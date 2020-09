Enfraquecimentos extensos de Sage na atualização 1.07 de VALORANT ameaçam seu lugar no meta

A atualização de VALORANT mais recente trouxe alguns enfraquecimentos controversos para a principal curandeira do jogo. E enquanto o kit de habilidade único de Sage inicialmente a preparou para o sucesso, seu futuro na cena pode ser nebuloso.

A atualização 1.07 tem como alvo três habilidades de Sage em uma tentativa de “aumentar a lacuna” entre baixa e alta habilidade, de acordo com o designer de jogos de VALORANT, Rycoux. As intenções da Riot de forçar os jogadores a tomarem decisões mais inteligentes são compreensíveis. Mas, após esses ajustes drásticos, será que Sage não foi atingida com muita força?

Explicando os enfraquecimentos

Screengrab via Riot Games

O enfraquecimento mais drástico foi sem dúvida para a Orbe de Cura, diminuindo sua cura geral para 60 e aumentando o tempo que leva para Sage se curar para 10 segundos. Riot quer “desincentivar” Sage de usar a habilidade em si mesma, especialmente porque a cura dos duelistas Phoenix e Reyna é fraca em comparação.

Mas com o fim da carta de “livre da prisão” de Sage, toda a sua equipe precisa ser mais conservadora. Você não pode mais dar uma espiada ou entrada arriscada, especialmente em rodadas de pistola, com a esperança de que Sage possa trazer você de volta à vida cheia. Ficar com menos de 20 pontos de vida agora é problemático, pois você não será mais totalmente curado para 100, morrendo com dois tiros de Vandal em vez de três.

O tamanho da Orbe da Lentidão também foi reduzido em 30%, o que não parece ser muito ruim. Como Sage normalmente usa essa lentidão nos pontos de estrangulamento, como o meio da Split, diminuir seu tamanho não deve afetar essa intencionalidade.

A mudança final de Sage foi em sua icônica parede de gelo, diminuindo seu custo para 300, mas fazendo-a se formar com 400 de vida que sobe para 800 após três segundos. É aqui que a tomada de decisão de um jogador de Sage será mais desafiada.

Captura de tela via Riot Games

Usar o Orbe de Barreira reativamente, como depois de ouvir os passos do inimigo, não funcionará tão bem. Os inimigos serão capazes de passar por ela facilmente e chegar à sentinela. Muitos jogadores de Sage serão forçados a usá-la no início de uma rodada ao defender, cortando um ponto de estrangulamento, mas gastando a habilidade muito cedo. E colocar uma parede antes de ressuscitar um aliado é muito arriscado agora, já que os inimigos podem atirar através da parede e matar seu companheiro de equipe durante a animação.

Os jogadores de Sage agora são forçados a fazer uma escolha importante: aprender a tirar o máximo proveito de seu kit potencialmente amaciado ou pegar um novo agente.

E então havia um sentinela

Imagem via Riot Games

Uma das principais razões para esses enfraquecimentos em Sage foi reduzir sua “eficácia ofensiva”, de acordo com o Rioter, Rycoux. Com a menor taxa de escolha da médica desde o lançamento sendo 89,7% com uma taxa de vitória de 54% em todas as categorias, os números falam por si. Ela era muito boa.

E Sage estava entre os três agentes com maior taxa de vitória no ataque como sentinela. Estratégias de ataque simples, como murar na frente de um caminhão no local A da Bind, são extremamente difíceis de se enfrentar. Embora o raciocínio por trás das mudanças seja sólido, todos os enfraquecimentos foram necessários?

A Riot não fez uma abordagem de esperar para ver desta vez, lançando um ataque de força total no kit da agente. Embora os desenvolvedores fiquem de olho em Sage caso a atinjam com muita força, eles decidiram enviar todas as alterações simultaneamente.

A Riot poderia ter limitado os enfraquecimentos a uma de suas habilidades e analisado os números novamente após um ciclo de atualização de duas semanas. Essa abordagem não parecia muito bem-sucedida com seus ajustes em quatro atualizações anteriores, no entanto, uma vez que suas taxas de jogo e vitória ainda eram muito altas.

Mas a médica parecia já estar saindo do meta. Uma vez que uma necessidade em qualquer competição de equipe, Sage estava sendo ignorada em mapas como Ascent ou Haven. E seu uso em jogos profissionais diminuiu para 38% na semana passada no torneio Pop Flash Série Ignição, de acordo com o VLR.gg.

Imagem via Riot Games

Após os extensos enfraquecimentos de Sage e ajustes no outrora poderoso Nanoenxame de Killjoy, apenas uma sentinela permanece uma escolha viável em qualquer mapa e em qualquer composição, Cypher. O especialista em vigilância participou de 99% das partidas no torneio Pop Flash e também foi o agente mais popular na PAX Arena, FaZe Clan e Pittsburgh Knights Invitationals. Enquanto outras sentinelas estão sofrendo ataques, o kit de Cypher não foi alterado desde o beta fechado, além das correções de erros.

É certo que as habilidades de Cypher não estão tão visíveis quanto um foguete da Raze ou uma parede da Sage. E o agente exige tato e coordenação de equipe, tornando-o a escolha ideal em um ambiente competitivo. Mas com sua eficiência contínua em todos os cenários, ele continuará a ser o melhor sentinela do jogo.

Que incentivo os jogadores têm para escolher Sage?

Imagem via Riot Games

Sage era certamente um dos melhores agentes do jogo e precisava de alguns ajustes. Mas seu kit agora está destruído, potencialmente tornando-a uma das piores agentes do jogo.

Que incentivo os jogadores têm para escolher Sage? Com o fim da Sage de Batalha, obter abates consecutivos é mais difícil. Sufocar equipes inimigas em um ponto de estrangulamento agora exige uma visão adicional. E as ressurreições agora serão muito mais arriscadas. Embora você possa argumentar que isso vai diferenciar boas Sages das ruins, o que impede os jogadores de simplesmente selecionar um agente mais fácil e útil?

É possível que Sage encontre seu lugar no meta, especialmente porque os enfraquecimentos têm apenas um dia. Mas é ainda mais possível que a Riot tenha que revitalizar seu kit com alguns fortalecimentos no futuro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de setembro.