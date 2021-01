3 das melhores composições do Conjunto 4,5 de TFT na atualização 11.1

A nova expansão de Teamfight Tactics foi ao ar hoje nos servidores no PBE, com a atualização 11.1, e os jogadores mais ansiosos já descobriram quais são os melhores campeões, itens e sinergias.

Destinos: Festival das Feras é, essencialmente, um conjunto completamente novo. Ele traz 20 novos campeões e sete novas características, o que significa que o meta mudará drasticamente entre o Conjunto 4 e sua nova forma, o Conjunto 4,5.

Confira algumas das melhores composições do Conjunto 4,5 de TFT para usar na atualização 11.1.

Samira e unidades lendárias

Imagem via TFTactics.gg

Até agora, durante os testes do PBE, essa composição foi quase invencível, à beira de quebrar o jogo.

Samira, uma das muitas novas campeãs que chegam ao TFT nesta expansão, foi lançada de forma tão desbalanceada quanto sua versão de League of Legends há alguns meses.

A campeã é extremamente flexível com itens, não dependendo de suas sinergias para causar dano. Se os oponentes estiverem usando linhas de frente com mais vida, a Mata-Gigantes funciona bem. E se os Vanguardas estiverem com força na sua partida, talvez você deva fazer Último Sussurro. Tristana é uma boa opção para segurar itens para Samira.

Assim como no caso das composições de lendários dos conjuntos anteriores, como a infame Peeba, você geralmente decide usar essa composição se encontrar um Escolhido forte no começo e vencer muitos confrontos seguidos na terceira rodada.

Uma combinação particularmente forte para tentar usar no começo é três Cultistas com Sivir. Se você conseguir uma linha de frente forte para tentar chegar logo aos seis Cultistas, Sivir deve conseguir carregar o dano do time nas etapas intermediárias do jogo.

Se, a qualquer momento, você ficar com a vida baixa ou não conseguir encontrar Sivir ou outro Cultista Escolhido, é melhor mudar de percurso e fazer outra composição com o Escolhido que encontrar.

Por sorte, ainda há tempo para que a campeã seja enfraquecida antes do lançamento do Conjunto 4,5 nos servidores ativos.

Vanguarda Místico

Imagem via TFTactics.gg

As boas e velhas composições de Vanguardas com Místicos estão fazendo sucesso nos servidores do PBE no momento.

Assim como, no Conjunto 3,5, o TFT incluiu uma campeã Mística capaz de carregar o jogo (Cassiopeia), o jogo fez isso outra vez no Conjunto 4,5 com Neeko. Isso significa que você pode criar times em torno da característica Místico sem se preocupar muito com o dano causado por seu time.

Essa composição é bem simples. Posicione quatro Vanguardas e quatro Místicos, sendo um deles Neeko. Neeko deve ter itens de mana e uma Pistola Laminar Hextec ou um item defensivo como Bandana de Mercúrio.

É uma composição, de certa forma, fácil de fazer, mas, caso você encontre uma Neeko Escolhida ou consiga Sejuani ou Aatrox no começo, será ainda mais fácil.

Vanguardas e Místicos juntos têm tanta resistência a dano físico e mágico que Neeko ganha tempo para limpar todo o tabuleiro sozinha com seu dano em área. O posicionamento, no entanto, é importante para esse time. Nos estágios mais avançados do jogo, é crucial evitar o tipo de dano que possa eliminar de uma vez só uma Neeko mal-posicionada.

Lutador e Alma de Dragão com Shyvana

Imagem via TFTactics.gg

Há algumas versões dessa composição no momento. Duas das mais populares são de Seis Lutadores com Escolhido e Seis Almas de Dragão com Escolhido. As duas usam Shyvana como principal carregadora. Para ficar em primeiro lugar, a composição precisa que a Shyvana seja três estrelas, mas uma Shyvana duas estrelas já garante um posicionamento na metade vencedora.

Lembrando um pouco as composições dos conjuntos um e dois, os seis Lutadores sufocam o campo de batalha com sua vida absurdamente alta, garantindo tempo para que seu carregador elimine todos os inimigos.

Equipar Armadura de Warmog em Shyvana no começo do jogo deve abrir vantagem suficiente para levar você à etapa intermediária, então aproveite as oportunidades de conseguir Cintos do Gigante.

Com vantagem em vida no começo, você deve usar o nível oito para buscar um Aurelion Sol duas estrelas. Ele deve receber itens de mana ou poder de habilidade que estiverem sobrando.

Você já pode testar Destinos: Festival das Feras no PBE. O lançamento oficial do Conjunto 4,5 de TFT nos servidores ativos será em 21 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Samuel O’Dwyer no Dot Esports no dia 06 de janeiro.