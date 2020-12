Riot confirma Sivir como substituta de Jhin em Cultista e Atirador no conjunto 4.5 do TFT

Os spoilers do Conjunto 4.5 do Teamfight Tactics continuaram com um anúncio da Riot Games de que Sivir substituirá Jhin nas características de Cultista e Atirador.

Sivir em League of Legends é uma “capitã caçadora e mercenária” que empunha uma lâmina de joias. A Mestra da Batalha se juntará à lista do TFT em 21 de janeiro com o lançamento de Conjunto Quatro Destinos. Substituindo Jhin, que está sendo removido junto com outros 20 campeões, Sivir tem a característica Cultista e Atirador. Com base na arte visualizada pela Riot hoje no Twitter, é provável que sua Lâmina Bumerangue seja seu principal ataque.

It seems Sivir has joined the club! Er… cult, I guess. She's attending the festival as a Cultist Sharpshooter. I wouldn't want to mess with her. pic.twitter.com/4CrXt1559z — Teamfight Tactics (@TFT) December 19, 2020

A Riot ainda não revelou quaisquer detalhes sobre a habilidade de Sivir, dano de ataque, custo ou mana. De acordo com um vazamento do TFT Conjunto 4.5 no Reddit no início da semana que se alinhou com todos os spoiler oficiais até agora, é provável que Sivir seja uma campeã de custo três. Jhin era um campeão de custo quatro, deixando Aatrox como o único campeão Cultista de custo quatro e a caracteística Atirador sem uma unidade de custo quatro no Conjunto 4.5.

Vários carrregadores principais do Conjunto Quatro do TFT estão sendo removidos com a atualização do 4.5. Jhin foi um dos principais carregadores de composições Atirador e Crepúsculo, e dentro de composições de Cultista antes de retrabalhos e enfraquecimentos. Não se sabe se Sivir se tornará uma carregadora como Jhin era, ou se ela se tornará mais uma substituta. Os spoilers do conjunto 4.5 revelaram os traços de Sifão, Carrasco e Dizimador até agora, junto com a indicação de Fabled e Dragonsoul.

O Conjunto 4.5 TFT deve ser lançado em 21 de janeiro, com jogadores capazes de testar as novas mudanças por meio do APT em 6 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 19 de dezembro.