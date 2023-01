Full guide to active FIFA 23 FUT Squad Building Challenges: All SBC requirements, prices, and player rewards (Jan. 25 to 31)

Another week, another FIFA 23 SBC guide. The FUT world has been quite busy marveling over all of the phenomenal Team of the Year and TOTY Icons items being added to packs, pushing Squad Building Challenges into the corner. We don’t play that game here, and we’re as ready as ever to update you on what’s been going on in the SBC section of FIFA 23 Ultimate Team.

The FIFA 23 Team of the Year is raging on in FUT, but while it is heavy on content overall, it did not bring much to the active SBC arsenal. As a matter of fact, none of the new Squad Building Challenges are directly related to the TOTY promo. The closest we get is the Hugo Sánchez TOTY Icon SBC. There are a lot of expiring SBCs, though, which should be a reassurance that as the week goes on, new ones will take their place.

As always, we will update the weekly FIFA 23 SBC guide as soon as new content is released.

FIFA 23 Paul Pogba Flashback SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. one player from Juventus

Min. one In-Form item

Min. 83 OVR squad rating

Price: approx. 27,000 coins

Team No. 2

Min. one player from France

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 111,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Serie A

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 170,000 coins

Team No. 4

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 255,000 coins

FIFA 23 Flashback Paul Pogba stats

Position: CM

Team: Juventus

League: Serie A

Nation: France

90 OVR

81 pace

86 shooting

89 passing

90 dribbling

80 defense

91 physical

The Flashback Paul Pogba SBC expires on Feb. 24.

FIFA 23 Sergio Ramos Flashback SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. one player from Paris Saint-Germain

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 89,000 coins

Team No. 2

Min. one player from Spain

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 129,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Ligue 1

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 185,000 coins

Team No. 4

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 256,000 coins

FIFA 23 Flashback Sergio Ramos stats

Position: CB

Team: Paris Saint-Germain

League: Ligue 1

Nation: Spain

91 OVR

83 pace

72 shooting

78 passing

77 dribbling

92 defense

88 physical

The Flashback Sergio Ramos SBC expires on Feb. 20.

FIFA 23 Gareth Bale Premium SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. one 85+ OVR player

Min. 83 OVR squad rating

Price: approx. 25,000 coins

Team No. 2

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 88,000 coins

FIFA 23 Premium SBC Gareth Bale stats

Position: RW

Team: LA FC

League: Major League Soccer

Nation: Wales

93 OVR

91 pace

93 shooting

92 passing

90 dribbling

72 defense

86 physical

The Gareth Bale Premium SBC expires on Feb. 20.

FIFA 23 Hugo Sánchez TOTY Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 3,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Atlético Madrid

Min. 83 OVR squad rating

Price: approx. 17,000 coins

Team No. 4

Min. one player from Real Madrid

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 88,000 coins

Team No. 5

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 130,000 coins

Team No. 6

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 188,000 coins

Team No. 7

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 259,000 coins

FIFA 23 TOTY Icon Hugo Sánchez stats

Position: ST

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: Mexico

93 OVR

93 pace

94 shooting

84 passing

92 dribbling

45 defense

78 physical

The TOTY Icon Hugo Sánchez SBC expires in 13 weeks.

FIFA 23 Declan Rice FUT Centurions SBC

Requirements and stats

Team No. 1

Min. one player from England

Min. one 84+ OVR player

Min. 83 OVR squad rating

Price: approx. 17,000 coins

Team No. 2

Min. one player from the Premier League

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 48,000 coins

Team No. 3

Min. one In-Form item

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 85,000 coins

FIFA 23 FUT Centurions Declan Rice stats

Position: CDM

Team: West Ham United

League: Premier League

Nation: England

87 OVR

82 pace

70 shooting

81 passing

84 dribbling

88 defense

89 physical

The FUT Centurions Declan Rice SBC expires on Jan. 27.

FIFA 23 Jairzinho Medium Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 4,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Brazil

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 28,000 coins

Team No. 4

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 75,000 coins

Team No. 5

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 96,000 coins

Team No. 6

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 96,000 coins

Team No. 7

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 150,000 coins

Team No. 8

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 230,000 coins

Team No. 9

Min. 89 OVR squad rating

Price: approx. 350,000 coins

FIFA 23 Mid Icon Jairzinho stats

Position: RW

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: Brazil

90 OVR

93 pace

89 shooting

86 passing

91 dribbling

49 defense

75 physical

The Mid Icon Jairzinho SBC expires on Jan. 28.

FIFA 23 Paolo Maldini Base Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 3,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one player from AC Milan

Min. 83 OVR squad rating

Price: approx. 10,000 coins

Team No. 4

Min. one player from Italy

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 28,000 coins

Team No. 5

Min. one player from Serie A

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 95,000 coins

Team No. 6

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 150,000 coins

FIFA 23 Base Icon Paolo Maldini stats

Position: LB

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: Italy

88 OVR

87 pace

54 shooting

73 passing

65 dribbling

90 defense

78 physical

The Base Icon Paolo Maldini SBC expires on Jan. 29.

FIFA 23 Zinedine Zidane Medium Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 3,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 5,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Juventus

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 32,000 coins

Team No. 4

Min. one player from Real Madrid

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 64,000 coins

Team No. 5

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 65,000 coins

Team No. 6

Min. one player from France

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 104,000 coins

Team No. 7

Min. one player from Serie A

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 101,000 coins

Team No. 8

Min. one player from La Liga

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 104,000 coins

Team No. 9

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 159,000 coins

Team No. 10

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 240,000 coins

Team No. 11

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 240,000 coins

Team No. 12

Min. 89 OVR squad rating

Price: approx. 375,000 coins

FIFA 23 Mid Icon Zinedine Zidane stats

Position: CAM

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: France

94 OVR

82 pace

90 shooting

93 passing

92 dribbling

72 defense

83 physical

The Mid Icon Zinedine Zidane SBC expires on Feb. 5.

FIFA 23 Martin Ødegaard POTM SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. one player from Arsenal

Min. 82 OVR squad rating

Price: approx. 10,000 coins

Team No. 2

Min. one player from the Premier League

Min. one In-Form item

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 86,000 coins

FIFA 23 POTM Martin Ødegaard stats

Position: CAM

Team: Arsenal

League: Premier League

Nation: Norway

89 OVR

86 pace

84 shooting

91 passing

89 dribbling

63 defense

69 physical

The POTM Martin Ødegaard SBC expires on Feb. 13.

FIFA 23 Steven Gerrard Prime Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 3,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one Liverpool player

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 32,000 coins

Team No. 4

Min. one player from England

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 60,000 coins

Team No. 5

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 103,000 coins

Team No. 6

Min. one player from the Premier League

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 148,000 coins

FIFA 23 Prime Icon Steven Gerrard stats

Position: CM

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: England

91 OVR

77 pace

90 shooting

90 passing

85 dribbling

77 defense

84 physical

The Prime Icon Steven Gerrard SBC expires in 10 weeks.

FIFA 23 Kaká Prime Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 2,500 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one player from AC Milan

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 49,000 coins

Team No. 4

Min. one player from Real Madrid

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 130,000 coins

Team No. 5

Min. one player from Serie A

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 180,000 coins

Team No. 6

Min. one player from La Liga

Min. 88 OVR squad rating

Price: approx. 260,000 coins

FIFA 23 Prime Icon Kaká stats

Position: CAM

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: Brazil

91 OVR

91 pace

86 shooting

88 passing

92 dribbling

44 defense

73 physical

The Prime Icon Kaká SBC expires in 11 weeks.

FIFA 23 Petr Čech Prime Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 3,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Chelsea

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 46,000 coins

Team No. 4

Min. one player from Ligue 1

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 92,000 coins

Team No. 5

Min. one player from the Premier League

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 132,000 coins

FIFA 23 Prime Icon Petr Čech stats

Position: GK

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: Czech Republic

91 OVR

89 diving

88 handling

80 kicking

91 reflexes

55 speed

92 positioning

The Prime Icon Petr Čech SBC expires in 11 weeks.

FIFA 23 Wayne Rooney Prime Icon SBC

Requirements and price

Team No. 1

Min. 11 Rare items

Min. 11 Bronze items

Price: approx. 3,000 coins

Team No. 2

Min. 11 Rare items

Min. 11 Silver items

Price: approx. 6,000 coins

Team No. 3

Min. one player from Manchester United

Min. 84 OVR squad rating

Price: approx. 48,000 coins

Team No. 4

Min. one player from England

Min. 85 OVR squad rating

Price: approx. 88,000 coins

Team No. 5

Min. one In-Form or FUT Champions item

Min. 86 OVR squad rating

Price: approx. 132,000 coins

Team No. 6

Min. one player from the Premier League

Min. 87 OVR squad rating

Price: approx. 185,000 coins

FIFA 23 Prime Icon Wayne Rooney stats

Position: ST

Team: FUT Icons

League: Icons

Nation: England

91 OVR

89 pace

92 shooting

83 passing

88 dribbling

55 defense

89 physical

The Prime Icon Wayne Rooney SBC expires in 11 weeks.

Follow our weekly FIFA 23 SBC guides to keep up with all of the FUT content at all times.