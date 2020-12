Tryndamere estreia em TFT no Conjunto 4,5

A Riot Games anunciou hoje que, pela primeira vez na história de Teamfight Tactics, Tryndamere será um dos novos campeões. Ele será Mestre da Guerra, Duelista e Dizimador no Conjunto 4,5.

Mais da metade dos spoilers do Conjunto 4,5 de TFT já foi revelada. Ontem mesmo, a Riot anunciou oficialmente o retorno de Darius. Entre os outros campeões que entrarão para o Conjunto 4,5, estão Rakan, Xayah, Sivir e Nasus. A Riot revelou hoje a chegada de Tryndamere como campeão Mestre da Guerra e Dizimador.

Tryndamere finalmente vai aparecer. Esse bárbaro participará do festival como Dizimador/Mestre da Guerra. Se ele vier girando em sua direção, pode correr! pic.twitter.com/6RscpfkuS8 — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 23, 2020

A habilidade e o custo de Tryndamere ainda não foram revelados oficialmente, mas, segundo o tweet, “se ele vier girando em sua direção, pode correr”. Stephen “Mortdog” Mortimer, designer-chefe de jogo do TFT, também disse no Twitter que Tryndamere será um Duelista, além de ser Mestre da Guerra e Dizimador. Segundo ele, o personagem “gira e bate muito”.

Os campeões Mestres da Guerra do Conjunto 4,5 serão essencialmente os mesmos do Conjunto 4, Destinos, só que com Tryndamere e sem Xin Zhao. O mesmo vale para os Duelistas. Vazamentos não-confirmados indicam que outros possíveis Dizimadores são Olaf e Samira. Dizimadores ganham roubo de vida que aumenta com a vida mais baixa, segundo o um vazamento do Reddit. Eles também causam dano adicional que aumenta com base na vida perdida do oponente.

A atualização intermediária 11.2 será lançada em 24 de janeiro. A atualização 11.1, última do Conjunto 4, Destinos, antes do meio da temporada de TFT, acontecerá em 6 de janeiro, quando o Conjunto 4,5 deve entrar no PBE.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 23 de dezembro.