Confira todas as novas origens e classes do Conjunto 4,5 de TFT

Ao todo, serão adicionadas sete novas origens e classes a Teamfight Tactics no Conjunto 4,5 Destinos: Festival das Feras. Elas entrarão no lugar das seis que foram removidas.

Origens e classes formam sinergias em TFT, concedendo habilidades especiais e atributos adicionais. Com lançamento marcado para 21 de janeiro, o Conjunto 4,5 contém um total de sete novas características (entre origens e classes): Alma de Dragão, Dizimador, Carrasco, Sifão, Mitológico, Audaciosa e Ferreiro. Duas dessas características, Audaciosa e Ferreiro, são especiais e cada uma delas se aplica a apenas um campeão.

Alma de Dragão

Imagem via Riot Games

A característica Alma de Dragão, segundo o Resumo de Destinos: Festival das Feras, concede ao primeiro Alma de Dragão que receber dano uma Bênção do Dragão. Com essa habilidade a unidade ganha atributos adicionais e cada quinto ataque lança uma explosão Alma de Dragão que causa dano mágico adicional. Se a unidade com a Bênção do Dragão for eliminada, a habilidade passa para o aliado Alma de Dragão mais próximo.

Três Alma de Dragão: 40 de Velocidade de Ataque e Poder de Habilidade. Explosão causa 40% da vida máxima como dano.

Seis Alma de Dragão: 80 de Velocidade de Ataque e Poder de Habilidade. Explosão causa 80% da vida máxima como dano.

Nove Alma de Dragão: 200 de Velocidade de Ataque e Poder de Habilidade. Explosão causa 200% da vida máxima como dano.

Ao todo, há sete campeões Alma de Dragão em TFT.

Brand: custo um

Tristana: custo um

Braum: custo dois

Shyvana: custo três

Aurelion Sol: custo quatro

Olaf: custo quatro

Swain: custo cinco

O posicionamento e planejamento serão importantes para o sucesso da característica Alma de Dragão, segundo o designer-chefe de TFT, Stephen “Mortdog” Mortimer.

Dizimador

Os campeões com a característica Dizimador ganham Roubo de Vida que aumenta quando estiverem com a vida mais baixa e causam mais dano com base na vida perdida do alvo. “Quanto mais baixa estiver a Vida do Dizimador, mais Roubo de Vida ele receberá para se recuperar”, segundo Giovanni Scarpati, designer do Conjunto 4,5. Eles também causam mais dano quando a vida de seus alvos estiver mais baixa.

Três Dizimadores: 30-60% de Roubo de Vida e Dano Adicional.

Seis Dizimadores: 50-100% de Roubo de Vida e Dano Adicional.

A característica Dizimador mistura campeões novos com alguns que já faziam parte do Conjunto Destinos, sendo cinco ao todo.

Zed: custo dois

Darius: custo três

Olaf: custo quatro

Tryndamere: custo quatro

Samira: custo cinco

Carrasco

A característica Carrasco funciona de forma parecida com as Valquírias do Conjunto Três de TFT, segundo Scarpati. Ataques e feitiços de campeões com a característica Carrasco sempre serão acertos críticos em alvos abaixo de certa porcentagem de vida.

Dois Carrascos: 33% de vida

Três Carrascos: 66% de vida

Quatro Carrascos: 99% de vida

Ao todo, há três Carrascos no Conjunto 4,5.

Kindred: custo três

Xayah: custo quatro

Kayle: custo quatro

Sifão

Como na característica Celestial do Conjunto Três, segundo Mortdog, os campeões da característica Sifão “conseguem curar o dano causado a eles”. Todos os aliados curam parte do dano causado com ataques e feitiços, segundo o Resumo.

Dois Sifões: 10% para os aliados e 40% para os Sifões.

Quatro Sifões: 25% para os aliados e 100% para os Sifões.

Campeões Sifão roubam vida com ataques e habilidades. Ao todo, o Conjunto 4,5 tem quatro campeões Sifão.

Nasus: custo um

Vladimir: custo dois

Morgana: custo quatro

Swain: custo cinco

Tanto Mortdog quanto Scarpati acreditam que Escolhidos Sifões serão muito buscados no meta do Conjunto 4,5 de TFT.

Mitológico

Mitológico é uma característica com três unidades no Conjunto 4,5. Quando ela for ativada, os campeões Mitológicos recebem melhorias a suas habilidades, que são diferentes para cada campeão.

Nautilus: bônus Mitológico concede a Nautilus um escudo que reduz todo o dano recebido em 75% por cinco segundos, fazendo dele a linha de frente ideal.

Neeko: bônus Mitológico fortalece a terceira explosão de Neeko, causando 450/750/1500 de dano em vez de 150/250/500 durante seus outros ataques.

Cho’Gath: bônus Mitológico joga no ar todos os inimigos do tabuleiro. Sua habilidade básica causa uma ruptura em uma grande área, causando 200/400/1500 de dano mágico e arremessando todos os inimigos no ar por 2/2,5/8 segundos.

Audaciosa

A característica Audaciosa é unica para Samira. Assim como O Chefe, segundo Scarpati, a classe é “mais uma regra que especifica o que esta unidade deve fazer no conjunto”. Com Audaciosa, Samira avança a cada dois ataques. Depois de cada avanço, ela ganha um escudo de 20% de sua vida máxima e seu próximo ataque atira duas vezes, ganhando Estilo.

Samira tem uma barra de Estilo, que, no nível máximo, conjura sua habilidade. Ela não tem mana, assim como Jhin na primeira parte de Destinos. Aumentar o nível de estrela de Samira permitirá que ela chegue mais rapidamente à habilidade.

Ferreiro

A característica Ferreiro é única de Ornn. Ornn precisa “participar do combate” para conseguir progresso como Ferreiro no início de cada fase de planejamento. Essa característica cria um Artefato. Há, ao todo, 10 Artefatos possíveis. Cada aliado pode equipar apenas um Artefato.

Ornn uma estrela: um Artefato a cada quatro combates

Ornn duas estrelas: um Artefato a cada três combates

Ornn três estrelas: um Artefato a cada combate

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.