Xerath e grandes mudanças chegando na atualização 10.8 de Teamfight Tactics

A Riot Games divulgou hoje no Twitter uma prévia de possíveis mudanças para a próxima atualização do Conjunto 3 de Teamfight Tactics 10.8 que inclui Xerath, um novo campeão.

A atualização 10.8 de TFT acontece em 15 de Abril e está carregada com fortalecimentos de campeões, um enfraquecimento na origem cibernética, um novo campeão e vários ajustes. As mudanças postadas no Twitter esta noite pela Riot ainda são provisórias e passaram por extensos testes no APT.

E tem Campeão novo chegando na Atualização 10.8!

Xerath

Captura de tela via Disguised Toast Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=cMvQZQ_2eQE)

Xerath é um Estrela Negra Feiticeiro que chega em 15 de abril na atualização 10.8 do TFT. Especula-se que Xerath tenha um custo de cinco na loja e uma habilidade chamada Bombardeio Abissal, como visto em um vídeo do Disguised Toast no YouTube que mostra uma partida do APT com a atualização 10.8.

Origens e classes

Não é de surpreender que os Cibernéticos estejam recebendo um enfraquecimento. Mas não havia muitos jogadores esperando um fortalecimento nos Feiticeiros, especialmente depois que foi revelado que a classe estava recebendo um possível enfraquecimento no início da semana.

Fortalecimento

Celestial

Feiticeiro

Pirata Espacial

Enfraquecimento

Cibernético

Ajustes

Pilotos Mech

Unidades

Um fortalecimento aplicado a Master Yi, Shen e Yasuo no TFT Conjunto Três é algo grande para a classe Mestre das Lâminas. E um enfraquecimento em Lucian certamente prejudicará a origem cibernética e a classe Detonador.

Fortalecimento

Annie

Aurelion Sol

Caitlyn

Darius

Jinx

Master Yi

Shen

Syndra

Wukong

Xayah

Yasuo

Zoe

Enfraquecimento

Lucian

Shaco

Vel’Koz

Ajustes

Rakan

Fizz

Itens

Como especulado no início desta semana, a Lágrima da Deusa ainda receberá um enfraquecimento. Dois itens estão sendo ajustados, Lâmina Mortal e Arauto de Zeke, e vários estão recebendo um bônus.

Fortalecimento

Cálice da Graça

Coração Congelado

Canhão Fumegante

Manto da Imobilidade

Enfraquecimento

Lágrima da Deusa

Ajustes

Lâmina Mortal

Arauto de Zeke

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 10 de abril.