Quando o Conjunto 4,5 de TFT estará disponível nos servidores ativos?

A Riot Games continua lançando novos conjuntos em Teamfight Tactics a cada seis meses — e a segunda atualização intermediária do jogo, Destinos: Festival das Feras, será lançada no fim de janeiro.

TFT recebe uma atualização intermediária depois de três meses do lançamento de cada conjunto. Destinos: Festival das Feras vai ao ar em 21 de janeiro, com a atualização 11.2. Geralmente o conteúdo dos novos conjuntos é lançado nos servidores do PBE duas semanas antes do lançamento oficial, então o Conjunto 4,5 chegou ao PBE em 6 de janeiro, com a atualização 11.1. Se você ainda não tiver se cadastrado no PBE, também conhecido no Brasil como APT, siga estes passos.

Ao todo, 20 campeões serão adicionados ao Conjunto 4,5, além de sete novas origens e classes. Entre os campeões mais importantes de Destinos: Festival das Feras, estão as unidades lendárias como Ornn e Samira, além da primeira aparição de Tryndamere no TFT. A atualização intermediária ainda incluirá diversas novas skins de Pequenas Lendas, um passe de batalha e uma alteração ao sistema que inclui as Lanternas da Sorte.

Confira todas as mudanças do Conjunto 4,5:

Um total de 19 campeões serão removidos.

20 novos campeões, incluindo alguns que já apareceram antes no jogo.

Um total de seis características serão removidas.

Sete novas características, incluindo duas exclusivas de campeões lendários.

Progressão gratuita e paga no passe de batalha de Destinos: Festival das Feras.

Novas skins de Pequenas Lendas.

Reinicialização das ranqueadas e novas recompensas.

Novos Booms e Arenas interativas.

O lançamento oficial do Conjunto 4,5 de TFT nos servidores ativos acontecerá em 21 de janeiro. Pode ser que algumas partes do mundo tenham acesso um dia antes. Você já pode testar Destinos: Festival das Feras no PBE a partir de 6 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de janeiro.