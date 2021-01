Riot explica habilidades, características e atributos de Samira em TFT: Festival das Feras

A Rosa do Deserto está chegando à Convergência.

Na semana passada, a Riot revelou que Samira chegará a Teamfight Tactics como Atiradora Dizimadora Audaciosa de custo cinco. Hoje, um longo texto publicado no blog da Riot explica melhor suas habilidades e seu papel como “suprassumo do Dano Físico”. Os desenvolvedores Stephen “Mortdog” Mortimer e Giovanni Scarpati também publicaram um vídeo que explica em detalhes o Festival das Feras do TFT e sua chegada ao PBE.

A habilidade de Samira permite que ela avance em direção ao maior grupo de inimigos, ganhando 100% de Esquiva e disparando 15/25/50 tiros em inimigos próximos aleatórios por dois segundos. É muito obviamente parecido com o estilo de jogo dela em League of Legends, já que ela se joga no meio dos inimigos e causa dano em área. Seus atributos base incluem 900 de vida, 80 de DdA, 0,9 de velocidade de ataque, 30 de armadura e 30 de resistência mágica.

Como Audaciosa, Samira não tem mana e precisa usar seu sistema de combos, que também vem do LoL. Após todo ataque básico, Samira muda de alvo, ganha um escudo, dispara duas vezes e aumenta seu combo. No Estilo S, ela “se torna uma tempestade de balas, destruindo qualquer inimigo que estiver por perto”, segundo o texto do blog.

A Rosa do Deserto se junta a Zed, Darius, Olaf e Tryndamere como Dizimadora. Ela certamente aumentará o dano físico dessas composições. E, como os Dizimadores roubam vida quando estiverem com a vida baixa, Samira ainda tem a chance de recuperar vida quando estiver invulnerável.

O Festival das Feras de TFT começa com a atualização 11.2, em 21 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 04 de janeiro.