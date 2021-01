Riot divulga lista de consulta do Conjunto 4,5 de TFT

Em breve, será lançado o Conjunto 4,5 de Teamfight Tactics, Destinos: Festival das Feras, que contém vários novos campeões e características.

É a segunda vez desde que a Riot Games revelou o TFT que o jogo terá uma atualização intermediária, que contém 20 novos campeões e sete características. O novo conjunto já está em testes nos servidores do PBE há duas semanas, para garantir que o meta esteja mais balanceado no lançamento.

A Riot revelou na semana passada as últimas notas de atualização do PBE. E agora também foi divulgada a lista de consulta oficial do Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras.

🏮O Festival das Feras começará em breve!🏮



Quem recebeu o convite e quem ficou de fora?

Conheçam todas as Classes, Origens e Campeões que estarão no festival na imagem abaixo!🎆



Já salvem essa publicação para consultar nas suas primeiras partidas na nova Atualização!😉 pic.twitter.com/CNRpzYx7xV — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) January 19, 2021

Veja todas as informações dos novos campeões, de habilidades a detalhes como mana e vida, aqui. Uma lista com todas as características novas pode ser encontrada aqui.

Além de novos campeões e características, também ficarão disponíveis novas Pequenas Lendas e tabuleiros com o Conjunto 4,5. E a Riot vai lançar um novo passe de batalha contendo recompensas gratuitas e uma opção paga com mais itens.

O Conjunto 4,5 terá um meta totalmente novo, com novos carregadores e Escolhidos melhores. As melhores composições usadas no PBE até o lançamento de Destinos: Festival das Feras incluem seis Dizimadores, Alma de Dragão Mitológico e Vanguarda Místico.

O lançamento oficial do Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras será em 21 de janeiro, com a atualização 11.2. Se ainda quiser testar os novos campeões e características, corra para o PBE antes que as novidades cheguem aos servidores ativos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de janeiro.