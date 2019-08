The International 9 group stage results and standings

The biggest Dota 2 event of the year has started. Teams will play best-of-two matches in a round-robin format within each group to determine the final standings at The International 9.

TI9’s group stage will take place over four days from Aug. 15 to Aug. 18.

The top four teams from each group will be placed into the upper bracket, while the bottom team from each group will be eliminated from the tournament without playing on the main stage. The remaining teams will enter the lower bracket, playing for survival in a best-of-one on Aug. 20.

Here are the results from each individual series over the four days of the group stage. The standings will be updated when results are finalized. The most recent games will be at the top of the list.

Group A standings

1 Alliance 0-0 2 Chaos Esports Club 0-0 3 Keen Gaming 0-0 4 Mineski 0-0 5 Newbee 0-0 6 PSG.LGD 0-0 7 Team Liquid 0-0 8 Team Secret 0-0 9 TNC Predator 0-0

Group B standings

1 Evil Geniuses 0-0 2 Fnatic 0-0 3 Infamous 0-0 4 Natus Vincere 0-0 5 Ninjas in Pyjamas 0-0 6 OG 0-0 7 Royal Never Give Up 0-0 8 Vici Gaming 0-0 9 Virtus Pro 0-0

Day one schedule

8pm CT (Wednesday, Aug. 14)

Team Secret vs. Alliance

Team Liquid vs. Newbee

PSG.LGD vs. Chaos Esports Club

TNC Predator vs. Keen Gaming

10:30pm CT (Aug. 14)

Vici Gaming vs. Royal Never Give Up

Virtus Pro vs. Ninjas in Pyjamas

Evil Geniuses vs. Fnatic

OG vs. Natus Vincere

1am CT (Thursday, Aug. 15)

Team Liquid vs. Chaos Esports Club

TNC Predator vs. Mineski

PSG.LGD vs. Keen Gaming

Team Secret vs. Newbee

3:30am CT (Aug. 15)

Virtus Pro vs. Royal Never Give Up

Evil Geniuses vs. Natus Vincere

OG vs. Infamous

Vici Gaming vs. Fnatic

6am CT (Aug. 15)

Team Secret vs. Team Liquid

PSG.LGD vs. TNC Predator

Alliance vs. Chaos Esports Club

Keen Gaming vs. Mineski

Day two schedule

8pm CT (Aug. 15)

Virtus Pro vs. Vici Gaming

Evil Geniuses vs. OG

Ninjas in Pyjamas vs. Fnatic

Natus Vincere vs. Infamous

10:30pm CT (Aug. 15)

TNC Predator vs. Alliance

PSG.LGD vs. Newbee

Team Secret vs. Keen Gaming

Team Liquid vs. Mineski

1am CT (Friday, Aug. 16)

Evil Geniuses vs. Royal Never Give Up

Virtus Pro vs. Natus Vincere

OG vs. Ninjas in Pyjamas

Vici Gaming vs. Infamous

3:30am CT (Aug. 16)

Team Liquid vs. PSG.LGD

Alliance vs. Keen Gaming

Chaos Esports Club vs. Mineski

TNC Predator vs. Newbee

6am CT (Aug. 16)

Vici Gaming vs. Evil Geniuses

OG vs. Royal Never Give Up

Fnatic vs. Infamous Gaming

Ninjas in Pyjamas vs. Natus Vincere

Day three schedule

8pm CT (Aug. 16)

Team Secret vs. TNC Predator

Alliance vs. Newbee

Chaos Esports Club vs. Keen Gaming

PSG.LGD vs. Mineski

10:30pm CT (Aug. 16)

Virtus Pro vs. OG

Ninjas in Pyjamas vs. Royal Never Give Up

Fnatic vs. Natus Vincere

Evil Geniuses vs. Infamous

1am CT (Saturday, Aug. 17)

TNC Predator vs. Chaos Esports Club

Team Liquid vs. Alliance

Newbee vs. Keen Gaming

Team Secret vs. Mineski

3:30am CT (Aug. 17)

OG vs. Fnatic

Royal Never Give Up vs. Natus Vincere

Vici Gaming vs. Ninjas in Pyajmas

Virtus Pro vs. Infamous

6am CT (Aug. 17)

Team Secret vs. PSG.LGD

Team Liquid vs. Keen Gaming

Newbee vs. Chaos Esports Club

Alliance vs. Mineski

Day four schedule

8pm CT (Aug. 17)

Virtus Pro vs. Evil Geniuses

Ninjas in Pyjamas vs. Infamous

Royal Never Give Up vs. Fnatic

Vici Gaming vs. Natus Vincere

10:30pm CT (Aug. 17)

Team Liquid vs. TNC Predator

Team Secret vs. Chaos Esports Club

PSG.LGD vs. Alliance

Newbee vs. Mineski

1am CT (Sunday, Aug. 18)

Vici Gaming vs. OG

Virtus Pro vs. Fnatic

Evil Geniuses vs. Ninjas in Pyjamas

Royal Never Give Up vs. Infamous