O Conjunto 4.5 do TFT mudará a característica Cultista, diz Mortdog

O designer principal de jogos do Teamfight Tactics, Stephen “Mortdog” Mortimer, forneceu uma visão sobre a característica Cultista do Conjunto 4.5 em sua stream na Twitch.

A característica Cultista teve seus altos e baixos no Conjunto Quatro Destinos. Com o lançamento do Conjunto 4.5 em 21 de janeiro, a característica perderá Evelynn e Jhin como campeões. Em dezembro, a Riot confirmou que Sivir substituirá Jhin como Cultista e Atirador. Também é provável que Vladimir substitua Evelynn como Cultista e Sifão de custo dois, de acordo com um documento do Conjunto 4.5 que vazou na semana passada.

A possibilidade de Vladimir ser um Cultista de custo dois foi reforçada por Mortdog na Twitch hoje quando questionado sobre a característica no Conjunto 4.5. Sivir é custo três, enquanto Evelynn é custo três e Jhin um quatro. Os campeões de custo mais baixo permitem que a característica apareça mais rapidamente, gerando preocupação.

“Cultista está meio que diferente”, disse Mortdog. “Eu não chamaria de fortalecimento ou enfraquecimento.”

A mudança é em resposta a campeões de baixo custo dentro da característica e a nove Cultistas sendo “inerentemente fracos” dentro do meta 10,25. Três e seis cultistas provavelmente serão “mais fracos”, mas “mais fáceis de conseguir”. E nove Cultistas deveriam “acabar muito mais fortes”, disse Mortdog.

Um bom Cultista Escolhido provavelmente será necessário para fazer nove sem perder muita vida durante a fase do meio do jogo. É possível que Sivir seja aquele Escolhido como cultista e atirador dentro do conjunto 4.5.

Um lançamento oficial de todos os novos campeões e características do Conjunto 4.5 será lançado na próxima semana com sua chegada no APT. Estatísticas e características estão sujeitas a alterações antes do lançamento oficial em 21 de janeiro por meio da atualização 11.2.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 03 de janeiro.