With the launch of FIFA 23 at the end of September, all of the Ultimate Team players that bought the new edition of the soccer simulator game are building their squads from scratch to compete in Division Rivals and FUT Champions matches.

To climb through the ranks and perform well in FUT Champions, not only do you have to be good with your joystick but you also have to use your managerial skills to come up with the best team possible according to your budget.

To save you from doing the research in-game, we have come up with the best players that are available in FIFA 23 Ultimate Team at the moment, including goalkeepers, defenders, midfielders, and attackers, so you can only focus on playing the game.

The best 10 players in every position on FIFA 23 Ultimate Team

Best goalkeepers (GK) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Lev Yashin 94 Russia Icon Prime Icon Peter Schmeichel 92 Denmark Icon Prime Icon Edwin van der Sar 91 Netherlands Icon Prime Icon Lev Yashin 91 Russia Icon Mid Icon Petr Cech 91 Czech Republic Icon Prime Icon Peter Schmeichel 90 Denmark Icon Mid Icon Thibaut Courtois 90 Belgium La Liga Rare gold Manuel Neuer 90 Germany Bundesliga Rare gold Alisson Becker 89 Brazil Premier League Rare gold Ederson de Moraes 89 Brazil Premier League Rare gold

Best left backs (LB) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Paolo Maldini 92 Italy Icon Mid Icon Roberto Carlos 91 Brazil Icon Prime Icon Ashley Cole 89 England Icon Prime Icon Philipp Lahm 89 Germany Icon Mid Icon João Cancelo 89 Portugal Premier League Inform Emmanuel Petit 88 France Icon Mid Icon Javier Zanetti 88 Argentina Icon Mid Icon Joan Capdevila 88 Spain La Liga Hero João Cancelo 88 Portugal Premier League Rare gold Roberto Carlos 88 Brazil Icon Mid Icon

Best center backs (CB) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Paolo Maldini 94 Italy Icon Prime Icon Franco Baresi 93 Italy Icon Prime Icon Alessandro Nesta 92 Italy Icon Prime Icon Bobby Moore 92 England Icon Prime Icon Carles Puyol 92 Spain Icon Prime Icon Fabio Cannavaro 92 Italy Icon Prime Icon Paolo Maldini 92 Italy Icon Mid Icon Fernando Hierro 91 Spain Icon Prime Icon Laurent Blanc 91 France Icon Prime Icon Marcel Desailly 91 France Icon Prime Icon

Best right backs (RB) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall Nation League Card type Carlos Alberto Torres 93 Brazil Icon Prime Icon Javier Zanetti 92 Argentina Icon Prime Icon Philipp Lahm 91 Germany Icon Prime Icon Cafú 90 Brazil Icon Mid Icon Carles Puyol 90 Spain Icon Mid Icon Carlos Alberto Torres 90 Brazil Icon Mid Icon Gianluca Zambrotta 89 Italy Icon Prime Icon Philipp Lahm 89 Germany Icon Mid Icon Joshua Kimmich 89 Germany Bundesliga Rare gold João Cancelo 89 Portugal Manchester City Inform

Best center defensive midfielders (CDM) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Lothar Matthäus 91 Germany Icon Mid Icon Andrea Pirlo 90 Italy Icon Mid Icon Claude Makélélé 90 France Icon Prime Icon Emmanuel Petit 90 France Icon Prime Icon Frank Rijkaard 90 Netherlands Icon Prime Icon Michael Essien 90 Ghana Icon Prime Icon Xabi Alonso 90 Spain Icon Prime Icon Gennaro Gattuso 89 Italy Icon Prime Icon Steven Gerrard 89 England Icon Mid Icon Yaya Touré 89 Ivory Coast Premier League Hero

Best center midfielders (CM) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Zinedine Zidane 94 France Icon Mid Icon Lothar Matthäus 93 Germany Icon Prime Icon Xavier Hernández 93 Spain Icon Prime Icon Andrea Pirlo 92 Italy Icon Prime Icon Kevin De Bruyne 92 Belgium Premier League Inform Patrick Vieira 91 France Icon Prime Icon Bastian Schweinsteiger 91 Germany Icon Prime Icon Michael Ballack 91 Germany Icon Prime Icon Steven Gerrard 91 England Icon Prime Icon Paul Scholes 91 England Icon Prime Icon

Best center attacking midfielders (CAM) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Pelé 98 Brazil Icon Prime Icon Zinedine Zidane 96 France Icon Prime Icon Pelé 95 Brazil Icon Mid Icon Zinedine Zidane 94 France Icon Mid Icon Roberto Baggio 93 Italy Icon Prime Icon Kevin De Bruyne 92 Belgium Premier League Inform Clarence Seedorf 91 Netherlands Icon Prime Icon Kaká 91 Brazil Icon Prime Icon Gheorghe Hagi 91 Romania Icon Prime Icon Sócrates 91 Brazil Icon Prime Icon

Best left wingers (LW) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Player overall Nation League Card type Ronaldinho 94 Brazil Icon Prime Icon Rivaldo 92 Brazil Icon Prime Icon Pelé 91 Brazil Icon Base Icon Kylian Mbappé 91 France Ligue 1 Rare gold Ronaldinho 91 Brazil Icon Mid Icon Hristo Stoichkov 90 Bulgaria Icon Mid Icon Thierry Henry 90 France Icon Mid Icon Heung Min Son 90 South Korea Premier League Inform George Best 90 Northern Ireland Icon Mid Icon David Ginola 89 France Ligue 1 Hero

Best right wingers (RW) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Mané Garrincha 94 Brazil Icon Prime Icon George Best 93 Northern Ireland Icon Prime Icon Luís Figo 92 Portugal Icon Prime Icon Jairzinho 92 Brazil Icon Prime Icon Lionel Messi 92 Argentina Ligue 1 UCL RTTK Mané Garrincha 92 Brazil Icon Mid Icon Mohamed Salah 91 Egypt Premier League Inform Lionel Messi 91 Argentina Ligue 1 Rare gold Dennis Bergkamp 90 Netherlands Icon Mid Icon Mohamed Salah 90 Egypt Premier League Rare gold

Best center forwards (CF) on FIFA 23 Ultimate Team

Name Overall rating Nation League Card type Pelé 95 Brazil Icon Mid Icon Johan Cruyff 94 Netherlands Icon Prime Icon Ferenc Puskás 94 Hungary Icon Prime Icon Ronaldo 94 Brazil Icon Mid Icon Éric Cantona 93 France Icon Prime Icon Eusébio 93 Portugal Icon Prime Icon Ruud Gullit 93 Netherlands Icon Prime Icon Alessandro Del Piero 92 Italy Icon Prime Icon Raúl González 92 Spain Icon Prime Icon Gerd Müller 92 Germany Icon Mid Icon

Best strikers (ST) on FIFA 23 Ultimate Team