Confira todas as mudanças que serão feitas ao modo Duplas Dinâmicas de TFT

Ao todo, seis grandes mudanças serão feitas ao modo Duplas Dinâmicas de Teamfight Tactics, além de várias outras melhorias menores. Isso acontecerá, segundo a Riot Games, sem que o modo precise ser desativado.

A Riot lançou o modo Duplas Dinâmicas no Conjunto Seis de TFT, Bugigangas e Engenhocas, e o plano era desativá-lo antes do Conjunto 6,5 para fazer algumas melhorias. Nesse modo, você e seus amigos podem jogar em duplas, em partidas de oito jogadores divididos em quatro duplas. Mas o modo Duplas Dinâmicas fez tanto sucesso que vai continuar ativo. E há muitos conceitos e melhorias programados até o lançamento do Conjunto Sete.

Algumas pequenas mudanças serão feitas ao modo Duplas Dinâmicas de TFT aos poucos, ao longo dos Conjuntos Seis e 6,5, segundo a Riot. Entre essas melhorias que serão feitas quando o modo deixar a fase beta, estão mudanças ao carrossel e Aprimoramentos exclusivos das Duplas Dinâmicas, além de seis grandes alterações que já devem estar no ar com o lançamento do Conjunto Sete.

Confira as seis grandes mudanças que a Riot está planejando para as Duplas Dinâmicas de TFT.

Saguões de Duplas Dinâmicas com mais de dois jogadores

Jogar com amigos contra outros amigos foi um dos maiores sucessos do modo Duplas Dinâmicas de TFT. Criar saguões que tenham times compostos por mais de dois jogadores, no entanto, “cria diferentes complexidades para o gerenciamento de partidas e ganhos de PdL”, segundo a Riot. A equipe de TFT está trabalhando na criação de um sistema que inclua mais de dois jogadores por time, mas em que o ganho de PdL seja desativado.

Um sistema de ranqueadas feito para o Duplas Dinâmicas

O Duplas Dinâmicas copiou o mesmo sistema de ranqueadas aplicado ao modo Batalha Frenética de TFT. Com essas próximas mudanças, será possível jogar com quem você quiser “com recursos que levem em consideração todas as complexidades que surgem quando dois jogadores com níveis de habilidade diferentes estão na mesma equipe”, segundo a Riot.

Melhorias à comunicação entre jogadores pareados aleatoriamente

Você não precisa estar junto com um amigo para jogar Duplas Dinâmicas. Se estiver jogando solo, você será pareado aleatoriamente e terá a opção de usar a comunicação por voz. A equipe de TFT pretende acrescentar outras formas de comunicação para aqueles que não quiserem ou puderem usar a comunicação por voz.

Melhorias visuais ao Duplas Dinâmicas

Trabalhar junto com um aliado para melhorar o time dele é uma parte importante do Duplas Dinâmicas. Essas próximas mudanças buscam adicionar “clareza em relação a reforços, além de tornar as cores das equipes mais nítidas”, de acordo com a Riot.

Regras mais definidas para o Duplas Dinâmicas

Ainda existem inconsistências no Duplas Dinâmicas de TFT, especialmente quando os campeões de reforço são enviados a lutas que ainda estão acontecendo. Ter regras bem definidas aplicadas a cada campeão de reforço permite estratégias melhores na hora de ajudar sua dupla.

Balanceamento do Duplas Dinâmicas e metas saudáveis

A Runa da Lealdade foi essencial no meta do Duplas Dinâmicas de TFT, permitindo que os jogadores trabalhem juntos para conseguir campeões com três estrelas. O objetivo da Riot é garantir que o meta não dependa apenas desses campeões de três estrelas, mas seja um meta justo e balanceado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Danny Forster no Dot Esports no dia 24 de janeiro.