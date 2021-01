O Conjunto 4.5 do TFT melhora as Pequenas Lendas com skins do festival Lunar

Pequenas Lendas dão início ao festival com novos looks.

A atualização do conjunto intermediário em Teamfight Tactics, Destinos: Festival das Feras, contém um total de cinco Pequenas Lendas com várias skins.

Programado para lançamento em 21 de janeiro com a atualização 11.2, o Conjunto 4.5 conterá poderosos campeões retornando e novas características. Os jogadores também podem ficar entusiasmados com as novas skins para Pequenas Lendas. O Conjunto quatro apresentava Choncc, Ao Shin e Umbra, levando as Pequenas Lendas a um nível totalmente novo. Choncc retornará no Conjunto 4.5, junto com Tintilantus, Espírito do Rio, Ranzinzim e Shisa.

Cada uma das Pequenas Lendas do Conjunto 4.5 estará disponível para compra na loja do TFT e pode aparecer no passe do Festival das Feras. As skins tem cada uma três níveis. Espírito do Rio é a única pequena lenda com sua própria skin, provavelmente porque será grátis no passa do Conjunto 4.5.

Os preços das Pequenas Lendas de Destinos: Festival das Feras não foram lançados pela Riot no momento em que este artigo foi escrito, mas geralmente variam entre 750 e 925 Riot Points. Os jogadores podem aumentar os níveis de suas Pequenas Lendas com Fragmentos Estelares, com um preço de pacote variando de 625 a 5.000 RP.

Aqui estão as Pequenas Lendas e suas skins do Conjunto 4.5:

Choncc

Choncc tem uma skin lunar e uma fera, cada uma com três níveis, para um total de seis aparições.

Tilintantus

Tilintantus tem uma skin lunar com três níveis.

Ranzinzim

Ranzinzim é um Leão Mal-humorado com uma skin lunar e uma fera, cada um com três níveis, para um total de seis aparições.

Shisa

Shisa tem uma skin lunar e uma fera, cada uma com três níveis, para um total de seis aparições.

Espírito do Rio

Há apenas uma skin lançada para o Espírito do Rio neste momento.

Imagem via Riot Games

Os jogadores podem obter as novas Pequenas Lendas do Conjunto 4.5 em 21 de janeiro. As Pequenas Lendas de Destinos: Festival das Feras também podem ser adquiridas no APT, no qual os jogadores recebem pontos Riot apenas por jogarem partidas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.