Riot revela Samira como Dizimadora/Audaciosa no conjunto 4.5 do TFT

A Riot Games revelou oficialmente hoje Samira como a mais nova campeã de custo cinco do Teamfight Tactics no Conjunto 4.5.

Uma versão completa de cada campeão e característica do conjunto provavelmente será lançada em 4 de janeiro com as notas da atualização 11.1. O Conjunto 4.5 está programado para ir ao ar em 21 de janeiro, e spoilers incluíram campeões como Swain, Tryndamere e Olaf. A revelação de Samira como Dizimadora e Audaciosa hoje completa os spoilers de campeão do TFT para ambas as características.

Samira também dará as caras no festival e trará muita munição! Ela participará da festa como Dizimadora/Audaciosa de custo 5. Tudo que faz, ela faz com ESTILO! pic.twitter.com/xAgCzLjB2I — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) January 2, 2021

Foi sugerido anteriormente em uma imagem vazada no Reddit na semana passada que Samira seria Atiradora/Dizimadora/Audaciosa. Samira tem um “avanço” integrado, de acordo com o clipe fornecido, o que significa que o posicionamento terá um papel importante no sucesso de Samira como campeã lendária.

O designer principal de jogos do TFT, Stephen “ Mortdog ” Mortimer, postou um tweet uma hora depois confirmando Samira como Atirador / Dizimadora, mas também como Audaciosa. A nova característica explica o avanço de Samira pela característica Audaciosa que a faz “adquirir um novo alvo a cada dois ataques básicos”. Se um alvo estiver fora do alcance, Samira irá “avançar em direção ao alvo” e “a cada novo ataque em um alvo”, sua taxa de combo aumenta.

A característica Atirador irá operar da mesma forma que funcionava anteriormente em Destinos TFT, fornecendo aos Ricochetes danos reduzidos de acordo com o número de Atiradores. Dizimador é uma nova característica dentro do Conjunto 4.5 no qual as unidades Dizimadoras “ganham Roubo de Vida que aumenta quando a vida diminui e causa dano adicional baseado na perda de vida de seu alvo”, de acordo com o vazamento.

Dizimador é uma característica única que contém campeões como Zed, Darius, Tryndamere, Olaf e Samira. Os campeões atiradores são provavelmente Tristana, Nidalee, Teemo, Sivir e Samira. O conjunto 4.5 vai ao ar com a atualização 11.2 em 21 de janeiro. Um upload do novo conjunto intermediário do TFT para o APT provavelmente ocorrerá em 6 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 02 de janeiro.