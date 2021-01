Riot revela Lanterna da Sorte, grande novidade do Conjunto 4,5 de TFT

Hoje a Riot Games apresentou a Lanterna da Sorte, novo sistema de Teamfight Tactics que será incluído no jogo neste mês com a atualização intermediária Destinos: Festival das Feras.

A atualização 11.2, com lançamento marcado para 21 de janeiro, trará diversos novos campeões e características a TFT Destinos. O Conjunto 4,5 também incluirá um novo sistema chamado Lanterna da Sorte. Todos os jogadores da partida receberão, ao mesmo tempo, uma Lanterna da Sorte, que pode conter itens como Ajuda de Neeko ou ouro. As Lanternas da Sorte também podem conter quatro novas opções para o jogo.

Trocador de Loja

Removedor de Item

Trocador de Item

Boneco de Treinamento

Toda Lanterna da Sorte terá os mesmos “presentes” para cada um dos oito jogadores da partida. Mas os itens contidos na Lanterna da Sorte mudam a cada partida, assim como o momento da partida em que ela aparece.

Trocador de Loja

A opção Trocador de Loja da Lanterna da Sorte permite que você atualize a loja uma vez “sem nenhum custo”, segundo o resumo do Conjunto 4,5 de TFT. O Trocador de Loja é um item colocado em um campeão. Se a unidade for um Carrasco, por exemplo, a atualização gratuita mostrará na loja apenas campeões Carrascos. É possível, no entanto, que não apareça nenhuma unidade de Carrasco “se todos os Campeões estiverem fora do elenco”.

Removedor de Item

Você pode remover itens com o Removedor de Item do Conjunto 4,5. Usar o Removedor de Item em um campeão removerá todos os itens daquela unidade, além de fazer com que o campeão volte à sua reserva.

Trocador de Item

Assim como o Removedor de Item, o Trocador de Item remove os itens de um campeão, mas depois produz um item similar aleatório. Essa nova opção da Lanterna da Sorte é ideal para usar com componentes. O Trocador de Itens também funciona com itens completos, com a exceção da Espátula e dos itens da Espátula.

Boneco de Treinamento

O item Boneco de Treinamento funciona de forma parecida com os soldados de Azir. O Boneco de Treinamento tem uma pequena quantidade de vida e pode ser posicionado no tabuleiro para atrair ataques iniciais. Posicionar bem os Bonecos de Treinamento terá grande impacto nas batalhas dos estágios mais avançados, assim como os soldados de Azir.

Outros itens da Lanterna da Sorte

A Lanterna da Sorte também pode produzir itens já existentes de TFT, que você já se acostumou a ver. Entre os itens possíveis estão ouro, Ajuda de Neeko, itens componentes e Força da Natureza.

As Lanternas da Sorte começarão a aparecer nas partidas com o Conjunto 4,5 de TFT, em 21 de janeiro. Você poderá testar as novidades quando a atualização intermediária chegar ao PBE nesta semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 04 de janeiro.