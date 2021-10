Conjunto 6 de TFT, Bugigangas e Engenhocas, traz ajustes a 9 itens

Ao todo, nove itens recebem ajustes de balanceamento ou novos nomes no Conjunto Seis de Teamfight Tactics, Bugigangas e Engenhocas.

Os itens ficam em segundo plano com a chegada dos Aprimoramentos Hextec no Conjunto Seis de TFT, Bugigangas e Engenhocas, mas ainda são importantes para o jogo. Com mais de 140 possíveis efeitos dos Arsenais de Aprimoramentos Hextec, os desenvolvedores sentiram que precisavam começar os testes no PBE com alguns ajustes aos itens. Os efeitos ao contato foram removidos do Furacão de Runaan e a Força da Natureza agora se chama Coroa Tática.

A Riot listou oito itens que receberiam mudanças de balanceamento ou novas habilidades no próximo conjunto: Cajado do Arcanjo, Faca de Statikk, Furacão de Runaan, Garra da Banshee, Garra de Dragão, Lâmina Mortal, Manopla Adornada e Mercúrio.

Cajado do Arcanjo: concede 25 de dano de ataque a cada quatro segundos.

Faca de Statikk: também concede 15 de velocidade de ataque.

Furacão de Runaan: também concede 15 de dano de ataque a uma unidade e não ativa mais efeitos ao contato.

Garra da Banshee: escudo que bloqueia 600 de dano e uma habilidade.

Garra de Dragão: causa 18% de vida máxima como dano com 0,5 segundo de recarga.

Lâmina Mortal: concede 45/75/110 de dano de ataque com base no nível de estrela.

Manopla Adornada: concede 40% de dano de acerto crítico adicional e 10 de poder de habilidade adicional.

Mercúrio: também concede 20% de velocidade de ataque.

O Cajado do Arcanjo recebe ajustes para que os campeões não precisem ter mana máximo alto para usar o item. Escalar o dano de ataque da Lâmina Mortal com o nível de estrela, por outro lado, impede que o item domine demais o início do jogo. E retirar os efeitos ao contato de Furacão de Runaan é uma desvantagem que foi balanceada com aumento do dano de ataque.

Itens como Mercúrio e Faca de Statikk ainda mantêm os mesmos atributos do Conjunto 5,5 de TFT, mas acrescentando velocidade de ataque. E, além de uma mudança de nome, a Coroa Tática tem um novo visual.

Você já pode testar os novos itens do Conjunto Seis de TFT no PBE. O lançamento oficial de Bugigangas e Engenhocas será em 3 de novembro.

Atualização, 18 de outubro, 13:30 BRT: O item Manopla Adornada foi adicionado à lista acima. O portador do item recebe 40% de dano adicional de acerto crítico e 10 de poder de habilidade adicional.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 18 de outubro.