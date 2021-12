Melhores skins de VALORANT de 2021

O ano de 2021 foi grande para VALORANT. A cena competitiva cresceu constantemente conforme as equipes de cada região lutavam para ser as melhores e os fãs recebiam um fluxo consistente de novos conteúdos. O jogo também recebeu dezenas de novas skins para quase todas as armas, tornando mais fácil para os jogadores encontrarem a opção perfeita para seu estilo.

Algumas skins se destacaram do resto por seu design ou conceito, tornando-as as melhores skins do VALORANT de 2021. Algumas skins ainda estão na rotação da loja, enquanto outras não estão mais disponíveis ou só podiam ser desbloqueadas em um passe de batalha. Fizemos uma lista das melhores skins de armas para cada arma para mostrar as skins mais emocionantes do ano e para dar uma olhada em algumas das skins que você deve procurar na loja do seu jogo.

Vandal Glitchpop – 2175 VP

O Vandal Glitchpop foi incluído no segundo lote de skins desta linha de skins futurística e tem três variantes desbloqueáveis. Esta skin é perfeita para jogadores que procuram deixar uma impressão ao derrotar seus oponentes. O Vandal Glitchpop também apresenta sons e animações exclusivos durante a melhoria, tornando-a ainda mais divertida de usar.

Phantom Sublime 2.0 – 1775 VP

As skins Sublime são algumas das skins mais simples e elegantes em VALORANT e ficam bem em quase todas as armas. O Phantom não é exceção, e o Phantom Sublime 2.0 deve ser uma compra automática se aparecer em sua loja. Não podemos provar que ajuda você a acertar mais tiros na cabeça, mas também não podemos provar que não ajuda.

Operator Infantaria – 875 VP

A linha de skin Infantaria foi um lançamento controverso, pois alguns jogadores não entendiam por que as armas com o tema da Segunda Guerra Mundial estavam chegando ao VALORANT. Esses jogadores estavam errados, já que essas skins foram algumas das melhores lançadas em 2021. O Operator Infantaria permite que os jogadores se sintam como um atirador mortal com seu design clássico e é uma das melhores skins baratas disponíveis para o Operator.

Ghost Magipunk – 1775 VP

A linha de skin Magipunk adicionou um pouco de magia a VALORANT, com visuais que combinam tecnologia moderna com designs retro. O Ghost Magipunk é uma das melhores skins do primeiro pacote, e os jogadores podem atualizá-lo para mudar a cor que flui através da arma.

Frenzy Nunca Olvidados – 1275 VP

A linha de skins Nunca Olvidados, inspirada em Día de los Muertos, foi um dos melhores lançamentos em 2021. Fãs de todos os lugares podiam comprar skins para celebrar o feriado mexicano, e cada skin apresenta um tema claro e escuro que muda ao passar por áreas claras e escuras. O Frenzy Nunca Olvidados inclui detalhes emocionantes das armas maiores e é uma excelente escolha para jogadores que usam esta arma.

Classic Espectro – 2675 VP

O pacote Espectro foi uma colaboração com Zedd, um dos DJs mais populares do mundo, que também é fã do VALORANT. As skins incluem vários detalhes emocionantes, como uma música personalizada que toca quando inspecionada e quatro opções de cores diferentes. Cada jogador começa com um Classic, e o Classic Espectro é uma ótima maneira de começar um jogo com força.

Guardian Infantaria – 875 VP

Você pensou que íamos incluir apenas uma skin Infantaria em nossa lista? Achou errado.

O Guardian Infantaria é essencialmente um M1-Garand que ainda tem o som icônico de ping quando você fica sem balas. O Guardian já é um fuzil que a maioria dos jogadores esquece, apesar de ter um dos maiores danos por bala, e a skin Infantaria faz com que pareça ainda mais mortal.

Sheriff Arcane – 2.380 VP

O Sheriff Arcane foi uma skin única adquirida com a compra do Conjunto de Colecionador Arcane em novembro. Este cosmético fazia parte da promoção Arcane, o programa Netflix inspirado em League of Legends. Este visual é inspirado na pistola de Jinx em Arcane e apresenta uma animação especial de tiro. Infelizmente, para os jogadores que procuram este cosmético, ele não retornará à loja ou ao Mercado Noturno, então você está sem sorte se ainda não o tiver.

Bucky Crise Radiante 001 – 1775 VP

O pacote de skins Crise Radiante trouxe um estilo de quadrinhos para VALORANT, completo com onomatopeia quando está matando inimigos. O Bucky foi uma das armas sortudas o suficiente para ser incluída no pacote, e esta versão 2D prata da arma é uma das melhores lançadas em 2021. Outras skins no pacote quase foram cortadas para outras armas, e você deve escolher qualquer skin Crise Radiante que apareça em sua loja.

Ares Sentinelas da Luz – 2175 VP

A Ares é uma metralhadora mortal que pode devastar os inimigos nas primeiras rodadas, e a skin Sentinelas da Luz é a escolha cosmética perfeita. A linha de skins Sentinelas da Luz foi parte do evento Sentinelas da Luz que serviu como uma colaboração entre vários títulos da Riot. Os fãs do LoL não podem errar em pegar uma skin deste pacote, e esta é uma das melhores opções para o Ares.

Odin Sublime 2.0 – 1775 VP

O Odin Sublime 2.0 adiciona um visual sofisticado à enorme arma, permitindo aos jogadores destruir seus inimigos com estilo. A versão mais escura da arma que adiciona detalhes dourados é um dos Odins mais bonitos que existem e é indiscutivelmente melhor do que a versão básica.

Bulldog Espectro – 2675 VP

O Bulldog é uma escolha sólida quando você não pode comprar um fuzil poderoso ou precisa economizar com sua equipe, e ter uma skin decente para a arma é uma boa ideia. Felizmente para os jogadores, o Bulldog Espectro deu à arma uma das melhores atualizações cosméticas, completa com os detalhes introduzidos com o resto do pacote.

Stinger RGX 11z Pro – 2175 VP

A linha de skins RGX 11z Pro é a opção perfeita para jogadores que procuram combinar seus cosméticos no jogo com sua configuração de jogo de ponta. Cada arma inclui partes transparentes, permitindo aos jogadores ver os mecanismos internos de cada arma. O Stinger fica incrível com qualquer cor de skin RGX 11z Pro e deve ser sua primeira escolha.

Spectre Reconhecimento – 1775 VP

O pacote Reconhecimento adicionou uma sensação de realismo ao VALORANT e várias cores que lembram Call of Duty. Este conceito se traduziu bem no Spectre, já que ainda parece pertencer ao jogo, mas também poderia estar em um FPS tradicional. Não procure mais se você quiser um tema discreto que ainda tenha uma ótima aparência.

Marshal Magipunk – 1775 VP

O Marshal é um fuzil frequentemente esquecido que é mortal nas mãos certas. Mas aqueles que entendem o quão poderoso pode ser apreciarão o Marshal Magipunk e as fantásticas atualizações visuais que adiciona à arma.

Judge Posto Avançado

A linha de skins Posto Avançado adicionou um visual único a várias armas, incluindo o Judge. Cada skin apresenta um líquido verde fluindo através dela com uma coloração amarela, dando a sensação de que você está segurando uma arma que veio direto de um laboratório. Você não pode desbloquear esta skin se não comprou o Passe de Batalha do Episódio Dois: Ato Um, mas não se preocupe demais com isso. Sua equipe provavelmente prefere que você use um fuzil.

Shorty Gênese

Do Passe de Batalha do Episódio 3: Ato 3, as skins Gênese eram algumas das melhores skins disponíveis em qualquer Passe de Batalha até agora, e o Shorty era uma ótima opção que foi desbloqueado em um nível de tier relativamente baixo. Esta foi a melhor opção lançada em 2021 e fica bem em qualquer coleção.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 26 de dezembro.