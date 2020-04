Tfue diz que VALORANT é “jogo de velho”, “chato” e “lento”

O primeiro dia de beta fechado de VALORANT já quebrou recordes, mas Tfue ainda não se convenceu. O profissional de Fortnite fez uma péssima avaliação do jogo de tiro tático da Riot Games em sua stream, opinião que difere muito de diversos outros criadores de conteúdo.

Quando os espectadores no bate-papo perguntaram se ele jogaria muito o novo título da Riot, Tfue tinha opiniões bem específicas.

“É chato pra caralho, mano”, disse Tfue. “Não gosto de jogar em times com outras pessoas, só gosto de 1×1.”

Parece mais um caso de gosto pessoal para o profissional de Fortnite que uma discussão sobre a qualidade de VALORANT de fato. “É um bom jogo, só que é chato. É, tipo, com certeza feito para os mais velhos.”

“É lento demais”, reiterou Tfue. “Nenhuma criança vai querer jogar essa merda. É jogo de velho, mais paciente e com foco em estratégia, sabe?”

Battle royales como Fortnite e PUBG ficaram conhecidos por serem algo que dá pra entrar e jogar imediatamente, com ação constante reforçada por um mapa que está se fechando em você. A morte raramente costuma ser um problema, já que é possível sair de um jogo e entrar em outro rapidamente. Jogos de tiro táticos, como CS:GO e VALORANT, funcionam em rodadas e são mais estratégicos, então as mortes costumam punir mais que nos battle royales.

O beta fechado do FPS fez um sucesso estrondoso até agora e ajudou a Twitch a atingir 4 milhões de espectadores simultâneos, sendo VALORANT responsável por 1,7 milhão deles. A Riot teve até que suspender os drops nas streams devido ao peso no servidor.

Até agora, a resposta recebida pelo jogo de streamers como shroud e TimTheTatMan foi ótima. O primeiro disse que era “um dos melhores jogos” que já jogou e o último afirmou que o jogo de tiro tático da Riot pode “ser o próximo grande sucesso”.

A maior parte das personalidades, como shroud e summit1g, tem comparado VALORANT a CS 1.6 apesar do foco em heróis no jogo, mas o projeto da Riot com certeza não esqueceu a parte “tática” do jogo de tiro tático.

VALORANT é a primeira tentativa da Riot no gênero dos FPS, e também seu primeiro jogo a não fazer parte do universo de League of Legends. Por enquanto, a única forma de os fãs entrarem no beta fechado é fazer parte das regiões da América do Norte ou Europa, conectar a conta da Riot à Twitch, ver streamers que tenham habilitado os drops e contar com a sorte.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 08 de abril.