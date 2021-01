Riot Mortdog revela notas de teste do Conjunto 4,5 de TFT no PBE

A primeira leva de notas de Teamfight Tactics no PBE foi divulgada por Stephen “Mortdog” Mortimer, designer principal do jogo.

Com lançamento nos servidores ativos marcado para 21 de janeiro, o Conjunto 4,5 contém 20 novos campeões e características. O ciclo de testes do PBE inclui mudanças aos sistemas, como as Lanternas da Sorte, além de alterações de balanceamento a campeões e características. Todos os dados estão sujeitos a mudanças ao longo do ciclo de testes do Conjunto 4,5 no PBE, antes do lançamento de Destinos: Festival das Feras nos servidores ativos.

Finally, let's talk PBE! A thread of information.



First, as we do with the launch of any new set, we'll do PBE notes to keep changes noted. You can find them published on the Official TFT Discord here: https://t.co/LwWZZ1JlZX



Each time there is a new build, new notes! — Riot Mort (@Mortdog) January 5, 2021

Mudanças aos sistemas

Além da revelação das Lanternas da Sorte, várias mudanças aos sistemas estão sendo testadas nos servidores do PBE. As porcentagens da loja nos níveis oito e nove serão ajustadas, além de algumas mudanças que removeram componentes defensivos do primeiro carrossel.

Loja no nível oito: de 15/25/35/20/5, ajustada para 16/25/35/20/4.

Loja no nível nove: de 10/15/30/30/15, ajustada para 12/16/30/30/12

Todos os itens componentes defensivos removidos do primeiro carrossel.

Componentes adicionados incluem duas espadas, dois arcos, dois bastões, duas lágrimas e uma luva.

Mudanças de balanceamento

Também foram implementadas várias alterações de balanceamento a características já existentes. Isso inclui ajustes que devem balancear melhor os Cultistas no Conjunto 4,5, além dos Espíritos e Sabugueiros. Como os Cultistas poderão ser ativados mais cedo com a atualização intermediária, Galio recebeu alguns ajustes.

Vida de Galio: reduzida de 800/1.400/2.000 para 750/1.250/2.000.

Dano de Ataque de Galio: alterado de 75/160/280 para 70/150/300.

Multiplicador de estrela de Galio: aumenta de 14% para 16%.

A característica Mago foi alterada e passará a ativar novos níveis com 3/5/7 campeões, em vez de 3/6/9. Os Espíritos também receberam mudanças e passam a conceder velocidade de ataque pura na primeira vez que um Espírito conjurar uma habilidade.

Mudanças a campeões

Os campeões que sobreviveram à mudança para o Conjunto 4,5 de TFT passaram por alterações, algumas maiores e outras menores. Diana, por exemplo, que era uma campeã Lunar, agora é Espírito/Assassino e sua Vida aumentou um pouco. Os Kindred perderam sua característica Caçador na atualização intermediária, mas ainda têm potencial para dominar o novo meta de TFT como Espírito/Carrasco.

Outros campeões que ficaram fortes demais no meta da 10.25, como Veigar, recebem ajustes a atributos como Mana e velocidade de ataque. Uma das mudanças mais gritantes do ciclo de testes do PBE é a redução de Armadura e RM recebida por Yone, de 60% para 40%. E Morgana, que agora passa a ser Iluminado/Sifão, pode voltar a ser uma das melhores unidades de custo quatro.

Mudanças a itens

Com Ornn como lendário de custo cinco que produz Artefatos, os itens existentes passarão por algumas mudanças. Ao todo, três itens receberam ajustes no primeiro ciclo de testes no PBE: Mata-Gigantes, Pistola Laminar Hextec e Furacão de Runaan.

Mata-Gigantes: Dano máximo reduzido de 90% para 80%.

Pistola Laminar Hextec: Escudo máximo reduzido de 400 para 300.

Furacão de Runaan: Dano adicional reduzido de 90% para 80%.

Ainda pode haver mudanças diariamente no ciclo de testes no PBE até que o Conjunto 4,5 de TFT seja lançado oficialmente, em 21 de janeiro. Fique de olho nas mudanças no canal de TFT no Discord.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 05 de janeiro.