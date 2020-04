VALORANT é um dos melhores jogos já jogados por Shroud

Shroud é agora o condutor do trem do hype de VALORANT.

O hype de VALORANT já está nas alturas, e como se não bastasse, um dos melhores jogadores de FPS do mundo elogiou o mais novo jogo de tiro tático da Riot.

Shroud, ex–profissional de CS:GO e atual streamer do Mixer, não tinha nada além de elogios ao FPS da Riot. O criador de conteúdo fez parte de um teste alfa exclusivo de VALORANT no fim de semana e a experiência foi tão fenomenal que afetou a percepção de Shroud sobre outros jogos.

“Eu já estava meio entediado e não sabia o que jogar, mas depois de jogar VALORANT é que a coisa ficou ruim”, disse Shroud. “Porque agora estou sentado aqui pensando: acabei de jogar uma preciosidade e agora tenho que voltar ao lixo.”

Shroud comparou anteriormente VALORANT ao CS:GO, dizendo que não tinha certeza de como o atirador tático da Riot poderia vencer a facilidade de acesso do CS:GO.

“É incrível”, continuou Shroud. “É um dos melhores jogos que joguei há muito, muito, muito tempo. Não tem tantos jogos preciosos no mundo, na minha preferência e opinião pessoais, mas [ VALORANT ] está indo muito bem.”

Se você quiser mais detalhes durante a agonizante espera pela chegada do beta fechado, o Dot Esports trouxe novidades do alfa playtest com mais detalhes sobre um novo agente, Breach e outros sistemas, como ranqueadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 01 de abril.