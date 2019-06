Como criar uma conta no PBE, o servidor de testes do LoL

Antes de qualquer coisa entrar nos servidores principais, alguns jogadores de League of Legends têm a chance de testar no Ambiente Público de Testes (PBE, de Public Beta Environment, o servidor de testes do jogo). Já foi difícil ter uma conta nele, mas a Riot abriu as portas para qualquer um que queira entrar, desde que a conta esteja em bom estado.



Primeiro, você precisa abrir a página de cadastro do PBE no site do LoL e ver se sua conta está elegível. Se você não tiver banimentos, tiver nível de honra mínimo de 3, e não tiver criado uma conta no PBE antes, poderá criar uma. Será diretamente ligada à sua conta do LoL, então você só pode ter uma conta no PBE por conta normal.



Depois, é preciso instalar o cliente do PBE. Ele é parecido com o principal em termos de tamanho, então você precisa ter aproximadamente 12GB livres no computador para que ele possa ser instalado. Depois disso, é só fazer login e jogar.



Há várias vantagens de ter uma conta no PBE. Você tem acesso aos campeões e skins mais recentes, e a todo o resto do conteúdo, de graça e antes do público geral. Você pode enviar avaliações e fazer mudanças ao jogo enquanto tudo ainda está sendo ajustado e antes de ir para o servidor geral.



Mas há algumas desvantagens. Os servidores do PBE ficam em Chicago, então o ping é alto no Brasil, assim como na Europa, Oceania e outras regiões. Além disso, às vezes pode demorar uma hora ou mais para entrar no servidor, especialmente em lançamento de conteúdo novo, já que a capacidade dele é pequena. Os servidores também ficam offline quase todos os dias para receber conteúdo novo, então às vezes você não vai conseguir entrar.



Mas, se quiser a chance de testar o novo conteúdo do LoL antes do resto das pessoas, não faz mal criar uma conta no PBE. É sua, é de graça e você até pode ajudar no futuro do LoL.

Artigo publicado originalmente por Andrew Amos em inglês no Dot Esports no dia 03 de junho.