ninon

ninth

nipas

nippy

niqab

nisei

nisus

niter

nites

nitid

niton

nitre

nitro

nitty

nival

nixed

nixes

nixie

nizam

noils

noily

noirs

noise

noisy

nomoi

nonis

noria

noris

nubia

nudie

oasis

obeli

obias

obits

oboli

oculi

odist

odium

ogive

ohias

ohing

ohmic

oidia

oiled

oiler

oinks

okapi

oldie

oleic

olein

olios

olive

ollie

omits

onion

onium

ontic

oorie

ootid

opine

oping

opium

opsin

optic

orbit

orcin

orgic

oribi

oriel

ornis

orpin

orris

osier

osmic

ossia

ostia

ourie

ovine

ovoid

ovoli

owies

owing

oxide

oxids

oxime

oxims

oxlip

padis

padri

paiks

pails

pains

paint

pairs

paisa

paise

palis

palpi

panic

pappi

pardi

paris

patin

patio

pavid

pavin

pavis

peins

peise

pekin

penis

penni

peril

peris

petit

petti

pewit

phial

phish

phizz

piani

piano

pians

pibal

pical

picas

picks

picky

picot

picul

piece

piers

pieta

piety

piezo

piggy

pigmy

piing

pikas

piked

piker

pikes

pikis

pilaf

pilar

pilau

pilaw

pilea

piled

pilei

piles

pilis

pills

pilot

pilus

pimas

pimps

pinas

pinch

pined

pines

piney

pingo

pings

pinko

pinks

pinky

pinna

pinny

pinon

pinot

pinta

pinto

pints

pinup

pions

pious

pipal

pipas

piped

piper

pipes

pipet

pipit

pique

pirns

pirog

pisco

pisos

piste

pitas

pitch

piths

pithy

piton

pitot

pitta

pivot

pixel

pixes

pixie

pizza

plaid

plain

plait

plica

plied

plier

plies

plink

podia

poilu

poind

point

poise

polio

polis

poori

porin

posit

price

prick

pricy

pride

pried

prier

pries

prigs

prill

prima

prime

primi

primo

primp

prims

prink

print

prion

prior

prise

prism

priss

privy

prize

psoai

pubic

pubis

pudic

pulik

pulis

punji

pupil

purin

puris

putti

pyins

pyoid

pyric

pyxie

pyxis

qadis

qaids

qapik

qibla

quail

quais

quasi

qubit

quick

quids

quiet

quiff

quill

quilt

quins

quint

quips

quipu

quire

quirk

quirt

quite

quits

quoin

quoit

rabbi

rabic

rabid

radii

radio

radix

ragis

raias

raids

rails

rains

rainy

raise

raita

rakis

ramie

ramin

ranid

ranis

rapid

ratio

ravin

rawin

reais

rebid

recit

recti

redia

redid

redip

refit

refix

regie

reifs

reify

reign

reiki

reink

reins

reive

rejig

relic

relit

remit

remix

renig

renin

reoil

repin

rerig

resid

resin

resit

retia

retie

rewin

rhino

rials

riant

riata

ribby

ribes

riced

ricer

rices

ricin

ricks

rider

rides

ridge

ridgy

riels

rifer

riffs

rifle

rifts

right

rigid

rigor

riled

riles

riley

rille

rills

rimed

rimer

rimes

rinds

rindy

rings

rinks

rinse

rioja

riots

riped

ripen

riper

ripes

risen

riser

rises

rishi

risks

risky

risus

rites

ritzy

rival

rived

riven

river

rives

rivet

riyal

robin

roils

roily

ronin

roshi

rosin

rosti

rotis

rubli

ruing

ruins

runic

rutin

sabin

sabir

sadis

sahib

saice

saids

saiga

sails

sains

saint

saith

sakis

sakti

salic

salmi

sapid

sarin

saris

sasin

satin

satis

savin

sayid

scion

scrim

scrip

scudi

segni

seifs

seine

seise

seism

seiza

seize

semis

sengi

senti

sepia

sepic

serai

serif

serin

sheik

shied

shiel

shier

shies

shift

shill

shily

shims

shine

shins

shiny

ships

shire

shirk

shirr

shirt

shist

shiur

shiva

shive

shivs

shogi

shoji

shris

shtik

sials

sibbs

sibyl

sices

sicko

sicks

sided

sides

sidhe

sidle

siege

sieur

sieve

sifts

sighs

sight

sigil

sigla

sigma

signa

signs

sikas

siker

sikes

silds

silex

silks

silky

sills

silly

silos

silts

silty

silva

simar

simas

simps

since

sines

sinew

singe

sings

sinhs

sinks

sinus

siped

sipes

sired

siree

siren

sires

sirra

sirup

sisal

sises

sissy

sitar

sited

sites

situp

situs

siver

sixer

sixes

sixmo

sixte

sixth

sixty

sizar

sized

sizer

sizes

skein

skids

skied

skier

skies

skiey

skiff

skill

skimp

skims

skink

skins

skint

skips

skirl

skirr

skirt

skite

skits

skive

slain

slice

slick

slide

slier

slily

slime

slims

slimy

sling

slink

slipe

slips

slipt

slits

sloid

smile

smirk

smite

smith

snail

snibs

snick

snide

sniff

snipe

snips

snits

sodic

soils

soldi

solei

solid

sonic

sozin

spahi

spail

spait

speil

speir

spica

spice

spicy

spied

spiel

spier

spies

spiff

spike

spiky

spile

spill

spilt

spine

spins

spiny

spire

spirt

spiry

spite

spits

spitz

spivs

split

spoil

sprig

sprit

squib

squid

staid

staig

stain

stair

stein

stich

stick

stied

sties

stiff

stile

still

stilt

stime

stimy

sting

stink

stint

stipe

stirk

stirp

stirs

stoai

stoic

stria

strip

styli

suing

suint

suite

suits

sulci

sumis

sushi

swail

swain

swami

swift

swigs

swile

swill

swims

swine

swing

swink

swipe

swirl

swish

swiss

swith

swive

sylis

tabid

tacit

tafia

taiga

taiko

tails

tains

taint

takin

tamis

tapir

tapis

tarsi

tawie

taxis

teiid

teind

teins

telia

telic

teloi

tempi

tenia

tepid

terai

tetri

thali

thein

their

thick

thief

thigh

thill

thine

thing

think

thins

thiol

third

thirl

thrip

thymi

tians

tiara

tibia

tical

ticks

tidal

tided

tides

tiers

tiffs

tiger

tight

tigon

tikes

tikis

tikka

tilak

tilde

tiled

tiler

tiles

tills

tilth

tilts

timed

timer

times

timid

tinct

tinea

tined

tines

tinge

tings

tinny

tints

tipis

tippy

tipsy

tired

tires

tirls

tiros

titan

titch

titer

tithe

titis

title

titre

tiyin

tiyns

tizes

tizzy

toile

toils

toits

tondi

tonic

tophi

topic

topis

topoi

toric

torii

torsi

towie

toxic

toxin

tragi

traik

trail

train

trait

triac

triad

trial

tribe

trice

trick

tried

trier

tries

trigo

trigs

trike

trill

trims

trine

triol

trios

tripe

trips

trite

trois

tsadi

tuile

tulip

tulsi

tumid

tunic

tupik

tutti

twain

twice

twier

twigs

twill

twine

twink

twins

twiny

twirl

twirp

twist

twits

twixt

tying

tyiyn

typic

umami

umiac

umiak

umiaq

unais

unbid

uncia

undid

unfit

unfix

unhip

unica

unify

union

unite

units

unity

unlit

unmix

unpin

unrig

unrip

untie

until

unwit

unzip

uplit

uraei

urari

urbia

ureic

urial

urine

ursid

using

uteri

utile

vails

vairs

vakil

valid

vapid

varia

varix

vatic

vegie

veils

veins

veiny

venin

vexil

vials

viand

vibes

vicar

viced

vices

vichy

video

viers

views

viewy

viffs

vigas

vigia

vigil

vigor

viler

villa

villi

vills

vimen

vinal

vinas

vinca

vined

vines

vinic

vinos

vinyl

viola

viols

viper

viral

vireo

vires

virga

virid

virls

virtu

virus

visas

vised

vises

visit

visor

vista

vitae

vital

vitta

vivas

vivat

vivid

vixen

vizir

vizor

vleis

vogie

voice

voids

voila

voile

volti

vomit

vying

wadis

waifs

wails

wains

wairs

waist

waits

waive

walie

walis

weigh

weird

weirs

which

whids

whiff

whigs

while

whims

whine

whins

whiny

whips

whipt

whirl

whirr

whirs

whish

whisk

All the words on this list are accepted by Wordle and will give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right. Another good tip to get it right as early as possible is to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Beware of words that may have repeated letters and don’t forget to try words you already know first, since Wordle tends to choose more common words as the right answer.

These tips should help you complete your latest Wordle task.