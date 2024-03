Boba Story recipes guide – All Magic Den recipes, listed

If making bubble tea sounds like a good time to you, then playing Boba Story turns out to be a no-brainer. With dozens of recipes in the game, there’s only so much you can discover by yourself, which is why we’ve listed all the Magic Den recipes in Boba Story below.

List of all Magic Den recipes in Boba Story

The Galaxy Boba is a highly sought after treat. Image via B-Tech Consulting Group

Below is a table every recipe in Boba Story:

Boba Recipe Name First ingredient Second ingredient Third ingredient Autumn Leaf Boba Cloud Flower Tapioca Pearls Bear Boba Bear Bear Tapioca Pearls Bee Boba Honeybees Honeybees Tapioca Pearls Black and White Boba Cloud Tapioca Pearls Milk Black Cat Paw Boba Cloud Boba Heart Boba Cheese Foam Sugar Cube Strawberry Milk Tapioca Pearls Bread Boba Strawberry Milk Milk Tapioca Pearls Brown Cat Boba Soda Tapioca Pearls Milk Chick Boba Chick Chick Tapioca Pearls Cloud Boba Clouds Clouds Tapioca Pearls Cow Boba Milk Chick Tapioca Pearls Deer Boba Mushroom Flower Tapioca Pearls Diamond Boba Planet Dinosaur Tapioca Pearls Dinosaur Boba Dinosaur Dinosaur Tapioca Pearls Dragon Boba Cloud Dinosaur Boba Dragon Cream Dinosaur Cloud Milk Dragon Fruit Boba Dinosaur Mushroom Tapioca Pearls Fish Boba Cloud Mushroom Tapioca Pearls Flower Boba Flowers Flowers Tapioca Pearls Flower Syrup Sugar Cube Sugar Cube Flower Frog Boba Frog Tapioca Pearls Tapioca Pearls Frog Syrup Frogs Frogs Sugar Cube Galaxy Boba Star Tapioca Pearls Saturn looking planet Galaxy Syrup Star Sugar Cube Saturn looking planet Glitter Syrup Star Star Cloud Gold Flakes & Whipped Cream Strawberry Milk Star Bee Gummy Bears Bear trinkets Bear trinkets Bear trinkets Heart Boba Heart Heart Tapioca Pearls Heart Syrup Heart Heart Sugar Cube Honey Honeybee Trinkets Honeybee Trinkets Honeybee Trinkets Ice-cream Boba Sugar Cube Milk Tapioca Pearls Koala Boba Cloud Boba Bear Lychee Soda Soda Soda Soda Marshmallows Chicks Chicks Sugar Cube Moon Boba Saturn-Looking planet Tapioca Pearls Heart Mushroom Boba Mushroom Heart Tapioca Pearls Mushroom Jelly Mushrooms Mushrooms Sugar Cube Oreo Crème Brulee Sugar Cube Milk Milk Panda Bear Boba Bear Honeybee Tapioca Pearls Pig Boba Pigs Pigs Tapioca Pearls Pineapple Pineapple Trinkets Pineapple Trinkets Pineapple Trinkets Pineapple Boba Pineapples Pineapples Tapioca Pearls Bottle Pineapple Jelly Pineapples Pineapples Sugar Cube Pink Dinosaur Boba Heart Tapioca Pearls Dinosaur Planet Boba Saturn-Looking Planet Saturn-Looking Planet Tapioca Pearls Polar Bear Boba Bear Soda Tapioca Pearls Polar Bear Syrup Bear Soda Sugar Cube Pumpkin Boba Mushroom Star Tapioca Pearls Rainbow Heart Boba Heart Tapioca Pearls Star Rainbow Syrup Heart Sugar Cube Star Ribbon Bear Boba Heart Strawberry Milk Tapioca Pearls Rose Petals Flower Flower Flower Rose Petals Syrup Flower Sugar Cube Bee Royal Milk Tea Strawberry Milk Strawberry Milk Tapioca Pearls Sakura Petals Flower Flower Heart Sakura Petals Syrup Flower Flower Soda Smiley Face Boba Star Strawberry Milk Tapioca Pearls Sprinkles Honeybee Heart Pineapple Sprinkles & Whipped Cream Strawberry Milk Sugar Cube Sugar Cube Star Boba Star Star Tapioca Pearls Strawberry Cow Boba Soda Tapioca Pearls Honeybee Strawberry Foam Recipe Sakura Strawberry milk Sugar Strawberry Milk Strawberry Milk Strawberry Milk Strawberry Milk Strawberries & Whipped Cream Strawberry Milk Flower Sugar Cube Sunflower Boba Star Tapioca Pearls Flower Unicorn Boba Soda Tapioca Pearls Soda White Bunny Boba Cloud Sugar Ramune White Cat Boba Soda Tapioca Pearls Heart Whipped Cream Milk Milk Milk

