Darius entra para os Fortunas de TFT no Conjunto 4,5

A Riot revelou hoje mais um campeão de Teamfight Tactics: Darius será um Fortuna/Dizimador no Conjunto 4,5.

Com lançamento marcado para 24 de janeiro, o Conjunto 4,5 é a atualização intermediária de Destinos. A atualização de três meses removerá alguns carregadores e características, adicionando novos campeões e sinergias. Entre as revelações do Conjunto 4,5 até agora, estão o retorno de alguns campeões a TFT, como Xayah, Rakan, Sivir, Kayle, Nasus e agora Darius.

Darius chegará à festa como Dizimador/Fortuna. Ele ainda não decidiu qual roupa vai usar, mas vai estar bem bonitão. Pode confiar! pic.twitter.com/WfMC0MEraG — Teamfight Tactics Brasil 💮 (@TFTBrasil) December 22, 2020

Darius era um tanque em outros conjuntos de TFT e provavelmente será parecido no Conjunto 4,5. Suas características são Fortuna e Dizimador, fortalecendo a origem Fortuna e garantindo roubo de vida como Dizimador. A Riot ainda não revelou oficialmente o custo e os atributos de Darius, mas um vazamento no Reddit sugere que ele teria custo três.

Foi revelado na semana passada que Jinx sairia com a atualização do Conjunto 4,5 de TFT. Darius assumirá o lugar dela na composição de Fortuna, provavelmente trazendo mais estabilidade para a linha de frente com Tahm Kench. Dizimador é uma nova característica que inclui campeões que já faziam parte do Conjunto Quatro, Destinos, como Zed, que atualmente é um Ninja/Vulto.

Os Dizimadores, segundo o vazamento do Reddit, ganham Roubo de Vida que aumenta se estiverem com menos vida. Eles também causam dano adicional que aumenta com a vida perdida dos oponentes.

Três Dizimadores: 40-80% de Roubo de Vida e Dano Adicional.

Seis Dizimadores: 80-160% de Roubo de Vida e Dano Adicional.

Esses números ainda estão sujeitos a mudanças, já que não foram oficialmente divulgados pela Riot. E os números que forem divulgados também estarão sujeitos a ajustes antes do lançamento oficial do Conjunto, que será em 24 de janeiro, com a atualização 11.2. Você poderá testar todas as novas características e campeões do Conjunto 4,5 de TFT no PBE em 6 de janeiro, com a atualização 11.1.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 22 de dezembro.